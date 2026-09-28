Wie künstliche Intelligenz Kriege verändert

Katrina Manson

Mit Russlands Invasion in der Ukraine! Damals wurde das Maven Smart System zum US-Stützpunkt nach Wiesbaden in Deutschland gebracht. Das 18. US-Luftlandekorps wollte von dort aus Objekte aus Luftaufnahmen identifizieren. Am Anfang funktionierte es überhaupt nicht. Denn die KI war auf militärische Objekte im Nahen Osten und auf Dschungel auf den Philippinen trainiert worden. Nun sollte sie Panzer im Schnee finden, und das konnten die Algorithmen schlicht nicht. Der Kommandeur sagte damals: Wenn es nicht funktioniert, schafft es weg, ich will nicht, dass es meine Leute verwirrt. Aber weil die russische Panzerkolonne Richtung Kiew im Schlamm feststeckte, konnte das Militär plötzlich große Mengen an Bildmaterial sammeln. Mithilfe dieser Aufnahmen wurde die KI neu trainiert. Und das System funktionierte schnell viel besser.