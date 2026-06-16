Wie ich meinen Freund an den IS verlor

„So geht das. Eins, zwei. Einfach jeden Tag tausend Mal üben“, erklärte mir Rustam, während wir beide im Trainingskeller unseres damaligen Innsbrucker Boxclubs gegen Sandsäcke schlugen. Ich musste grinsen. Er lächelte auch. „Hey, ich mein’ das ernst!“, sagte er.

Das war vor über 15 Jahren. Damals war ich gerade mal achtzehn Jahre alt und Rustam, mein tschetschenischer Freund, der nach dem Helden einer persischen Sage benannt war, war Anfang zwanzig. Wie viele andere Menschen aus seiner Heimat war er vor dem Krieg, den Russland über Tschetschenien gebracht hatte, geflüchtet und in Österreich gelandet. Wir waren damals junge Burschen, und auch in Innsbruck hatten vor allem Afghanen und Tschetschenen so etwas wie einen schlechten Ruf. Zumindest auf der Straße.

Dabei war Rustam der Vorzeigemigrant schlechthin: Er studierte, kümmerte sich um seine Familie, ging arbeiten und machte sich nebenbei mit einem kleinen Online-Business selbstständig. Ich war nicht der Einzige, der ihn dafür bewunderte. Hinzu kam, dass Rustam ein frommer Muslim war. Manchmal gingen wir gemeinsam zum Freitagsgebet. Wir tauschten uns oft über den Islam aus und wie dieser in Österreich sowie in unseren Heimatländern gelebt wird.

Das kleinere Übel?

Natürlich ging es oft auch um Politik. Damals war der Krieg in Syrien in seiner Anfangsphase. Ich beobachtete nicht nur Diktator Bashar al-Assad skeptisch, sondern auch die Rebellengruppierungen, die ihn bekämpften. Unter ihnen befanden sich auch militant-islamistische Extremisten. „Du schaust zu viel Russia Today. Pass auf!“, sagte mir Rustam. Dass Putins Propagandasender viel Unfug verbreitete, war richtig. Meine Skepsis beruhte allerdings auf der Geschichte des Herkunftslandes meiner Eltern: In den 1980er-Jahren bekämpften verschiedene militante Gruppierungen, die Mudschaheddin, die Sowjetunion, die Afghanistan besetzte, und wurden dabei aus geopolitischen Gründen von westlichen Staaten unterstützt. Nach ihrem Sieg bekämpften die Rebellen einander und errichteten ihre eigene Schreckensherrschaft.

Rustam nahm das zur Kenntnis, doch aufgrund der Geschichte seines eigenen Volkes sah er in Assad und dessen russischen Unterstützern das größere Übel. „Jeder, der sie bekämpft, ist ein Held“, sagte er mir und sah mich dabei etwas besorgt an.

In den Jahren darauf zog ich aus Innsbruck weg, und viele Tschetschenen aus Österreich reisten nach Syrien, um sich dort dschihadistischen Milizen anzuschließen. Die bekanntesten Gruppierungen waren die Al-Nusra-Front, de facto Al-Qaida in Syrien, sowie der sogenannte Islamische Staat (IS). Aufgrund meiner eigenen Kontakte in die tschetschenische Community begann ich, über sie zu schreiben – und es war Rustam, der mir dabei half und die Entwicklungen selbst mit Sorge beobachtete.

„Ich will einfach nur ein normales Leben“

Doch irgendwann riss die Leine und wir verloren uns aus den Augen. Erst Jahre später übermittelte mir ein gemeinsamer Freund eine Nachricht, die mir bis heute das Blut in den Adern gefrieren lässt: Auch Rustam schloss sich in Syrien einer Miliz, höchstwahrscheinlich dem IS, an – und fand dort den Tod. Ich war fassungslos und sah einige Tage nur noch ihn vor meinem geistigen Auge. Rustam, der mit mir boxte. Rustam, der sich für den Winter am Patscherkofel ein Snowboard gekauft hatte. Rustam, der aufrichtig zu Gott betete.

„Ich will einfach nur ein normales Leben“, hatte Rustam einmal zu mir gesagt. Doch heute lebt mein Freund lebt nicht mehr, weil er sich in einen sinnlosen Krieg hineinwarf und sich einer brutalen Terrormiliz, die Menschen versklavte und ermordete, anschloss. Immer wieder fragte ich mich, wie das geschehen konnte. War es die ein oder andere Hinterhofmoschee, in der immer wieder radikale Töne gespuckt wurden, oder das Internet, das Rustam radikalisierte? Oder waren es seine eigenen Traumata und sein Hass gegenüber Russland, die ihn zu diesem Schritt führten?

Dass es in Innsbruck Menschen gab, die die Terroristen in Syrien und anderswo toll fanden, war mir kein Geheimnis. Es gab Prediger, die verharmlosten und anstifteten. Und – auch das erfuhr ich erst spät – selbst meine eigene Religionslehrerin am Gymnasium soll den IS gutgeheißen und deshalb ihren Job verloren haben.

Natürlich handelt es sich hierbei um eine kleine Minderheit. Doch manchmal erreicht diese Minderheit mehr Menschen, als einem lieb ist. Heute ist dies aufgrund von TikTok und Co. deutlich stärker der Fall. Es sind nicht nur rechtsextreme Fanatiker, die diese Medien für sich nutzen können, sondern auch Hassprediger und Rattenfänger, die muslimische Jugendliche ansprechen wollen.

Es gibt viele Gründe, warum ich diese Menschen verabscheue – und einer davon heißt Rustam, mein Freund, der dem Krieg entkommen war, gerne boxte und das Snowboarden liebte.