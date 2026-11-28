Feldzeugmeister Ludwig von Benedek ist ein Trottel: Das hat die Wiener Zeitung in ihrer Ausgabe vom 8. Dezember 1866 auf Geheiß von Kaiser Franz Joseph sinngemäß festgestellt. Damit war der Stab über den Oberbefehlshaber der österreichischen Truppen in der Schlacht von Königgrätz gebrochen. Er hatte seine Ehre verloren – das war damals das Schlimmste, was einem Offizier passieren konnte. Denn eine Beleidigung, veranlasst und gebilligt von ihrer Majestät dem Kaiser, musste unwidersprochen hingenommen werden. Benedek konnte dem apostolischen Monarchen nichts erwidern.

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Seitdem war ein Mythos in Stein gemeißelt, den bis vor Kurzem jedes Schulkind in Österreich gelernt hat. Der Mythos lautet: Die Preußen, die die Österreicher am 3. Juli 1866 im böhmischen Königgrätz vernichtend geschlagen haben, hatten mit den Hinterladern erstens die besseren Gewehre. Und zweitens mit Helmuth von Moltke den moderneren, besseren Oberbefehlshaber, der seinem unbedarften Gegenspieler Benedek haushoch überlegen war.

Enorme politische Auswirkungen

Die Niederlage bei Königgrätz am 3. Juli 1866 war für Österreich und für das Kaiserhaus jedenfalls sehr schmerzhaft. Warum? Das heutige Deutschland war damals in viele Fürstentümer zersplittert, aber die politische Oberhoheit über diese Länder lag in Wien, Franz Joseph sah sich als deutscher Fürst. Nach der Schlacht von Königgrätz übernahm Preußen dort die alleinige Führungsrolle, Österreich und der Kaiserhof waren für immer aus dem Spiel. Das war ein enormer Machtverlust, das tat weh. Und es dauerte nur noch bis 1870/71, bis Deutschland nach dem Sieg über Frankreich ein geeinter, mächtiger Nationalstaat wurde.

Die Schlacht und die Niederlage hatten also enorme politische Auswirkungen und von Anfang an wurden die Umstände des Debakels genau untersucht. 1866 trat eine Untersuchungskommission bestehend aus hohen Militärs in Wiener Neustadt zusammen, um den oder die Verantwortlichen für das Desaster ausfindig zu machen. In der Folge haben sich Generationen von vor allem deutschen und österreichischen Militärhistoriker:innen mit den Einzelheiten der Schlacht beschäftigt.

Unangenehme Lage für Kaiser Franz Joseph

Dabei tauchen Fragen auf, die Kaiser Franz Joseph nur unangenehm sein können. Zum Beispiel die, warum er Benedek den Oberbefehl über die Truppen in Böhmen gegeben hatte. Naheliegend wäre gewesen, dass der in der Führung großer Armeen viel versiertere Erzherzog Albrecht die Aufgabe übernommen hätte. Doch das hielt der Kaiser für riskant. Albrecht war ein Mitglied der kaiserlichen Familie, wäre er gescheitert, wäre die Niederlage direkt dem Haus Habsburg zugeordnet worden – ein Rücktritt Franz Josephs wäre im Raum gestanden. Der Kaiser hatte ja schon in der Schlacht von Solferino 1859 als Heerführer keine gute Figur gemacht, die Österreicher verloren damals krachend gegen die Italiener.

Also verfiel man auf Benedek, der in vielerlei Hinsicht ein idealer Kandidat (oder ideales Opfer) war: Ungar, von niedrigem Adel, außerdem „nur“ ein Protestant, was im erzkatholischen Österreich ein dickes Minus war. Auf dem italienischen Kriegsschauplatz war er erfolgreich gewesen und bei den Soldaten ungemein populär. Die dynastischen Interessen Kaiser Franz Josephs überwogen den Makel, dass Benedek bis 1866 nur vergleichsweise kleine militärische Einheiten geführt hatte.

Böse Vorahnungen

Als sich im Kampf um die Vorherrschaft in den deutschen Gebieten ein Krieg mit Preußen abzeichnete, wollte Benedek den Oberbefehl nicht übernehmen. Er sträubte sich mit der völlig richtigen Begründung, dass er die topografischen Gegebenheiten in Böhmen nicht kenne. Allein: Es war der Wunsch des Kaisers und damit war die Sache erledigt.

Es kam schon vor der Entscheidungsschlacht am 3. Juli 1866 zu Gefechten, wobei die Österreicher versuchten, die preußischen Truppen am Eindringen in Böhmen zu hindern. Diese Kämpfe gingen großteils sehr schlecht für die Österreicher aus, sie konnten die Preußen nicht aufhalten und erlitten enorme Verluste. Hier spielte das preußische Hinterlader-Gewehr tatsächlich eine große Rolle, weil damit mindestens doppelt so viele Schüsse abgegeben werden konnten als mit dem österreichischen Vorderlader. Die Österreich stürmten mit gefälltem Bajonett gegen die schnell schießenden Preußen – eine fatale, tödliche Strategie.

Entsprechend niedergeschlagen war Benedek knapp vor Beginn der entscheidenden Schlacht. Er ließ den Kaiser telegrafisch wissen, dass eine Niederlage unvermeidlich sei, er möge doch bitte einen Frieden verhandeln. Das kam für Franz Joseph nicht in Frage: „Hat eine Schlacht stattgefunden?“, so seine Frage. Verhandlungen ohne Kampf waren für den Habsburger nicht vorstellbar.

„Benedek wusste, was er tat“

Also kam es zur Schlacht. Benedek, der aus den Fehlern der vorangegangenen Gefechte gelernt hatte, wählte eine Defensivstrategie. Kein blindes Anstürmen gegen die Preußen, so der Befehl, vielmehr kam die überlegene österreichische Artillerie zum Einsatz. Nach dem ersten Vorstoß über den Fluss Bistritz blieb der Angriff der Preußen tatsächlich stecken. Hier kam den Österreichern auch zugute, dass ihre Vorderlader-Gewehre eine größere Reichweite hatten. Die kaiserlichen Soldaten konnten 900 Meter weit schießen, die Preußen mit ihren Hinterladern nur 600 Meter. Also waren die österreichischen Gewehre nicht unbedingt die schlechteren. „Benedek wusste, was er tat, und was er tat, hatte Aussicht auf Erfolg“, fasst es heute der deutsche Bundeswehr-Offizier und Militärhistoriker Lars Zacharias in der zuletzt gesendeten ORF-Doku „Universum History. Der Untergang der Habsburger“ zusammen.

Feldzeugmeister Benedek musste Zeit seines Lebens über die wahren Gründe der Niederlage bei Königgrätz schweigen. © Bildquelle: Wiki Commons

Allerdings war preußische Verstärkung im Anmarsch: die 2. Armee unter dem Befehl von Kronprinz Wilhelm, die etwa um 13.30 Uhr auf dem Schlachtfeld auftauchte. Benedek hatte das erwartet und genau an dieser Stelle eine starke Einheit positioniert. Der österreichische Kommandant, der den Abschnitt sichern sollte, ein gewisser Anton von Mollinary, wollte aber nicht bloß zuwarten, sondern in einer heldenhaften Attacke Ruhm und Ehre einheimsen und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Also schickte er noch vor dem Eintreffen der preußischen Verstärkung gegen den Benedek-Befehl seine Soldaten in den strategisch völlig bedeutungslosen Swiepwald, um dort den Gegner zu vertreiben. Es kam im Dickicht zu einem fürchterlichen Gemetzel mit tausenden Toten.

Unsinniger Angriff entscheidet

Der unsinnige Angriff hatte zur Folge, dass ein wichtiger Frontabschnitt, die rechte Flanke, von den Österreichern unbesetzt, im Soldatensprech „entblößt“ blieb und die preußische Verstärkung dort ungehindert durchkommen konnte. Ab dem Zeitpunkt war die Schlacht für die Österreicher verloren.

Was aber wäre geschehen, hätte Mollinary den Befehl Benedeks nicht missachtet? Wenn er mit seinen Soldaten dortgeblieben wäre, wo es vom Befehlshaber vorgesehen war? Der Bundeswehr-Offizier und deutsche Militärhistoriker Thorsten Loch, der derzeit deutsche Kommandeure in Kriegstaktik schult, fasst es so zusammen: Die preußische Verstärkung wäre genauso im Artilleriefeuer der Österreicher steckengeblieben wie die preußische 1. Armee. „Dann endet die Schlacht am Abend des 3. Juli unentschieden“, so Loch in der ORF-Doku. Und er gibt seinen Bundeswehr-Schüler:innen als Lehre mit: „Ein fataler Fehler eines Kommandanten ist entscheidend für den Ausgang der Schlacht.“

Bevor die militärische Untersuchungskommission in Wiener Neustadt die wirklichen Ursachen des österreichischen Versagens benennen konnte, ließ Kaiser Franz Joseph, dem die Wahrheit nur unangenehm sein konnte, die Nachforschungen stoppen. Zum Sündenbock wurde Benedek erklärt, dem die Schuld an der Niederlage umgehängt wurde.

Die Aufgabe, diese Gemeinheit allgemein zu vermitteln, übernahm die Wiener Zeitung.

Allgegenwärtige Militärzensur

Wobei betont werden muss, dass es im Österreich des Jahres 1866 prinzipiell keine vollständige Meinungsfreiheit gab und schon gar nicht in Kriegszeiten. Vor und nach der Schlacht von Königgrätz wurden Zeitungsartikel generell von den Zensurbehörden streng kontrolliert. Dabei ging es darum, dem Feind keine Informationen über Truppenstärke oder -bewegungen zu liefern. Es ging aber auch darum, die Stimmung in der Bevölkerung zu überwachen.

In der damals vom Kaiserhof kontrollierten Zeitung wurde am 8. Dezember 1866 breit ausgeführt, dass vor der Schlacht niemand geeigneter für die große Aufgabe erschienen wäre als Benedek. Es müsse aber festgestellt werden, „dass Feldzeugmeister v. Benedek leider einer so großen Aufgabe nicht gewachsen war, dass in seinen Plänen und Dispositionen Missgriffe stattgefunden haben, welche nach den Regeln der Kriegskunst keineswegs zu rechtfertigen sind (…)“ Allerdings könne man, so die Wiener Zeitung, Benedek keinen bösen Willen unterstellen. Aber es sei nun mal so, dass es „kein Gesetzbuch“ gebe, „das den Mangel höchster geistiger Begabung straffällig erklärt“. Das hieß im Klartext, dass Benedek schuldlos, weil ein Dummkopf war. Es gab kein weiteres Strafverfahren gegen ihn, er musste in Pension gehen und geloben, über die wahren Umstände der Niederlage für immer zu schweigen.

Gerechtigkeit, 160 Jahre danach?

160 Jahre später ist die Zeit gekommen, Benedek fairer zu beurteilen, und es stellt sich für die Wiener Zeitung heute die Frage, ob nicht eher die „geistige Begabung“ des als pedantische Beamtenseele bekannten Durchschnittstypen Franz Joseph zu hinterfragen gewesen wäre. Und vor allem das Verhalten des Unterführers Anton von Mollinary, der ja den entscheidenden Fehler begangen hat.

Mollinary selbst blieb übrigens völlig ungeschoren. Er, der tausende Menschleben sinnlos geopfert hatte, legte nach der Schlacht von Königgrätz eine militärische Bilderbuchkarriere hin. Er wurde 1868 zum Generalleutnant und 1873 zum Feldzeugmeister befördert und starb 1904 hoch dekoriert und geehrt.