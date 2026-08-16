Wie deine Stadt klimafit wird

Die Wohnung ist bereits am Vormittag aufgeheizt. Nachts sinkt die Temperatur kaum unter 25 Grad. Im Park sind die wenigen Schattenplätze besetzt, das Freibad ist überfüllt.

Jeden Sommer wiederholt sich dieses Ritual. Österreichs Städte leiden zunehmend unter der Hitze. Tausende Menschen zieht es daher ins Grüne, an die Alte Donau, den Neusiedler See oder gleich in die Berge. Auch Flucht in den Norden Europas scheint verlockend. Doch während sich viele Menschen einen solchen Urlaub gar nicht leisten können, kämpfen die Städte auch dort zunehmend mit den Folgen der Hitze.

Hitzemaßnahmen in Wien

Die Frage ist daher nicht nur, wie man der Hitze entkommt, sondern vor allem auch, wie sie in der Stadt erträglicher werden kann. Wien hat bereits auf die zunehmende Hitze reagiert – doch viel mehr wäre notwendig. In den vergangenen Jahren entstanden zum Beispiel sogenannte Coole Zonen mit Trinkbrunnen und Nebelstelen oder neue Begrünungsprojekte. Die Stadt Wien setze auf Entsiegelung und zusätzliche Baumpflanzungen, so die Stadt selbst.

Gleichzeitig wird mit neuen Ansätzen experimentiert. Ein Beispiel ist das Schwammstadt-Prinzip: Regenwasser soll nicht möglichst schnell in die Kanalisation abgeleitet werden, sondern durch eine unterirdische Schotterschicht – ähnlich wie bei einem Schwamm – gespeichert und langsam an Bäume und Pflanzen abgegeben werden. Dadurch bleibt mehr Wasser in der Stadt, und die kühlende Wirkung von Grünflächen kann auch während längerer Trockenperioden erhalten bleiben.

Ein anderes Beispiel ist der Naschmarkt: Sein ehemaliger Parkplatz galt lange als innerstädtische Hitzeinsel – heute findet man dort einen rund 6.800 Quadratmeter großen grünen Park.

Maßnahmen wie diese sind Teil einer langfristigen Strategie. „Die Klimakrise ist eine Herausforderung für Städte weltweit. Auch in Wien werden die Sommer immer heißer”, sagt Clemens Horak, Leiter der Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Wien. Mit dem neuen Stadtentwicklungsplan würden Kennwerte für Grün- und Freiräume weiter präzisiert werden, um die aktuelle Situation besser einordnen zu können. Zudem seien erstmals Richtwerte für Begrünung und Baumüberschirmung im öffentlichen Raum festgelegt worden. Auch die sogenannten Wiener Gartenstraßen, die verkehrsberuhigt und intensiv begrünt sind, sollen künftig selbst in dicht bebauten Gebieten parkähnliche Grünräume schaffen.

Mehr als einzelne Kühlmaßnahmen

Doch lebenswerte Städte entstehen nicht durch einzelne Kühlmaßnahmen. Für Tanja Tötzer vom AIT Austrian Institute of Technology geht es um eine grundsätzliche Transformation. „Resilienz bedeutet, dass wir uns kontinuierlich anpassen und Strukturen schaffen, die robust sind.“

Vor allem alte Parks und große Bäume seien wertvoll, sagt sie. Sie spenden nicht nur Schatten, sondern kühlen auch deutlich besser als junge Straßenbäume. Gleichzeitig seien neue Grünflächen dort notwendig, wo bisher Asphalt dominiert. „Es ist keine Entweder-Oder-Frage“, sagt Tötzer. „Es braucht sowohl den Erhalt bestehender Grünräume als auch neue Parks in stark versiegelten Gebieten.“

Fast die Hälfte der versiegelten Flächen in Städten entfalle auf Straßen und andere Verkehrsflächen. „Man denkt immer an die Gebäude. Aber die Straßen sind oft fast vollständig versiegelt.“ Gerade dort könne Raum zurückgewonnen werden. „Mobilität anders zu denken, schafft Platz für Begrünung und ein besseres Stadtklima“, sagt die Stadtklimaforscherin. Bewusstsein dafür zu schaffen, mehr Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen, wäre zum Beispiel ein Weg dorthin.

Gebaut für ein anderes Klima

Denn die Herausforderungen reichen weit über einzelne Hitzewellen hinaus. „Unsere Städte sind auf das frühere Klima ausgerichtet“, sagt Tötzer. „Jetzt bekommen wir aber Temperaturen wie in Südeuropa. Das bedeutet, dass wir unsere Städte umbauen müssen.“

Jetzt bekommen wir Temperaturen wie in Südeuropa Tanja Tötzer, Stadtklimaforscherin

Laut Tötzer hat sich die Anzahl der Hitzetage in den vergangenen 50 Jahren in Wien verdreifacht. Gleichzeitig nehmen Tropennächte und langanhaltende Hitzeperioden zu. Asphalt, Beton und versiegelte Flächen speichern Wärme und verhindern die natürliche Kühlung durch Wasser und Vegetation.

Ob ein Stadtviertel hitzeresistenter wird, lässt sich mit der sogenannten 3-30-300-Regel relativ einfach überprüfen: Von jeder Wohnung aus sollten mindestens drei Bäume sichtbar sein, die Baumkronen sollten rund 30 Prozent eines Viertels bedecken und die nächste Grünfläche höchstens 300 Meter entfernt liegen.

Auch die Landeshauptstädte müssen handeln

Doch selbst wenn diese Bäume und Grünflächen vorhanden sind, kommen Österreichs Städte nicht um weitere Maßnahmen gegen die steigenden Temperaturen herum.

Vor allem Graz ist betroffen: Satellitenbildern zufolge erhitzt sich die Stadt mehr als alle anderen Landeshauptstädte Österreichs, wie die WZ berichtet hat. Während der Grazer Hitzeaktionsplan kurzfristige Schutzmaßnahmen und Verhaltenstipps umfasst, setzt die Stadt langfristig auf klimaangepasste Stadtentwicklung. So werden Hitzeschutzprojekte im Straßen- und Platzumbau Schritt für Schritt umgesetzt: Bei der Neugestaltung des Tummelplatzes mitten in der Innenstadt zum Beispiel sorgen jetzt mehr Bäume, entsiegelte Flächen und ein verbessertes Regenwassermanagement für mehr Schatten und Kühlung, heißt es vonseiten der Stadt Graz. Im September soll außerdem die Rettung der Lindenallee in der Kaiserfeldgasse starten, da die alten, großkronigen Bäume für die Stadt von unschätzbarem Wert seien. Die wichtigsten Rettungsmaßnahmen seien, den Boden so aufzubereiten, dass Regenwasser gehalten wird, und im Winter weniger Salz zu streuen.

Dass auch die Nähe zu Bergen kein Schutz vor dem Klimawandel ist, zeigt Innsbruck. Die Tiroler Landeshauptstadt setzt in ihrem Hitzeaktionsplan verstärkt auf Dach- und Fassadenbegrünungen, Urban-Gardening-Projekte sowie die gezielte Umgestaltung besonders aufgeheizter Plätze. Grundlage dafür ist eine Stadtklimaanalyse, die sogenannte Hitzeinseln identifiziert und damit aufzeigt, wo Beschattung, Entsiegelung oder mehr Grünraum künftig besonders notwendig sind.

„Autos gehören nicht zu unserer DNA“

Also doch, wenn möglich, Flucht in den Norden Europas? Der Klimawandel ist auch dort bereits angekommen. Sogar in Tampere in Finnland wird längst über dessen Folgen gesprochen. Die WZ war dort und hat sich umgesehen. „Wir verlieren unsere Winter, Wetterextreme nehmen zu, und wir erleben Stürme, die es früher nicht gab“, sagt Teppo Rantanen, Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation der Stadt Tampere, zur WZ.

Die Stadt habe daher bereits Maßnahmen gesetzt. Der Hauptgedanke sei laut Stadtplaner Teemu Paasiaho, Natur nicht zu ersetzen, sondern sie zu erhalten. Die Rückeroberung der Seeufer sei eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte gewesen. Jahrzehntelang waren Uferbereiche durch Straßen und Autoverkehr vom Rest der Stadt abgeschnitten. Nun versuche Tampere diese Flächen schrittweise wieder für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen zugänglich zu machen, indem neue Parks und öffentliche Räume gebaut werden. Paasiaho erklärt: „Autos gehören nicht zu unserer DNA. Deshalb versuchen wir, keine großen Parkdecks zu bauen. Denn dort können keine großen Bäume wachsen.“

Die Frage ist daher nicht mehr, ob sich unsere Städte verändern müssen, sondern wie.