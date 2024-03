Wie die EU Wälder und Moore schützen will

Kohlendioxid, auch Kohlenstoffdioxid (CO 2 ), ist eine chemische Verbindung aus einem Kohlenstoff- und zwei Sauerstoffatomen. Das Gas ist geruch- und farblos, nicht brennbar, in Wasser löslich und ungiftig. Es ist neben Stickstoff, Sauerstoff und Edelgasen ein Bestandteil der Luft und ein Treibhausgas. CO 2 ist ein natürlicher Bestandteil organischen Lebens. Es entsteht bei der Atmung der meisten Tiere und wird bei der Energiegewinnung von Pflanzen durch Photosynthese benötigt. Außerdem verteilt sich das Treibhausgas in der Atmosphäre und reflektiert einen Teil der von der Erde abgestrahlten Wärme. Gemeinsam mit der Sonneneinstrahlung herrschen dadurch auf unserem Planeten Temperaturen, die Leben überhaupt erst möglich machen. Die negative Seite: Mittlerweile befindet sich CO 2 im Übermaß in der Atmosphäre, es wird zu viel Wärme reflektiert beziehungsweise es kann zu wenig Wärme ins All entweichen - und auf der Erde wird es immer heißer. Und hat sich CO 2 einmal in der Atmosphäre angereichert, baut es sich im Gegensatz zu anderen Stoffen nicht selbst ab.

Dieses Zuviel an CO 2 in der Atmosphäre liegt vor allem an der ungebremsten Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Dass Leben auf der Erde möglich ist, verdanken wir Ökosystemen wie Wäldern, Mooren, Grünland, Seegraswiesen oder Mangroven. Sie sind seit Jahrmillionen Teil des sogenannten Kohlenstoffkreislaufs: Dabei filtern Grünpflanzen CO 2 aus der Luft und verarbeiten mit Hilfe von Sonnenlicht Kohlenstoffdioxid zu Glucose (der wichtigste Einfachzucker im Kohlenhydratstoffwechsel und notwendig für den Energiehaushalt) und Sauerstoff. Der Sauerstoff wird an die Umgebung abgegeben, übrig bleibt der Kohlenstoff. Deshalb nennt man diese Ökosystem auch natürliche Kohlenstoffdioxidspeicher oder „Kohlenstoffsenken“.

Diesen Vorgang bezeichnet die Wissenschaft als „biologische Sequestrierung“, die natürliche Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid aus der Luft. (Im Gegensatz zu CCS, also Carbon capture and storage, das ein technisches, energieaufwendiges Verfahren zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid ist.)