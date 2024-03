Wer ist Michael Ludwig?

Die neuen Lehrpläne für Volks-, Mittelschule und AHS-Unterstufe sind mit 2023/24 in Kraft getreten, für die AHS-Oberstufen sind für 2027/28 neue Lehrpläne angekündigt. Derzeit wird auch an der Weiterentwicklung der Lehrpläne an den BMHS gearbeitet.