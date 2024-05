Wie man mit Wissenschaft kommerziell erfolgreich ist

WZ I Eva Stanzl Was würden Sie einem jungen Menschen, der heute in die Wissenschaft gehen will, empfehlen?

Christoph Huber Jungen Menschen würde ich empfehlen, die Augen offen zu halten, sich gute Mentorinnen und Mentoren an einem ordentlichen Standort zu suchen, und dann zu schauen, ob man seine Leidenschaft findet, und was passiert.

WZ I Eva Stanzl Und was ist zu beachten, wenn man eine Erfindung auf den Markt bringen will? Wie hält man durch?

Christoph Huber Indem man mutigerer ist als der Durchschnitt, an seine Sendung bedingungslos glaubt und wirklich gut ist. Diese Fähigkeiten, die in den Universitäten nicht gut verankert sind, sind die Voraussetzung - plus Unternehmertum, Herstellungskompetenz, Finanzierungskompetenz und regulatorische Kompetenz in der Zulassung.

WZ I Eva Stanzl Welches Mindset benötigt man für Erfolg in der Wissenschaft?

Christoph Huber Es hat etwas mit Kühnheit, Glauben an die eigene Kraft und der eigenen Leidenschaft zu tun. Sie müssen im Prinzip springen, bevor Sie genau wissen, wo Sie aufkommen. Mein Freund und Partner Uğur Şahin (Miterfinder der mRNA-Impfung gegen Covid-19, Anm.), der professioneller Fußballer war, sagt immer: Du musst sein, wo der Ball landet, bevor er gespielt wird.

WZ I Eva Stanzl Wie steht es um diese Haltung in Europa?

Christoph Huber Die europäische Kultur ist risikoavers und neigt zur Doppelbödigkeit: Ein bisschen Forschungstransfer neben einer sicheren Position in einem anderen Bereich ist die Regel. Die amerikanische Mentalität ist das Gegenteil: Dort gibt es, wenn man untergeht, eine zweite Chance, was in Europa nicht so leicht ist. Es müsste sich also die Einstellung der hiesigen Gesellschaft ändern.

WZ I Eva Stanzl Warum sind Universitäten in Österreich, einem der reichsten und lebenswertesten Länder der Welt, in den Hochschul-Rankings nicht unter den besten zehn gereiht?