Sandlake, Michigan: Ein langes, wattiges Spinnennetz erstreckt sich über die einstöckigen Häuser, die Einfahrten der Bungalows sind von Kürbissen und Skeletten gesäumt. Rot-blaue Flaggen wehen in den Hauseinfahrten, neben dem Geruch von Slushy und Muffins liegt Patriotismus in der Luft. In meinem Kopf spielt die Titel-Melodie von Gilmore Girls. (Wo ist Luke mit dem Kaffee?) Wir werden hier Menschen treffen, die einerseits täglich ihren Nationalstolz verkörpern und es gleichzeitig als nicht wichtig empfinden, wählen zu gehen.

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Cody nimmt sein Basketball-Trikot aus dem Kleiderschrank und setzt sich in sein geliebtes Auto. Damit fährt er zur örtlichen Tankstelle in Sandlake, einem 500-Einwohner:innen-Dorf in Michigan. Cody arbeitet hier und kennt alle, die täglich ein- und ausgehen, sich einen saftigen Sloppy Joe einverleiben oder ihr Auto volltanken. Wir kommen ins Reden.

Codys Freundin habe vor einiger Zeit die Diagnose einer seltenen Autoimmunkrankheit bekommen, erzählt er uns. Sein Arbeitskollege Dylan bringt sich in das Gespräch ein: „Wisst ihr, was mein Kollege gemacht hat, als er von der Diagnose gehört hat?“ Dylan klopft Cody anerkennend auf den Rücken. „Ärmel hochgekrempelt und gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet.“

Fairerweise: Was wird ihm anderes übrigbleiben?

Während in Österreich nahezu die gesamte Bevölkerung gesetzlich krankenversichert ist, gibt es in den USA auf Bundesebene keine allgemeine Krankenversicherung.Weil der Versicherungsschutz oft am Arbeitsplatz hängt, kann auch ein Jobwechsel zum Risiko werden. Einige junge Menschen leben nach dem Motto, es passiere schon nichts.

„Wenn dann ein Unfall passiert oder jemand schwer erkrankt, dann ist nicht nur das tragisch, sondern auch, dass man für Behandlungen aufkommen muss: Zehntausende bis Hunderttausende Dollar, sich in vielen Fällen auch verschulden muss”, sagt Amerikanistin Cornelia Klecker.

Auf unserer Reise durch die USA treffen wir oft auf Menschen, die ihr Leben am anderen Ende der Vereinigten Staaten zurücklassen müssen, um erkrankten Familienmitgliedern vor Ort zu helfen, um Geld zu sparen.



Es sind jene Menschen, die auf ihren T-Shirts die US-Flagge gedruckt haben, ihren Stolz zu ihrer Heimat nach außen tragen, aber genauso stolz erzählen, sie möchten weder wählen noch etwas mit Politik am Hut haben. Und jene Menschen, die oft am meisten unter dem System leiden. Cody und Dylan gehören dazu. Beide waren weder bei den Midterms noch bei der letzten Präsidentschaftswahl wählen.

Wählen in den USA sehr viel aufwändiger

„Mich würde interessieren, wie hoch die Wahlbeteiligung in Österreich wäre, wenn wir, wie in den USA, mehrere Stunden anstehen müssten. Ich glaube, die würde massiv sinken“, so Klecker.

Anders als in Österreich müssen sich US-Bürger:innen aktiv für Wahlen registrieren. Je nach Wohnort kann das mit langen Wegen, eingeschränkten Öffnungszeiten und zusätzlichen Kosten verbunden sein, etwa wenn bestimmte Ausweisdokumente fehlen. Gewählt wird außerdem dienstags – für viele bedeutet das, sich mehrere Stunden von der Arbeit freinehmen zu müssen. Es gibt in den USA viele Jobs, die pro Stunde bezahlt werden. Wer stundenlang in der Schlange steht und dafür keinen Lohn bekommt, kann sich das nicht immer leisten.

Dass man nicht wählen gehen kann, ist das eine. Aber unpolitisch sein. Geht das überhaupt?

Keine Stimme ist eine Stimme für die stärkere Partei? Ist das so? „Bei denen, wo es eben aber knapp ist oder knapp sein könnte, da ist es genau so, da ist eine Nichtstimme fast schon gleichwertig”, so Klecker.

Ist es ein Privileg, unpolitisch zu sein?

Ist man privilegiert, wenn man es sich leisten kann, unpolitisch zu sein? Oder ist einem nur nicht bewusst, wie privilegiert man ist? Vielleicht ist einem auch gar nicht klar, wie viel von dem, was den eigenen Alltag bestimmt, eigentlich Politik ist. Keinesfalls etwas, das auf die USA beschränkt ist, sondern sich besonders in den letzten Jahren weltweit eingeschlichen hat.

Politische Gleichgültigkeit hat verschiedene Gründe: Überforderung, das Gefühl, Politik sei zu elitär, etwas, das sich die Reichen und Wichtigen im Weißen Haus in Washington untereinander ausmachen, und die Überzeugung, dass die eigene Stimme nichts verändern kann.

„Egal, welche Partei an der Macht ist, für mich fühlt sich die Situation nicht viel besser an“, beschreibt Klecker diese Wahrnehmung. LKW-Fahrer Jilil, den wir im Stau kennenlernen, formuliert noch direkter, warum er nicht wählen geht: „Sie lügen alle. Deshalb macht es auch keinen Unterschied, für wen man sich entscheidet, oder ob man überhaupt wählen geht.“

Es hängt stark davon ab, welche Sorgen gerade den Alltag bestimmen. Wer nicht weiß, ob morgen genug Essen im Kühlschrank ist, wird sich kaum zuerst mit den ökologischen Folgen eines KI-Rechenzentrums beschäftigen. Wer nicht weiß, wie die nächste Rechnung bezahlt werden soll, wird sich nicht überlegen, welche Auswirkungen der Fleischkonsum auf die CO2-Bilanz macht. Wer mit der eigenen Existenzsicherung beschäftigt ist, hat oft wenig Kapazität, sich mit größeren gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen. Und hier wächst die Kluft.

Die einen können es sich leisten, Politik auszublenden, die anderen sind mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Gleichzeitig verstehen viele ihre Probleme als individuelle Angelegenheit, nicht als etwas, für das auch der Staat Verantwortung trägt.

Etwas, das sich in Buffalo, West Virginia zeigt.

Hier findet eine Bürger:innenversammlung statt, in der besonders intensiv über ein Gratis-Truthahn-Event gesprochen wird. Dazu werden viele Meinungen kundgetan, jedes Szenario wird durchdacht, die Einwohner:innen diskutieren. Eine unter ihnen scheint ihre Stimme für ein ganz anderes Thema zu schonen: Melanie. Sie setzt sich seit Wochen dafür ein, etwas gegen das angedachte KI-Rechenzentrum im Ort zu unternehmen. Sie beschäftigt sich intensiv mit den möglichen Folgen, stößt damit in der Runde aber auf wenig Verständnis. Vielmehr scheint für die übrigen Anwesenden die Frage mitzuschwingen, warum sie sich das überhaupt antut und sie das so sehr politisiert. Die anderen haben fertig gesprochen, um Melanie und ihr Anliegen wird ein großer Bogen gemacht.

Politikverdrossenheit und Fan-Kultur

Während wir von vielen hören, dass sie Politik möglichst aus ihrem Leben heraushalten möchten, tragen andere ihre politische Haltung offen nach außen. MAGA-Kappen, Trump-Merchandise, Anti-Trump-Slogans, die populäre US-amerikanische Flagge gehören vielerorts zum Straßenbild. Politische Zugehörigkeit wird beinahe zur Fan-Kultur. „Alles, was Trump sagt, unterstütze ich“, erzählt uns ein Wähler. Genauso aber auch Wähler:innen von Abdul El-Sayed, der erste Muslim im US- Senat: Seine Slogans werden nachgesprochen, Sticker mit seinem Gesicht auf T-Shirts geklebt.

Die Politikwissenschafterin Klecker verweist darauf, dass sich in den vergangenen Jahren in Umfragen auch ein Wunsch nach stärkerer Führung gezeigt habe. Das sei allerdings kein ausschließliches US-amerikanisches Phänomen: „Ich glaube, das ist in den USA nicht so anders als in Europa.“

Cody schenkt mir bei der Tankstelle in Sandlake einen Filterkaffee ein. Ob es uns in Österreich erlaubt sei, zu wählen, fragt er, er habe nämlich vor Kurzem erfahren, dass in einigen Ländern nicht alle wahlberechtigt sind. Das fände er schon arg, denn schließlich soll man seine Stimme ja einsetzen.