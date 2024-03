Wie erkenne ich, ob ein fremder Hund mich bedroht?

Grundsätzlich wollen Hunde Konflikte vermeiden und deeskalieren, wenn sie etwas im Alltag als bedrohlich empfinden. Zum Beispiel laufen sie dann in einem Bogen an einem vorbei. Oftmals lässt der Alltag auf beispielsweise engen Gehsteigen aber genau das nicht zu. Ist der Hund noch dazu an der Leine, muss er knapp an einem vorbeigehen. Diese Konflikt- oder Bedrohungssituation zeigen die Hunde in ihrer Körpersprache: Sie wirken angespannt, ihre Bewegung ist nicht mehr locker und entspannt. Was ein Hund jedoch als bedrohlich oder als Konflikt empfindet, ist vom Individuum abhängig. Denn das Verhalten eines Hundes ist durch viele Einflüsse bedingt und der Hund kann, aufgrund seiner Umwelt- und Lernerfahrung, unterschiedliches Verhalten zeigen.

Yvonne Adler

Sollte der Hund zum Kinderwagen kommen und der Besitzer in weiter Ferne sein, würde ich immer empfehlen, dass man sich vor den Kinderwagen stellt und so einen „Block“ zwischen Kind und Hund macht. Auch ein freundlich gesinnter Hund sollte nicht in Euphorie auf den Kinderwagen springen. Wenn sich der Erwachsene davorstellt, kann man dies mit Sicherheit verhindern. Sollte der Hund knurren, also Warnverhalten zeigen, teilt er mit, dass er sich bedroht fühlt. In diesem Fall sollte man die Distanz zum Hund vergrößern. Dies bedeutet zum Beispiel im Bogen weggehen. Das Warnverhalten des Hundes dient dazu, Distanz herzustellen und zu vergrößern. Wenn der Hund sich in seinem Ausdrucksverhalten verstanden fühlt, also er knurrt und man geht weg, hat der Hund gar keine Notwendigkeit mehr, Zähne zu zeigen oder hinzuschnappen, weil ja die Bedrohung durch die Distanzvergrößerung endet. Am besten ist es immer, sich ganz normal zu verhalten, nicht schreien, nicht wild mit den Armen wedeln, nicht weglaufen. Nicht frontal auf den Hund mit dem Kinderwagen zufahren.