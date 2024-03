Wie kann der Friede in Nahost gelingen?

Genese

Eine der großen Fragen ist, ob es und, wenn ja, wie nach dem derzeitigen Gaza-Krieg eine friedliche Koexistenz zwischen Israelis und Palästinensern möglich ist. Diese Frage beschäftigte auch WZ-Redakteur Edwin Baumgartner.

Daten und Fakten

Als „Nakba“, deutsch „Katastrophe“, bezeichnen die Palästinenser und ihre Verbündeten die Flucht und Vertreibung von etwa 700.000 arabischen Palästinenser:innen aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina. Dabei stehen zwei Interpretationen des Geschehens einander gegenüber: Israel behauptet, es sei eine freiwillige Umsiedlung gewesen, die auf Zurufe anderer arabischer Staaten erfolgt wäre. Auf palästinensischer Seite sieht man den Vorgang als ethnische Säuberung durch das israelische Militär.

Unter multiethnischen Gesellschaften versteht man Gesellschaften, in denen Menschen mehrerer ethnischer Herkunft leben. Ethnie definiert sich dabei über eine gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte, Sprache, eventuell auch über ein Gefühl der Solidarität. Die Zugehörigkeit zu einer Ethnie ist unabhängig von einer Staatsbürgerschaft. Nationalismus unter den Ethnien ist in der Geschichte stets eine Herausforderung für multiethische Staaten gewesen. So hatte etwa k.u.k.-Österreich den nationalen Befreiungsbestrebungen seiner Bürger wenig entgegenzusetzen und schlitterte nach dem Attentat von Sarajewo in den Ersten Weltkrieg.

Donald Trump, 1946 geboren, ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Entertainer und Politiker der Republikanischen Partei. Er war von 2017 bis 2021 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Trumps Nahost-Politik galt als israel-freundlich. Zeichen dafür waren die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels (2017) und die der israelischen Souveränität über die Golanhöhen (2019). Weiters stufte die Trump-Regierung die israelischen Siedlungen im Westjordanland nicht länger als „per se illegal“ ein. 2018 stieg die US-Regierung aus dem von Trumps Vorgänger Barack Obama abgeschlossenen und von Israel wiederholt kritisierten Iran-Atom-Abkommen aus und verließ das den UN-Menschenrechtsrat sowie die Kultur-Organisation UNESCO aufgrund von deren anti-israelischen Resolutionen.

Der Begriff „konföderiert“ (dazu Konföderation und konföderierte Staaten, abgeleitet vom lateinischen confoederatio, übersetzt „Bündnis“) bedeutet, dass sich selbstständige Einheiten, etwa Staaten, etwa auf Vertragsbasis zusammenschließen, um nach außen hin gemeinsam aufzutreten, im Inneren aber ihre Souveränität bewahren. Bei einer Konföderation geben die Staaten weniger von ihrer Souveränität ab als bei einer Föderation.

Michael Wolffsohn, 1947 in Tel Aviv geboren und in den Fächern Geschichte, Politikwissenschaft und Volkswirtschaft an der Freien Universität Berlin, der Universität Tel Aviv und der Columbia University in New York City ausgebildet, ist ein deutscher Historiker und Publizist. Er hat sich in Politikwissenschaft und Zeitgeschichte habilitiert. Von 1981 bis 2012 lehrte er Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Seine Forschungsschwerpunkte sind Internationale Beziehungen, die israelische und die deutsch-jüdische Geschichte. Sein Buch „Wem gehört das Heilige Land?“ gilt als eine der wichtigsten Analysen der Ursachen des Nahostkonflikts.

Die 1946 gegründete Unicef (abgekürzt für englisch: United Nations International Children’s Emergency Fund) ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und unterstützt weltweit in Krisenregionen Kinder und Mütter in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung, Hygiene, Ernährung sowie Bildung und leistet humanitäre Hilfe in Notsituationen.

Die UNO hat wiederholt Resolutionen gegen Israel wegen Verstößen gegen das Völker- und gegen das Menschenrecht verabschiedet. Allein im Jahr 2022 waren es deren 15 – mehr als gegen alle anderen Länder der Welt insgesamt. Zwischen 2015 und 2022 waren es 140 Resolutionen gegen Israel. Am 28. Oktober verabschiedete die UNO eine Resolution zur sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen, ohne den Überfall der Hamas auf Israel und die dabei verübten Gräueltaten zu benennen. Nur 14 Staaten, darunter Österreich, stimmten gegen diese Resolution.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien