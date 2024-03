Genese

Private Krankenversicherungen werben mit früheren Terminen und kurzen Wartezeiten. Matthias Winterer und Michael Ortner wunderten sich über die offensichtliche Bevorzugung von Zusatzversicherten im österreichischen Gesundheitssystem. Sie machten sich auf die Suche nach Patient:innen, die sich eine frühere Behandlung gekauft haben.

Daten und Fakten

elektive Operationen

Ein elektiver Eingriff ist ein nicht notfallmäßiger Eingriff. Ursache sind meist Alterserscheinungen und chronische Krankheiten. Dazu zählen unter anderem die Implantation künstlicher Knie- und Hüftgelenke und Augenoperationen (Grauer Star).

Wartelisten

2011 wurde das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz (KAKuG) novelliert. Damit wollte der Gesetzgeber die OP-Wartezeiten transparent machen. So sollten Ungleichbehandlungen verhindert werden. Jedes Bundesland musste ein eigenes Gesetz beschließen, denn die Sicherstellung der Spitalsversorgung ist Ländersache. In Niederösterreich gibt es die Wartezeiten aller Landes- und Universitätsklinken übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst. In Oberösterreich stehen die Wartezeiten auf den jeweiligen Webseiten der Spitäler.

Wie lang man letztendlich auf eine OP warten muss, hängt stark von Bundesland, Region und sogar vom jeweiligen Spital ab. So kann es sein, dass man in Ried 20 Wochen, in Linz hingegen 46 Wochen auf eine Hüft-OP warten muss.

Wie finanzieren sich Spitäler?

Die österreichischen Spitäler finanzieren sich hauptsächlich durch Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger. Daneben finanzieren sich die Krankenanstalten auch aus privaten Mitteln wie etwa Selbstbehalte, Sonderklasse und private Zusatzversicherungen. Dieser Anteil belief sich im Jahr 2021 auf rund 7,7 Prozent (bezogen auf alle Krankenanstalten).

Gesprächspartner:innen

Patient:innen

Ärzt:innen

Thomas Czypionka, Gesundheitsökonom, Institut für Höhere Studien

Ernest Pichlbauer, Gesundheitsökonom

Gerald Bachinger, Patientenanwalt Niederösterreich

Michael Wall, Patientenanwalt Oberösterreich

Karin Eglau, Gesundheitsexpertin, Gesundheit Österreich GmbH

Andrea Fried, Arbeitsgruppe Gesundheitswesen, Transparency International

Helene Elisa Stockinger, Pressesprecherin Kabinett Bundesminister Johannes Rauch

