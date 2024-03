Dorothea Brozek

Das ist, pardon, sehr naiv. Ich bin keineswegs kategorisch gegen Hunde und gegen Roboter, aber ich will Dir erklären, worin der Denkfehler besteht. Assistenzhunde sind in vielen Bereichen nützlich, nur kommt es darauf an, welche Art von Assistenz man braucht. Der Hund kann sicher Türen öffnen oder bei Diabetiker:innen Über- und Unterzuckerungen anzeigen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas essen will, das der Hund mit seinem Maul in den Kühlschrank gelegt hat. Abgesehen davon: In meinem Fall würde ich jemanden brauchen, der den Hund betreut. Auch der Roboter kann eine feine Sache sein. Er kann Putzdienste verrichten oder mir ein Glas Wasser bringen. Ich weiß, dass es in Japan ein Lokal gibt, in dem Roboter bedienen, die von Menschen mit Behinderung ferngesteuert werden. Das ist ein schönes Projekt, um Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz zu ermöglichen. Nur ist Persönliche Assistenz etwas ganz Anderes. Wenn die Strumpfhose zwickt, oder mein Bein durch langes Sitzen einschläft, nützt mir der Roboter nichts. Das gilt übrigens auch für den Hund.