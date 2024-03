Update

Der ursprüngliche Titel dieser Geschichte lautete: "Wie Wiens Bevölkerung 1938 antisemitisch aufgehetzt wurde". Nach interner Diskussion in der Redaktionskonferenz haben wir ihn am 9.11. 2023 um 10 Uhr geändert. Die Rolle der Wiener:innen erschien uns im Titel zu passiv dargestellt. Die Wiener Bevölkerung war schon seit Jahrzehnten antisemitisch geprägt.

Über die Ereignisse der Pogromnacht 1938 in Wien wurde bereits viel geschrieben. Weniger bekannt ist aber, dass die Nazi-Ausstellung „Der ewige Jude“ ein wichtiger Faktor dafür war, dass die Wiener:innen besonders brutal vorgingen. Diesen Umstand wollten die WZ-Redakteure Mathias Ziegler und Michael Schmölzer durch diesen Bericht ändern.

Andreas Baur, Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung und Kommunikation bei der MA 21 (Stadtteilplanung und Flächenwidmung Wien)

Julia Krutzler, Pressesprecherin der ÖBB Holding

Michael Zinganel ist unter anderem Kurator und im Bereich Kunst und Kultur mit zahlreichen Projekten beschäftigt. Er kümmert sich mit anderen auch um das Museum Nordwestbahnhof, eine „low budget“-Einrichtung, wie er sagt. Der WZ hat er viel über die rassistisch-antisemitische Ausstellung „Der ewige Jude“ erzählen können.

Der 9. November 1938 war nur der traurige Höhepunkt einer ganzen Reihe von Pogromen auf österreichischem Staatsgebiet. So kam es in unseren Breiten zu großen Judenverfolgungen im Mittelalter im Zuge des Ersten Kreuzzugs (1096 bis 1099) mit Massenenteignungen und tausenden Todesopfern, ehe bei der Befreiung Jerusalems neben unzähligen Muslim:innen auch alle Mitglieder der dortigen jüdischen Gemeinde ermordet wurden und ein Gesetz diese künftig aus der Stadt verbannte.

250 Jahre später wurde den Juden und Jüdinnen die Pest zum Verhängnis: Viele blieben durch ihre strengen rituellen Reinheitsvorschriften von der Epidemie verschont, was ihnen aber zur Last gelegt wurde. Außerdem warf man ihnen vor, die Brunnen von Christ:innen vergiftet zu haben. Und dass sie – weil Christ:innen damals das Verleihen von Geld gegen Zinsen verboten war – die einzigen „Wucherer“ waren, tat ein Übriges. Ihre Schuldscheine wurden nach den Pogromen für ungültig erklärt. Meist war aber ohnehin kaum ein überlebendes Mitglied der Glaubensgemeinschaft übrig, das das Geld hätte einfordern können. Auch Hostienschändung und Ritualmorde waren häufige Anschuldigungen, wegen derer Juden und Jüdinnen verfolgt wurden.

Einen traurigen Höhepunkt der neuzeitlichen Pogrome auf österreichischem Boden bildete die „Wiener Gesera“ im Jahr 1421, als nicht nur die Juden und Jüdinnen wegen angeblicher Kollaboration mit den Hussiten aus dem Herzogtum Österreich vertrieben wurden, sondern auch die letzten verbliebenen Mitglieder der jüdischen Gemeinde – 92 Männer und 120 Frauen – auf der Gänseweide in Wien-Erdberg auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Herzog Albrecht konfiszierte den zurückgelassenen Besitz und ließ die Synagoge abreißen, deren Steine für den Bau der Universität Wien benutzt wurden. Ein Relief am „Haus zum großen Jordan“ auf dem Judenplatz in Wien erinnert an die grausamen Ereignisse.

Erzherzog Maximilian ließ 1496 die Juden auf Drängen der Stände aus der Steiermark und aus Kärnten in den Osten des Landes vertreiben; ab 1551 mussten sie beim Aufenthalt in Städten und Märkten den „gelben Fleck“ tragen. Nachdem ab dem Ende des 16. Jahrhunderts die Zahl der Juden und Jüdinnen in Wien wieder angestiegen war, wurden sie 1624 von Kaiser Ferdinand II. in einem Ghetto in der heutigen Leopoldstadt – außerhalb der Stadtmauern – angesiedelt, ehe sie 1669/70 unter Kaiser Leopold I. in einer „Zweiten Wiener Gesera“ erneut vertrieben wurden.

Trotz allem lebten rund 100 Jahre später im Habsburger-Reich rund 1,5 Millionen Juden und Jüdinnen, die sich nach einem Toleranzpatent Kaiser Josephs II. 1782 in der Gesellschaft außerhalb der Ghettos emanzipieren konnten. Allerdings wuchs mit dem zunehmenden jüdischen Einfluss im öffentlichen Leben in der ausgehenden Monarchie und der Ersten Republik auch wieder der Antisemitismus – der im Novemberpogrom gipfelte.

