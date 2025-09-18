Who killed Bambi? Wenn die Tierrettung nicht kommt

Es ist ein typischer Herbstabend. Die Sonne ist gerade untergegangen, die Abenddämmerung weicht langsam der Dunkelheit. Ein Reh springt aus dem Wald direkt auf die Bundesstraße. Ein Lkw-Fahrer bremst zu spät – ein lauter Knall, das Knirschen von Metall, ein schmerzerfüllter Schrei. Das Reh liegt auf der Straße, blutend, mit einem verdrehten Bein. Eine Szene, die so oder so ähnlich in Österreich oft vorkommt.

Von hier an ist für das Überleben des Rehs entscheidend, in welchem Bundesland der Unfall stattfand, es ist ein Beispiel für Österreichs Föderalismus: In Salzburg etwa kann die Tierrettung mit Blaulicht zur Unfallstelle und weiter in die Tierklinik fahren. Fehlt aber die Tierrettung, muss die Polizei Zuständigkeiten abtelefonieren. Am Ende bleibt oft nur die „Erlösung“ durch einen Jäger. Dabei wäre eine Behandlung und Genesung des Tiers möglich gewesen. In Niederösterreich kommt das häufig vor, denn hier gibt es keine Tierrettung. Aus politischen Gründen. Es geht aber auch um die Sicherheit der Menschen, die sich um das verletzte Tier bemühen.

Harakiri für die Retter:innen Marcus Serringer-Schnabl

Marcus Serringer-Schnabl, Geschäftsführer des Tiermedizinischen Zentrums Teesdorf, bringt es gegenüber der WZ auf den Punkt: Blaulicht, sagt er, sei kein Prestige, sondern Schutz: Es mache eine Einsatzstelle früh erkennbar, erlaube rechtssicheres Arbeiten auf dem Asphalt und zwinge den Verkehr, Tempo herauszunehmen. Und auch die Erlaubnis, auf Privatgrund zu fahren wie etwa zu Wäldern wo verunglückte Wildtiere sein können. Wie wichtig die Sicherung von Menschen ist, zeigt ein Vorkommnis bei Oberwaltersdorf: Eine Entenmutter mit Küken quert die Fahrbahn, die Ente wird getötet. Beherzte Menschen bremsen, steigen aus, sammeln die Küken ein, während der Berufsverkehr weiterläuft. „Total süß“ sei das, sagt Serringer-Schnabl, aber ohne Absicherung „Harakiri für die Retter:innen“. Erst wenn Profis die Stelle sichern, wird aus guter Absicht ein sicherer Einsatz.

Was die Tierrettung leisten könnte – und was ihr verwehrt bleibt

Christian Bruschek von der Österreichischen Tierrettung (ÖTR) bedauert, dass der Stützpunkt in Horn (Niederösterreich) „stillgelegt“ ist, da die nötigen Genehmigungen fehlen. Die ÖTR wird „rein aus Fördermitgliedern“ und Spenden finanziert. Das zentrale Hindernis sieht er in einer landesrechtlichen Vorgabe, die private Tierrettungen faktisch ausschließt: In Niederösterreich sind für den Betrieb mit Blaulicht zwei Großviehtransporter notwendig. Der Alltag der Rettung in Salzburg etwa, wo Bruschek tätig ist, bestehe aber aus Hunden, Katzen und mittelgroßem Wild. Bei Großtieren brauche man keinen Transporter, denn da komme ohnehin der Tierarzt vor Ort, erzählt Bruschek aus seinen Erfahrungen. Was gebraucht werde, seien ausgerüstete Einsatzfahrzeuge, geschulte Crews, klare Alarmierung – und das Blaulicht, das all das sichtbar macht und rechtlich absichert. Die Blaulicht-Fahrer haben übrigens eine eigene Ausbildung, fügt Bruschek hinzu.

Warum organisierte Hilfe Hektik verhindert

Noch deutlicher zeigt sich die Wichtigkeit einer Tierrettung, wenn ein Haustier verletzt ist. Serringer-Schnabl erzählt von einer Frau, die ihren schwer verletzten Hund ins Auto hebt und losfährt; „zwölf Minuten“ später steht sie in der Klinik, nicht ansprechbar vor Angst und Panik. Als Einsatzfahrer wolle er gar nicht wissen, auf welche Art und wie schnell da gefahren wurde. Eine organisierte Tierrettung mit Blaulicht nimmt genau dort Druck aus der Lage: Sie versorgt vor Ort, übernimmt den Transport, verhindert Panikfahrten. Das schützt Menschen – und es rettet Tiere.

Politik in der Verantwortung: Öffnen oder blockieren?

Die politische Front ist in Niederösterreich klar gezogen. Zuständig ist Tierschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ), die an der restriktiven Linie festhält. Sie fühle sich aber laut ihrem schriftlichen Statement (siehe Daten und Fakten) nicht zuständig: Sämtliche Regelungen, besonders die Vergabe von Blaulicht, fielen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Das von der WZ zuerst angeschriebene Büro des Landeshauptfrau-Stellvertreters Udo Landbauer, er ist für Infrastruktur und dazu gehört auch Straßenrecht sowie Sport zuständig, hat an Rosenkranz verwiesen. „Grundsätzlich fallen Wildtiere unter das Jagdgesetz und sie gehören dem Jagdausübungsberechtigten. Daher hat sich die Rettungskette mit Polizei, Jäger und Amtstierärzten bei Wildtieren bewährt“, heißt es in dem Statement.

Die SPÖ Niederösterreich fordert indes eine Öffnung für qualifizierte Tierrettungen – mit Ausbildung, Leitstellen-Anbindung und Kontrolle sowie ohne realitätsferne Hürden. Sven Hergovich, SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzender, formuliert es so: „Die aktuelle Verordnung ist aus unserer Sicht völlig praxisfern und gefährdet den Tierschutz und die rasche Rettung verunglückter Tiere in Niederösterreich. Von ehrenamtlich getragenen Tierrettungsorganisationen zu verlangen, dass sie zwei Großviehtransporter vorhalten, ist realitätsfremd.“ Das sieht Rosenkranz nicht: „Unter den gegebenen Voraussetzungen und unter den derzeitigen budgetären Gegebenheiten“ sei die jetzige Vorgabe verhältnismäßig, da sie „vor Jahrzehnten von der Landesregierung – nach eingehender Beratung – mit der Tierärzteschaft und weiteren Vereinen schriftlich vereinbart wurde“. Und so werden weiterhin Dutzende Tiere unnötig sterben.

Wer sich nun Sorgen um Elch Emil macht, der in Niederösterreich durch die Gegend strawanzt, kann aufatmen: Er ist ein VIP-Wildtier und wird von der Polizei über die Bundesstraßen, die er überqueren möchte, eskortiert.