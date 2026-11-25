Stell dir vor, es ist kurz nach halb elf an einem Dienstagabend, als das Telefon klingelt. Eine unbekannte Nummer, doch du hebst trotzdem ab. Eine ruhige Stimme sagt, dass dein Vater vor einer Stunde ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Verdacht auf Schlaganfall. Er liege jetzt auf der Intensivstation. Ob du kommen könntest?

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Bevor die Person am anderen Ende der Leitung aufgelegt hat, rennst du bereits zur Tür. Jacke, Schlüssel, Handy, alles eingepackt? Im Treppenhaus tippst du den Namen des Krankenhauses ins Navi. 44 Minuten, steht da. Du schaust noch einmal hin, weil du glaubst, dich verlesen zu haben.

Auf der Landstraße ist es dunkel, kaum Verkehr. Trotzdem wird die Zahl am Display nur langsam kleiner. Zwei Ortschaften, eine Baustellenampel, dann eine Umleitung. Du fährst zu schnell und weißt es, doch im Kopf rechnest du nur: Wie lange hat der Rettungswagen gebraucht? Wie lange war mein Vater allein?

Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, ein Unfall: In solchen Momenten zählt jede Minute. Wie lange der Weg ins nächste Krankenhaus dauert, hängt in Österreich stark davon ab, wo man wohnt. Wir haben nachgerechnet.

Unsere Karte zeigt anhand des oben gewählten Beispiels die Anfahrtszeit ins nächstgelegene Krankenhaus mit Akutversorgung. Erkenntlich ist, dass Österreich bei der Akutversorgung gut aufgestellt ist. Knapp zwei Drittel der Menschen, rund sechs Millionen, fahren höchstens 15 Minuten ins nächste Krankenhaus mit Akutversorgung – das sind jene Häuser, die im Krankenanstaltenregister des Gesundheitsministeriums so geführt werden.

Die Fahrzeiten wurden auf Basis von OpenStreetMap berechnet, einer frei verfügbaren Karte des österreichischen Straßennetzes. Innerhalb einer Gemeinde ist der Weg ins Krankenhaus nicht für alle gleich lang. Zwar liegt ein Dorf vielleicht im Tal an der Straße, doch zur Gemeinde gehören auch Berge und Wälder, in denen wenige wohnen. Für die Berechnung haben wir deshalb mithilfe eines Bevölkerungsrasters gewichtet, wo die Menschen tatsächlich wohnen. Leben 900 Menschen im Haupttal mit zehn Minuten Fahrzeit und 100 in einem Seitental mit 30 Minuten, ergibt das im Schnitt zwölf Minuten. Die Zahl auf der Karte gibt also an, wie lange ein:e Einwohner:in der Gemeinde im Durchschnitt zum nächsten Krankenhaus braucht, unabhängig davon, wo genau man in der Gemeinde wohnt.

Die Karte zeigt aber auch rote Flecken: Gemeinden, deren Bewohner:innen im Schnitt eine halbe Stunde oder länger fahren. Knapp zwei Millionen Menschen brauchen mehr als 20 Minuten, gut eine halbe Million mehr als 30 Minuten. Die größten roten Flächen liegen im Westen Österreichs, in Kärnten, in der Obersteiermark, im Waldviertel und rund um das oberösterreichische Perg.

Für Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes, ist ein langer Anfahrtsweg Routine. Ein Rettungswagen ist am Land oft kaum schneller als ein Privat-Pkw. Grundsätzlich muss sich ein Rettungswagen nicht an Tempolimits, doch auf den meisten Straßen gebe es laut Foitik relativ wenig Zeitvorteil.

Auf dem Land setzt das Rote Kreuz zusätzlich auf First Responder: Sanitäter:innen, die gerade keinen Dienst haben und in ihrer Nachbarschaft alarmiert werden können. Laut Foitik sind diese oft nach drei bis fünf Minuten vor Ort, um zu helfen: „Bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand werden Ersthelfer:innen im Umkreis von 500 Metern bis zwei Kilometer über die ‚Team Österreich Lebensretter:in‘-App alarmiert. Dadurch sind etwa auch die Seitentäler in Tirol recht gut versorgt“, sagt Foitik.

Dass es dann zu Fahrzeiten mit 44 Minuten kommen kann, wie wir sie in unserer Einstiegsszene beschreiben, ist für Foitik nicht ungewöhnlich. „Für kritische Patient:innen gibt es untertags und bei Flugwetter auch die Flugrettung. Der Hubschrauber fliegt in direkter Linie und ist auf weiten Strecken und vor allem im Alpenraum deutlich schneller“, sagt Foitik.

Das nächste Krankenhaus ist nicht immer das richtige

Ob dann das nächstgelegene Krankenhaus überhaupt das richtige ist, ist eine andere Frage. „Es kann ja nicht in jedem Seitental ein Krankenhaus stehen“ sagt Foitik, „auch aus Qualitätsgründen nicht.“

Denn komplexe Eingriffe gelingen dort am besten, wo sie oft gemacht werden; „Ich kann beispielsweise nicht überall eine Kinderunfallchirurgie einrichten. Wenn dort kaum Eingriffe stattfinden, fehlt die Routine“, sagt Foitik.

In unserem Beispiel des Schlaganfalls bräuchte es etwa eine sogenannte Stroke-Unit – eine spezielle Einrichtung in einem Krankenhaus an einer neurologischen Abteilung. Laut Österreichischem Strukturplan Gesundheit soll die für 90 Prozent der Bevölkerung jedes Bundeslandes binnen 60 Minuten erreichbar sein: Die sogenannte „Goldene Stunde“ nach dem Auftreten der Symptome, in denen ein medizinisches Eingreifen die Überlebenschancen deutlich verbessern kann. In Österreich gibt es 38 Stroke-Units.

„Das nächstgelegene Krankenhaus nützt mir nichts, wenn es nicht für den Fall geeignet ist“, sagt Foitik gegenüber der Wiener Zeitung. Das Rettungsteam entscheide vor Ort, was jemand braucht, und frage über die Leitstelle ab, welches passende Zentrum gerade Kapazitäten hat.

Was das im Ernstfall bedeutet, erklärt uns die Oberösterreichische Gesundheitsholding (OÖG). Die Rettung bringe Patient:innen „nach Möglichkeit direkt“ in jenes Krankenhaus, das für das Krankheitsbild am besten geeignet ist. Ist der Transport dorthin aus medizinischen Gründen nicht vertretbar, wird zunächst ein kleineres Haus angefahren. Schlaganfälle oder Herzinfarkte, die einen Eingriff brauchen, werden dort „erstversorgt und stabilisiert“ und danach „bei Bedarf koordiniert an das fachlich am besten dafür geeignete Zentrum transferiert“, so die OÖG gegenüber der Wiener Zeitung.

Auch bei anderen Behandlungen wird verlegt. Aus dem Amt der Tiroler Landesregierung heißt es gegenüber der WZ, dass spezialisierte Behandlungsfälle vor allem ans Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht werden. Bundesweit spricht man bei solchen Verlegungen als „geplanten Teil der Versorgung“.

Die Alternative zum Spital fehlt

Was Foitik ebenfalls betont, ist die Zunahme der Einsätze, bei denen Menschen die Rettung rufen, weil sie mit Beschwerden nicht wissen, wohin. Am Land sind da zwar die Primärversorgungszentren zumindest unter der Woche „Teil der Lösung“, außerhalb der regulären Öffnungszeiten aber kaum. Die Bundeskurie angestellte Ärzte der Ärztekammer fordert deshalb eine „tatsächlich erreichbare Alternative zum Spital“.

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„Unsere Erfahrungen zeigen, dass dort, wo es bereits vorgelagerte Ambulanzen vor den Spitälern gibt, 60 bis 80 Prozent der dort versorgten Patient:innen gar nicht im Krankenhaus landen, was die Spitalsambulanzen deutlich entlastet. Was es aber zusätzlich geben muss, sind ein flächendeckender Bereitschaftsdienst und längere Öffnungszeiten in der niedergelassenen Versorgung“, heißt es von der Ärztekammer.

Als Positivbeispiel wird gegenüber der WZ etwa der Ärztefunkdienst in Wien oder der Hausärztliche Notdienst (HÄND) in Oberösterreich genannt. Denn in kleinen Spitälern könnten schon „einzelne unbesetzte Dienstposten“ die Dienstplanung sprengen. „Fällt Personal aus, ist oft die:der Primar:ärztin die eiserne Personalreserve. Diese fehlen dann aber an anderer Stelle im organisatorischen Arbeitsablauf“, sagt die Ärztekammer.

Was im Notfall zu tun ist

Wie schnell du im Notfall versorgt wirst, hängt wie bereits erwähnt nicht nur von der Fahrzeit auf unserer Karte ab. Es hängt auch davon ab, wie schnell die Rettung da ist, ob das nächste Haus deinen Fall behandeln kann und wer dort nachts Dienst hat.

„Viele Menschen fühlen sich sicher, wenn in unmittelbarer Nähe ein Krankenhaus ist. Wenn Sie aber jetzt einen besonderen Eingriff haben, dann sind Sie dort vielleicht gar nicht richtig aufgehoben. Das heißt, die Nähe ist oft gar nicht so das entscheidende Kriterium“, so Foitik. Bei lebensbedrohlichen Notfällen greife das abgestufte System aus Ersthelfer:innen, Rettung und Hubschrauber.