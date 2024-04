Werden in Wien Luftschadstoff-Grenzwerte überschritten?

Genese

Der Umweltaktivist Fabian Setznagel meldete sich bei der WZ mit den Messdaten der Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22). Diese mit Passivsammlern erhobenen Daten zeigen erhöhte Stickstoffdioxid-Werte. Sie sind höher als die geltenden EU-Grenzwerte und die des Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L). Wir schauten uns das genauer an. Schließlich geht es um die Luft, die wir alle atmen.

Gesprächspartner:innen

Fabian Setznagel, Verkehrswende Österreich, Grüne Wieden

Heinz Tizek, Leiter der Datenauskunft der Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22)

Christian Hübner, Laboratorium für Umweltanalytik

Alexander Kranabetter, Immissionsschutz und Landeslabor Salzburg

Robin Kulpa, Stellvertretender Bereichsleiter Verkehr und Luftreinhaltung der Deutschen Umwelthilfe

Sabine Enzinger, Pressesprecherin Umweltbundesamt

Elisabeth Scheicher, Leiterin Luftgütemessnetz Niederösterreich

Roman David-Freihsl, Abteilungssprecher Stadt Wien - Umweltschutz

Daten und Fakten

Woher stammen die Daten?

In diesem Artikel wurden die NO 2 -Messdaten der Passivsammler in Wien verwendet. Diese Daten werden von der MA 22 erhoben.

Gibt es Fehler in den Daten?

Fehler in Daten sind nie auszuschließen. Sie könnten beim Messen und beim Speichern auftreten. Beim Luftmessen muss beachtet werden, wo der Passivsammler platziert ist und ob dieser richtig geeicht wurde. Geeicht wird mittels einer Parallelmessung zu anderen Messmethoden.

Was gilt es beim Messen zu beachten?

Passivsammler müssen EU-normkonform der Standortkriterien platziert werden. Normkonform bedeutet, dass sich die Passivsammler mindestens 25 Meter entfernt von verkehrsreichen Kreuzungen befinden – um Spitzenwerte durch stehenden Autoverkehr zu vermeiden – und 2,5 bis vier Metern über dem Erdboden aufgehängt werden. Mit der freien Geoinformationssystemsoftware QGIS konnten wir für sechs der sieben Messstationen in Wien nachweisen, dass hier der IG-L Grenzwert von 35 µg/m³ überschritten wird.

Welche Grenzwerte gibt es in Österreich für Stickstoffdioxid?

Die EU schreibt aktuell einen maximalen Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) NO 2 vor. In Österreich gilt sogar ein noch strengerer Grenzwert, das Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) erlaubt maximal 30 µg/m³, zusätzlich einer Toleranzmarge von 5 µg/m³. Zum Vergleich: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt sogar einen weitaus geringeren Grenzwert von maximal 10 µg/m³.

Was ist Stickstoffdioxid?

Stickstoffdioxid (NO 2 ) ist ein Reizgas. Es entsteht bei der Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen. Hauptverursacher ist der Verkehr. Für den Menschen ist NO 2 besonders schädlich, da es die Lungenfunktion beeinträchtigt und die Lungenzellen dauerhaft schädigt.

Quellen

Das Thema in der WZ

Wo die Luft in Wien am schlechtesten ist

Das Thema in anderen Medien