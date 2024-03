Andrea Frahm

Unsere Arbeit geht weiter, und wir sind bemüht, unsere israelischen Partner zu unterstützen. Solang der Krieg andauert und eine Reisewarnung besteht, können wir keine Events in der gewohnten Form in Israel abhalten, und auch Israel plant Konferenzen in der gewohnten Form nicht vor dem Sommer. Vielleicht wird der Sommer eher eine Zeit, in der Delegationen beginnen, wieder nach Israel zu reisen, und man Kooperationen dann verstärkt wieder anschieben kann.