Vor genau 25 Jahren ging Google in der Vollversion online. Seither ist es der absolute Weltmarktführer unter den Online-Suchmaschinen. WZ-Redakteur Mathias Ziegler wollte wissen, warum das so ist.

Martina Lindorfer, Professorin an der TU Wien im Forschungsbereich Security and Privacy

Stefan Neumann, Assistenzprofessor an der TU Wien im Forschungsbereich Machine Learning

Die Geschichte von Google begann im Jahr 1995 an der Stanford University, als Larry Page und Sergey Brin die Suchmaschine BackRub entwickelten. Dieser Vorläufer von Google war nach den sogenannten Backlinks benannt, die zur Bestimmung der Wertigkeit einer Website analysiert werden. Seit 1997 heißt die Suchmaschine Google – der Name leitet sich von der englischen Bezeichnung Googol für die Zahl 10100 (also 10 hundertmal mit sich selbst multipliziert) ab, die für die nahezu unendliche Menge an Informationen im Internet steht. Nach einigen Abfuhren erhielten Page und Brin 1998 vom Investor Andreas von Bechtolsheim eine Anschubfinanzierung von 100.000 US-Dollar – heute ist ihr Unternehmen mehr als 800 Milliarden Dollar wert.

Was Google zu Beginn half, war der einfache Aufbau der Suchseite. Dadurch hatte sie bei den damals oft noch langsamen Internetverbindungen einen Vorteil gegenüber anderen Suchmaschinen wie AltaVista, die ihre Websites zu umfangreichen Webportalen ausbauten. Am 21. September 1999 wurde bei Google offiziell die Testphase beendet, bereits Mitte des Jahres 2000 hatte die Suchmaschine mehr als eine Milliarde Websites im Index. Parallel zur stetigen Weiterentwicklung der Suchalgorithmen ging Google auch in den folgenden 25 Jahren auf Einkaufstour – im Folgenden eine Auswahl:

2001 wurde das Usenet-Archiv von Deja News übernommen, um Google Groups zu starten.

2003 folgten die Blogging-Plattform Blogger.com und das Unternehmen Applied Semantics, das für die semantische Erfassung von Websites und gezielte Werbeeinblendungen eine wichtige Rolle spielte.

2004 übernahm Google das Unternehmen Where2 LLC, aus dem sich später Google Maps entwickelte, den Bilderdienst Picasa sowie die Keyhole Corp. und legte damit den Grundstein für Google Earth.

Im selben Jahr wurde der kostenlose E-Mail-Dienst Gmail mit 1 GB Speicherplatz je Nutzer (damals eine enorme Datenmenge) eingeführt.

Die Übernahme der Urchin Software Corp. im Jahr 2005 führte zu Google Analytics, jene des mobilen Sozialen Netzwerks Dodgeball zu Google Latitude. Der wohl wichtigste Coup dieses Jahres war der Kauf von Android Inc. – 2008 veröffentlichte Google die erste Version des Android-Betriebssystems für Mobilgeräte. Außerdem erwarb Google 5 Prozent der Aktien von AOL Time Warner.

Aus den 2006 und 2007 übernommenen Unternehmen Upstartle, Tonic Systems und Zenter entstand später Google Docs (heute Google Drive). Zur gleichen Zeit gingen das Bezahlsystem Google Checkout und Google Books an den Start. Außerdem kaufte Google YouTube.

2007 stach Google außerdem seine Konkurrenten Microsoft (Bing) und Yahoo bei der Übernahme von DoubleClick aus, einem der größten Online-Werbevermarkter – ein weiterer Baustein für die absolute Dominanz in diesem Bereich. Im selben Jahr legte der Konzern mit dem Kauf des kalifornischen Telefondienstleister GrandCentral Communications den Grundstein für das VoIP-Produkt Google Voice.

2008 folgten Google Health für elektronische Patientenakten, das Wissensportal Knol – und der Webbrowser Google Chrome.

2011 wurde das Bewertungssystem Google+ vorgestellt.

2012 kaufte Google den Messenger-Dienst meebo und integrierte dessen Funktionen in eigene Produkte.

Ende 2013 übernahm Google das Unternehmen Boston Dynamics, das Robotik-Systeme für das US-Militär entwickelt, und den Drohnenhersteller Titan Aerospace sowie kurz darauf den KI-Spezialisten Deep Mind.

Im Portfolio findet sich außerdem seit 2014 der Thermostat- und Feuermelderhersteller Nest Labs.

2015 wurde die Alphabet Inc. als Holding-Dachgesellschaft der diversen Google-Firmen gegründet.

2017 kaufte Google Teile des Smartphone-Herstellers HTC.

2018 kam die größte GIF-Suchmaschine Tenor dazu.

2019 folgte Fitbit.

Wer eine anonyme Suchmaschine als Alternative zu Google sucht, wird bei DuckDuckGo fündig. Diese verfolgt die Nutzer:innen nicht, speichert keine persönlichen Daten und liefert Suchergebnisse ohne personalisiertes Profiling. Daher unterscheiden sich die Suchergebnisse von DuckDuckGo von denen größerer Suchmaschinen.

