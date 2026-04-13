Wie geht es in Ungarn jetzt weiter?

Ungarn hat gewählt. Auf den Straßen in Budapest wurde bis in die späte Nacht gefeiert: Fahnen wurden geschwenkt, es wurde gehupt, Menschen lagen sich in den Armen. Die Message scheint klar zu sein: Hier in der ungarischen Hauptstadt freut man sich über einen Regierungswechsel nach 16 Jahren Orbán. Péter Magyars Partei TISZA hat die Parlamentswahl in Ungarn klar gewonnen und damit die langjährige Regierungszeit von Viktor Orbán beendet. Mit einer deutlichen Mehrheit im Parlament sicherte sich TISZA die politische Führung im Land, Orbán erkannte seine Niederlage an.

Mehr für dich: Marvel gegen den Trumpismus

Doch wie viel kann sich jetzt wirklich ändern, und vor allem wie schnell? Nicht so schnell, wie viele denken. Magyar will vieles anders machen als sein Vorgänger, aber nicht alles: Die strikte Asylpolitik Orbans will er zum Beispiel nicht grossartig verändern.

Bis zur ersten Parlamentssitzung in etwa einem Monat bleibt die alte Regierung voll handlungsfähig. Das heißt, Viktor Orbán kann in dieser Zeit weiterhin per Dekret regieren und weitreichende Entscheidungen treffen.

Auch danach gilt: Selbst wenn Péter Magyar übernimmt, lässt sich das System nicht einfach von heute auf morgen umkrempeln. Orbán hat in den vergangenen Jahren nicht nur regiert, sondern auch zentrale staatliche Strukturen langfristig geprägt. Viele Schlüsselpositionen in Justiz und Verwaltung sind auf Jahre hinaus besetzt. Eine neue Regierung müsste also zunächst mit einem Apparat arbeiten, der weiterhin stark von Orbáns Politik beeinflusst ist.

Auch das Wahlsystem spielt eine Rolle. Es begünstigt große Parteien und klare Mehrheiten. Davon hat auch Péter Magyar profitiert, der sich als zentrale Oppositionsfigur etablieren konnte.

Was kann sich trotzdem schnell ändern? Vor allem der politische Kurs nach außen. Der Umgang mit der EU, neue Verhandlungen über eingefrorene Fördergelder – immerhin geht es um 18 Milliarden Euro – und ein veränderter Ton in der Außenpolitik könnten sich relativ schnell zeigen. Strukturelle Veränderungen dauern hingegen deutlich länger. Reformen der Justiz, der Medienlandschaft oder der Machtverhältnisse im Staat sind Prozesse, die Jahre in Anspruch nehmen können.