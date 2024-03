Genese

Edwin Baumgartner lernte Dorothea Brozek während des Studiums kennen. Frau Brozek und er blieben nach dem Studium in Kontakt, weshalb er ihre Aktivitäten im Bereich selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung verfolgte. In diesem Zusammenhang wurde er auf ihre zunehmende Kritik an dem Wiener Modell aufmerksam: Ein Grund, mit ihr über Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten zu reden.

Gesprächspartnerin

Dorothea Brozek ist gebürtige Polin. Sie lebt seit ihrer Kindheit in Wien, wo sie ein Studium der Slawistik in Kombination mit Politikwissenschaft und Publizistik absolviert hat. Zusätzlich ist sie Dipl. Lebens- und Sozialberaterin und arbeitet als Unternehmensberaterin. Seit frühester Kindheit hat sie eine Behinderung und nützt Persönliche Assistenz. Sie war Redakteurin und Moderatorin bei Freak-Radio, Gründungs- und Vorstandsmitglied der Selbstbestimmt Leben Initiative Wien (SLI-Wien) und Mitbegründerin der WAG – Assistenzgenossenschaft.

Dorothea Brozek engagiert sich für die Neuordnung der Persönlichen Assistenz. © Barbara Nidetzky

Daten und Fakten

Eine Persönliche Assistentin oder ein Persönlicher Assistent unterstützt Menschen mit einer Behinderung bei allen Tätigkeiten, die aufgrund der Behinderung nicht selbstständig durchführbar sind. Der Mensch mit Behinderung kann dadurch selbst über seinen Lebensstil und seine Zeiteinteilung verfügen.

Im Frühjahr 2023 startete in Salzburg, Tirol und Vorarlberg ein Pilotprojekt, in dem die Zusammenführung der Persönlichen Assistenz in Freizeit und Beruf erprobt wird. Zeitgleich läuft ein Evaluierungsprozess, um laufend Verbesserungen einarbeiten zu können.

Laut dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist die Ausweitung auf weitere Bundesländer geplant. In letzter Konsequenz soll damit die Persönliche Assistenz bundesweit für alle Lebensbereiche vereinheitlicht werden.

Laut einer Anfragebeantwortung durch den Wiener Amtsführenden Stadtrat Peter Hacker nützen mit Stand 26. April 2023 in Wien 364 Personen Persönliche Assistenz als Leistung. Die Stadt Wien wendet dafür ein Budgetvolumen von 20 Millionen Euro pro Jahr auf.

Da die Arbeit der Persönlichen Assistent:innen in hohem Maß individuell ist, gibt es keine vorgeschriebene Ausbildung. Diese erfolgt durch die Dienstgeber:innen am Arbeitsplatz.

Quellen

Weiterführende Links

Das Thema in anderen Medien