Der Black Friday entstand in den USA. Am Freitag nach Thanksgiving, ein immer am Donnerstag stattfindender Feiertag, startet der Handel traditionell die Weihnachtseinkaufssaison mit vielen Sonderangeboten. Den Namen bekam der Black Friday von der Polizei in Philadelphia, die mit „Black“ die von Autos vollen Straßen und von Menschen vollen Gehsteige meinten. Inzwischen hat der Black Friday (bzw. die Black Week) auch außerhalb der USA wirtschaftliche Bedeutung.