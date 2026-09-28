Wie künstliche Intelligenz Kriege verändert
Ob in Gaza, in der Ukraine oder im Iran – KI ist zu einem zentralen Bestandteil moderner Kriegsführung geworden. Die Journalistin Katrina Manson hat untersucht, wie sich Kriege entwickeln, wenn nicht mehr Menschen, sondern Maschinen entscheiden.
Im Jahr 2017 beschließt eine kleine Runde im Pentagon, künstliche Intelligenz ins Militär zu holen. Das Ziel: Soldat:innen sollen bessere Entscheidungen treffen – zugleich will man sich damit einen Vorteil gegenüber der aufstrebenden Militärmacht China verschaffen. Neun Jahre später ist KI aus moderner Kriegsführung kaum noch wegzudenken. Die Bloomberg-Journalistin Katrina Manson hat diesen Aufstieg verfolgt wie niemand sonst und hat ein Buch geschrieben, das 2026 erschienen ist: „Project Maven: A Marine Colonel, His Team, and the Dawn of AI Warfare“. Mit der Wiener Zeitung hat sie darüber gesprochen, wieso künstliche Intelligenz Kriege in Zukunft noch tödlicher machen könnte – und wie sie vielleicht doch noch zu stoppen ist.
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Infos und Quellen
Gesprächspartnerin
- Katrina Manson ist Reporterin bei Bloomberg. Ihr Buch „Project Maven: A Marine Colonel, His Team, and the Dawn of AI Warfare“ ist 2026 bei W. W. Norton erschienen.
Quellen
- 972mag.com: ‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza
- ai-killchain.airwars.org
- Amnesty International: Amnesty-Recherche belegt: US-Luftangriff auf Schule in Iran tötet über 100 Kinder
- NY Times: A Drone Killed Three Ukrainians. It Was Guided Entirely by A.I.
Das Thema in der WZ
Transparenzhinweis: Dieses Interview wurde unter Zuhilfenahme von KI aus dem Englischen übersetzt und final geprüft.