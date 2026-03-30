Wie geht es mit der Hisbollah im Libanon weiter?

Nadim Houry

Klar ist, dass es der Hisbollah seit 2024 gelungen ist, Teile ihrer Kommandostrukturen wieder aufzubauen, ebenso wie ihre Fähigkeit, Langstreckenraketen einzusetzen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sie ihre operativen Abläufe angepasst hat, um weniger abhängig von Telekommunikation zu sein – ein Bereich, den Israel gezielt überwacht und stört. Klar ist ebenso, dass die iranischen Revolutionsgarden daran beteiligt waren. Wie stark diese Beteiligung auf operativer Ebene war, ist ungewiss.



Es gibt aber noch einen anderen Aspekt: Keine Guerillagruppe lässt sich allein aus der Luft besiegen. Das zeigt sich am Scheitern des israelischen Ansatzes in den vergangenen Jahren. Israel verfügt zweifellos über eine technologische und militärische Überlegenheit. Doch selbst mit diesen Mitteln lassen sich bewaffnete Gruppen nicht vollständig zerstören. Man kann sie schwächen, destabilisieren – aber sie können sich immer wieder neu bewaffnen und anpassen.



Natürlich ist die Hisbollah heute weitgehend isoliert. Ihr strategischer Rückraum ist geschrumpft, Syrien gilt nicht mehr als Partner und auch innerhalb der libanesischen Bevölkerung wächst die Kritik. Dennoch gelingt es ihr weiterhin, Teile ihrer militärischen Kapazitäten wiederherzustellen.



Mein zentraler Punkt ist: Bewaffnete Gruppen lassen sich nicht allein mit militärischen Mitteln besiegen. Militärisches Vorgehen muss mit einem politischen Prozess verbunden sein. Und genau das fehlt derzeit im Libanon. Deshalb halte ich den israelischen Ansatz – der von den USA unterstützt wird – für kurzsichtig.