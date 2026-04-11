Wenn Kriegsreporter:innen auf sich allein gestellt sind

Es war im Frühjahr 2017. Ich war unterwegs in die südostafghanische Provinz Khost, um über den dortigen „War on Terror“ der USA zu berichten. Damals kontrollierte die Khost Protection Force (KPF) – eine berüchtigte, von der CIA gegründete Miliz – weite Teile der Region. Die KPF war bekannt für schwere Menschenrechtsverbrechen und brutale Repressalien gegen Medienschaffende und Aktivist:innen. Auch über sie wollte ich schreiben.

Ich war allein unterwegs, in einem Sammeltaxi mit wildfremden Männern. So reisten damals (und reisen auch heute) die meisten Menschen im Land. Ich wollte nicht auffallen, sondern in der Menge untergehen. Dabei half mir nicht nur mein “afghanisches Äußeres”, sondern auch meine Sprachkenntnisse: Farsi bzw. Dari ist meine Muttersprache. Ich beherrsche sie fließend. Hinzu kommt noch Paschto. Bei beiden handelt es sich um die Amtssprachen Afghanistans. Unterwegs sorgte ich mich dennoch um eine sprachliche Barriere – in Khost wird ein sehr eigener, zäher Paschto-Dialekt gesprochen – und um meine Sicherheit im Allgemeinen. Abgesehen von ein paar Freund:innenund Verwandten wusste niemand, dass ich nach Khost reiste. Die KPF machte mit Afghanen – und als solcher wurde ich natürlich gelesen – kurzen Prozess. Willkürliche Entführungen, Folter und extralegale Hinrichtungen waren an der Tagesordnung.

Mir war bewusst, wie riskant das war. Ich hatte sämtliche Dokumente, meinen Presseausweis und meinen Reisepass bewusst in Kabul gelassen, um bei einer Durchsuchung nicht sofort als Journalist enttarnt zu werden. Stattdessen, so mein Gedanke, wollte ich mich als einfacher Kabuli in Arbeiterkleidung ausgeben. Zum Glück gelang mir das. Es gab einige brenzlige Momente an den Checkpoints der KPF. Fast hätten die Milizen meine Kamera entdeckt oder nach meinem Handy gegriffen. Doch ich konnte mich gut herausreden, kam heil wieder raus und konnte meine Berichte verfassen. Keiner meiner Auftraggeber hatte mich nach Khost geschickt. Ich war auf eigene Kosten und einzig aufgrund der Relevanz dorthin gereist. Warum? Weil man über die dortigen Realitäten hier im Westen kaum etwas hörte.

Die meisten Kriegsberichterstatter:innen sind traumatisiert Emran Feroz

Das Risiko der „Freien“

Dass derartige Recherchen böse enden können, wurde in der letzten Woche erneut deutlich. Die US-Reporterin Shelly Kittleson wurde mitten in Bagdad von der Kataib Hizbollah entführt, einer pro-iranischen Miliz, die in der Region seit langem ihr Unwesen treibt. Auch Kittleson ist wie ich und viele andere als freie Journalistin tätig. Das bedeutet: Reisekosten aus eigener Tasche, lebensgefährliche Einsätze ohne Rundumversicherung und womöglich keine Redaktion, die einem notfalls den Rücken stärkt.

Für viele Redaktionen sind wir billige Arbeitskräfte, die spannende Exklusiv-Stories liefern – risikofrei für den Arbeitgeber und meist für nur wenige hundert Euro. Mehr wird für ausführliche Reportagen aus Nahost, oder in meinem Fall Afghanistan oder Pakistan, oft nicht gezahlt.

Dass dieser Sachverhalt außerhalb der Branche kaum bekannt ist, ist erschreckend. „Du verdienst sicher sehr viel Geld“, sagte mir einmal ein Schüler in Tirol nach einem Vortrag. Ich musste schmunzeln. Inzwischen ist Humor meine einzige Selbsttherapie geworden. In Wahrheit sind die meisten Kriegsberichterstatter:innen traumatisiert, doch kaum jemand kann sich eine professionelle Behandlung leisten. Auch das ist eine Realität, über die geschwiegen wird.

Dreißig Euro für eine Reportage

Das Ausmaß der Ausbeutung ist meist absurd. Ich habe Freund:innen, die der Branche den Rücken gekehrt haben, weil sie woanders endlich fair entlohnt wurden. Ein Kollege, der aus Syrien und der Ukraine berichtete, arbeitete zeitweise als „kreativer Berater“ für ein amerikanisches Filmstudio. Eine Bekannte, die lange für CNN tätig war, klagte ständig über nicht gezahlte Rechnungen des Medienriesen. Mittlerweile hat auch sie sich umorientiert. Das ist ein herber Verlust, denn diese Menschen brannten für die Sache. Sie gaben ihre Lebensenergie, um den Unterdrückten Gehör zu verschaffen.

Wie wenig das wertgeschätzt wird, habe ich selbst erlebt: Ein bekanntes deutsches Medium bot mir für eine Reportage aus Kabul einmal ganze dreißig Euro an. Hinzu kam unverhohlener Rassismus. „Wir bezahlen auch anderen Afghanen vor Ort so viel“, meinte der Redakteur. Dass ich als Europäer dorthin gereist war und auch lokale Mitarbeiter mehr verdient hätten, ignorierte er völlig. Ein Ressortleiter einer bekannten Zeitung wollte statt der vereinbarten 200 Euro plötzlich nur noch 80 Euro zahlen. „So viel Arbeit war das doch gar nicht“, meinte er höhnisch nach der Veröffentlichung. Erst nach einer scharfen Beschwerde bei der Chefredaktion wurde ich voll bezahlt.

Renommee als Währung

Wer glaubt, US-Medien wie Foreign Policy oder die New York Times seien besser, irrt. Dort herrscht oft die Attitüde: „Du durftest für uns schreiben, das sollte Belohnung genug sein.“ Renommee wird als Teil des Honorars betrachtet. Doch mit dem Namen einer renommierten Zeitung kann man sich weder Lebensmittel kaufen noch die Miete bezahlen. Auch Shelly Kittleson arbeitete unter diesen Bedingungen für diverse internationale Medien.

Als sie Anfang des Jahres im Spiegel eine Reportage veröffentlichte, in der die kurdische SDF-Miliz kritisch beleuchtet wurde, wurde sie zum Ziel einer Diffamierungskampagne. Deutsche Beobachter:innen warfen ihr vor, ein Sprachrohr Erdoğans zu sein, nur weil sie auch für den regierungsnahen Sender TRT World gearbeitet hatte. Diese Vorwürfe zeugen von der Provinzialität des deutschsprachigen Raums. Viele internationale Journalist:innen schreiben für TRT oder Al Jazeera English, schlicht um ihre Arbeit finanzieren zu können. Das macht sie nicht zu Handlangern von Regimen. Hinzu kam, dass sich im Fall von Kittleson auffällig viele Unterstützer:innen der SDF an der Diffamierungskampagne beteiligten.

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Freiheit ohne Schutz

Am 8. April 2026 verkündete US-Außenminister Marco Rubio, dass Shelly Kittleson nach rund einer Woche Gefangenschaft freigelassen wurde. Zuvor hatten sich zahlreiche Journalismusorganisationen, darunter Reporter ohne Grenzen sowie die International Federation of Journalists (IFJ), für Kittlesons Freilassung eingesetzt. Kataib Hezbollah stellte die Bedingung, dass sie den Irak sofort verlässt. Es ist ein Glück, dass diese Episode glimpflich ausging. Doch die strukturellen Probleme bleiben.

Solange Redaktionen in Berlin, London oder New York unsere Arbeit als billige Ware betrachten und die Risiken auf das Individuum abwälzen, wird sich nichts ändern. Wir liefern die Bilder und Texte, die ihr Weltbild vervollständigen, doch wenn es brenzlig wird, stehen wir meistens allein an den Checkpoints dieser Welt. Es ist an der Zeit, dass über den Preis des Journalismus nicht nur in Klicks, sondern in Menschenwürde gesprochen wird.