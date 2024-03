Wenn uns die Maus krank macht

WZ I Eva Stanzl Muss ich Angst haben, wenn meine Katze mir eine tote Maus als Geschenk präsentiert?

Florian Krammer Man sollte die Maus nicht angreifen und mit der Katze nicht schmusen. Das würde ich bei Freigängerinnen sowieso nicht machen. Katzen können sogar Vogelgrippe kriegen, wenn sie einen infizierten Vogel fangen und ihn fressen. Jedes Mal, wenn man mit einer anderen Spezies in näheren Kontakt kommt, kann etwas passieren. Schildkröten haben oft Salmonellen. Das muss man mitdenken.

WZ I Eva Stanzl Wie ist es mit Krähen oder Amseln?

Florian Krammer Bei Wasservögeln wie Enten oder Schwänen st Influenza ein Thema, Amseln wiederum können Usutuviren in sich tragen, die um 2001 ein Amselsterben auslösten. Das Virus verursacht Infektionen bei Vögeln und wird über Mücken übertragen. Es gab aber auch schon Fälle bei Menschen mit Immunschwäche.

WZ I Eva Stanzl Bei der Forschungsarbeit soll die Bevölkerung mit einbezogen werden. Wie darf man sich das vorstellen?

Florian Krammer Konkret arbeiten wir mit Oberstufenschüler:innen in New York, die Vogelkot in Parks sammeln. Den bringen sie ins Labor. Dort schauen wir gemeinsam, welche Viren der Kot enthält und die Schüler:innen präsentieren ihre Resultate bei einem Symposium. Auf diese Weise können wir die Jungen begeistern und viele beginnen auch eine Ausbildung Richtung Virologie oder Biowissenschaften. In New York hat unser Netzwerk auch einen Schulbus, der als Labor ausgestattet ist. So ähnlich könnten wir es auch hier machen.

WZ I Eva Stanzl Last but not least: In New York arbeiten Sie an einer Grippeimpfung gegen alle Stämme. Wie weit sind die Arbeiten vorangeschritten?