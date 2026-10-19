Wie nachhaltig können Rechenzentren tatsächlich sein?

Ausweis, Fingerabdruck, Sicherheitsschleuse. Fünf Meter weiter. Ausweis, Fingerabdruck, Sicherheitsschleuse. Hier kommt niemand rein, der nicht rein soll.

Kennst du schon?: Ein kleiner Photovoltaik-Gamechanger

Kein Wunder. Wenn hier, in dem unauffälligen Betonklotz im Norden Wiens, jemand den Stecker zieht, gehen bei einem Streamingdienst, einem Mail-Provider oder einer Sozialeinrichtung die Lichter aus. Hinter den zwei Sicherheitsschleusen und ein paar weiteren schweren Türen verbergen sich die Server von rund 180 Unternehmen. Für sie ist das Rechenzentrum der Firma Digital Realty das Tor zum World Wide Web.

Wer in Österreich eine Website aufruft, kommt in den meisten Fällen auch mit Digital Realty, dem größten Rechenzentrumsbetreiber hierzulande, in Kontakt. Der Klotz in Wien-Floridsdorf mag noch so unauffällig sein, ohne ihn würden in Österreich viele Unternehmen lahmliegen, Chatbots keine Antworten geben und Onlineshops keine Bestellungen entgegennehmen.

Der Klotz steht hier seit dem Jahr 2000. Bis vor wenigen Monaten interessierte sich kaum jemand für ihn.

Kronstorf ist eine Chance zu zeigen, was wir hier machen Yves Zischek, Geschäftsführer Digital Realty Austria

Doch seit Google in Kronstorf in Oberösterreich ein Rechenzentrum bauen lässt und landauf, landab über dessen Wasser-, Energie- und Bodenverbrauch diskutiert wird, rückt auch Digital Realty ins Rampenlicht. „So viele Interviews wie in den letzten Monaten“ habe er noch nie gegeben, sagt Yves Zischek, seit vergangenem Jahr Geschäftsführer der Digital Realty Austria. Und er sagt: „Kronstorf ist eine Chance zu zeigen, was wir hier machen.“ Denn Digital Realty will es anders machen als die anderen, nachhaltiger, umweltfreundlicher, grüner.

Rechenzentren sind für Wirtschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert unverzichtbar – und ihr ökologischer Fußabdruck ist desaströs. Wie bei vielen Schlüsseltechnologien der vergangenen Jahrhunderte, bei der Dampfmaschine wie beim Verbrennungsmotor, stellt sich bei Rechenzentren die Frage: Wer zahlt den Preis? Wie viel Natur und menschliche Gesundheit wollen wir Produktivitätszuwächsen und Wirtschaftswachstum opfern? Wie kann ein Kompromiss zwischen Umweltschutz und einer leistungsfähigen Infrastruktur aussehen? Konkret: Wie nachhaltig kann ein Rechenzentrum tatsächlich sein?

Das Internet macht Lärm

Die Gänge im Erdgeschoß des Rechenzentrums in Floridsdorf sind weiß und sonst nichts. Kein Bild, keine Markierung, kein Charme, nur weiß mit Kühlschranklicht und dem Geruch von Putzmittel. In den rund 40 Serverräumen stehen Dutzende Glaskästen von der Größe einer Kühltruhe. Von außen ist jeweils nur ein Kabelsalat sichtbar, die Kästen sind mit den Namen der jeweiligen Unternehmen markiert (die die WZ allerdings nicht nennen darf).

„Wir sind eine Art Hotel für Server“, erklärt Zischek. Anfang der 2000er lagerten viele Firmen ihre Server noch im eigenen Keller. Seither sind die Datenmengen stark gewachsen und Programme und Anwendungen immer aufwendiger und komplexer geworden. Die für die entsprechende Rechenleistung nötige Serverinfrastruktur lässt sich nicht mehr einfach so im eigenen Keller unterbringen. Viele Firmen mieten sich daher bei Digital Realty ein, die wiederum für Sicherheit, Stromversorgung und Kühlung der Server sorgen.

Im Innern des „Serverhotels“ herrscht ein Klima wie in einem Gewächshaus, unangenehm schwül, drückend heiß. Würde hier die Kühlung ausfallen, hätte es binnen Minuten über 40 Grad, erklärt ein Mitarbeiter. Wer hier steht, sozusagen mitten im Internet, begreift, dass „Chatbots“, „Clouds“, „Streaming“ und „digitale Lösungen“ aus Beton, Kupfer, Glas und jeder Menge Kabeln bestehen; der begreift, dass das Internet Lärm macht und einem den Schweiß auf die Stirn treibt.

Luft- statt Wasserkühlung

Rechenzentren stehen wegen ihres ökologischen Fußabdrucks stark in der Kritik. Ein Kritikpunkt lautet: Sie benötigen zur Kühlung Unmengen an Wasser. Bei Google in Kronstorf werden der nahegelegenen Enns pro Sekunde 200 Liter Wasser entnommen und anschließend erhitzt und chemisch behandelt wieder zurückgeleitet.

Bei Digital Realty in Wien-Floridsdorf ist der Wasserverbrauch gleich null.

Digital Realty setzt auf eine sogenannte Luftkühlung, nutzt also kalte Luft aus der Umgebung zur Kühlung der Server. „Das funktioniert eigentlich wie eine Klimaanlage“, erklärt Zischek.

Aber anstatt die Wärme – wie bei einer Klimaanlage – einfach ins Freie zu blasen, wird damit die benachbarte Klinik Floridsdorf geheizt. Digital Realty hat in den vergangenen Jahren einen einstelligen Millionenbetrag in eine Wärmepumpenanlage investiert: Die Abwärme der Server fließt in die Klinik und kommt als Kaltluft wieder zurück, womit wiederum die Server gekühlt werden. Win-win.

In der Realität sieht dieser „Wärmetausch“ deutlich unspektakulärer aus. Hinter einer weißen Brandschutztür schlummert ein Gewurschtel an blau-weißen Rohren, das für das ungeübte Auge aussieht wie ein etwas überdimensionierter Heizungskeller. Doch die Klinik deckt damit bis zu 70 Prozent ihres Wärmebedarfs und spart jährlich bis zu 4.000 Tonnen CO2, das entspricht den jährlichen Emissionen von etwa 500 Durchschnittsösterreicher:innen.

Erneuerbarer Atomstrom

Die Luftkühlung hat einen Haken: Sie verbraucht kein Wasser, dafür aber deutlich mehr Strom. Das ist der Deal. „Entweder wir verbrauchen im Verhältnis mehr Strom oder mehr Wasser – beides auf null zu bekommen, funktioniert nicht“, betont Zischek.

Auch hierfür scheint man eine umweltschonende Lösung gefunden zu haben. Weltweit deckt Digital Realty den Strombedarf seiner Rechenzentren nach eigenen Angaben zu 93 Prozent mit erneuerbarer Energie, in Österreich zu 100 Prozent. Zu den „Erneuerbaren“ zählt der Konzern laut hauseigenem „Impact Report“ auch Atomstrom. Zischek beteuert allerdings, dass dieser in Österreich nicht zum Einsatz komme.

Eine Frage der Dimension

Alles sauber also? Hat man in Floridsdorf den Schlüssel zur nachhaltigen Digitalisierung gefunden?

Ja, mit einigen Abers.

Nachhaltigkeit ist eine Frage der Dimension. Umrundet man den Google-Komplex in Kronstorf mit dem Auto, dauert das mehrere Minuten; den Klotz in Floridsdorf umrundet man in etwa derselben Zeit zu Fuß. Beim Google-Rechenzentrum in Kronstorf handelt es sich um einen sogenannten Hyperscaler, um die größte und energieintensivste Art von Rechenzentrum. Darin werden allen voran KI-Modelle trainiert – das benötigt das Drei- bis Zehnfache der Rechenleistung und Energie konventioneller Rechenzentren. Aufgrund der extremen Hitzeerzeugung ist in Kronstorf – wie bei den meisten KI-Rechenzentren – auch keine Luftkühlung möglich.

Nachhaltigkeit ist auch eine Frage der Lage: Das Rechenzentrum von Digital Realty steht in einem Industriegebiet in unmittelbarer Nähe zur Klinik und ist ans Fernwärmenetz angeschlossen. Der Google-Hyperscaler steht auf einer ehemals grünen Wiese, kilometerweit von der nächsten Stadt entfernt und bis dato ohne Anschluss ans Fernwärmenetz (auch wenn ein solcher laut Google geplant ist).

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Perfekt gibt’s nicht

Christoph Kehl arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag und ist Autor eines Beitrags über nachhaltige KI-Rechenzentren, der im Rahmen des Technologie-Monitorings des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für das österreichische Parlament entstanden ist. Er betont: Die Frage der Nachhaltigkeit beginnt nicht erst am Eingangstor zum Rechenzentrum, sondern weit davor, bei den sogenannten „indirekten Prozessen“.

Beispielsweise benötigt die Herstellung von Chips und Halbleitern Rohstoffe, Energie und Wasser – und am Ende ihrer Nutzungsdauer fallen Unmengen an Elektroschrott an. Diesen ökologischen Fußabdruck zu berechnen, ist komplex: Laut Schätzungen „entfallen etwa 50–60% des gesamten Wasserverbrauchs von Rechenzentren auf indirekte Prozesse“, heißt es in dem Bericht.

Bei der Beurteilung, wie „grün“ ein Rechenzentrum ist, reiche es nicht, sich nur dessen unmittelbaren Fußabdruck anzusehen, so Kehl. Seiner Ansicht nach sollte die gesamte Liefer- und Wertschöpfungskette in den Blick genommen werden. Das passiere in der öffentlichen Debatte bisher jedoch kaum.

Die Grenzen des grünen Wachstums

Österreich ist für Rechenzentrumsbetreiber auch deshalb attraktiv, weil der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch mit weit über 70 Prozent besonders hoch ist. Doch der Großteil stammt aus Wasserkraft – und die wird infolge der Klimakrise immer unzuverlässiger.

Das hat zwei Gründe: erstens die extremer werdende Trockenheit. „Die vergangenen zwölf Monate werden als die trockensten seit Messbeginn im Jahr 1850 in die Geschichte eingehen“, schreibt GeoSphere Austria Mitte August in einer Aussendung. Und zweitens steht bereits jetzt fest, dass Österreich spätestens in 45 Jahren weitgehend gletscherfrei sein wird. Fehlt das Schmelzwasser der Gletscher, können Wasserkraftwerke langfristig weniger Energie erzeugen.

Zudem werden erneuerbare Energien auch anderswo benötigt, etwa beim Heizen, in der Industrie oder im Verkehr. Die Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien sind begrenzt – während immer mehr und immer leistungsfähigere Rechenzentren gebaut werden sollen. In Österreich soll der Markt für Rechenzentren laut einer Prognose von Statista Market Insights bis 2030 jährlich um sieben Prozent wachsen, laut dem „AI Continent Action Plan 2025“ strebt die EU in den nächsten fünf bis sieben Jahren eine Verdreifachung der Rechenzentrumskapazität an. Doch die grüne Energie, die heute in Rechenzentren investiert wird, fehlt morgen bei der Dekarbonisierung des Verkehrs oder der Industrie.

Aus ökologischer Sicht gibt es kein „perfektes“ Rechenzentrum, betont Kehl, es bleibe immer ein erheblicher Rest-Fußabdruck. Die Frage nach einem geeigneten Kompromiss aber sei eine politische, die aus rein wissenschaftlicher Sicht nicht zu beantworten sei. „Es ist eine Frage des Maßes: Welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen?“, gibt Kehl zu bedenken. Letztlich gilt es, unterschiedliche Interessen gegeneinander abzuwägen: Arbeitsplätze und Emissionen, Wirtschaftswachstum und fruchtbare Böden, Wettbewerbsfähigkeit und Wasserversorgung.

Digital Realty zeigt, wie ein Kompromiss aussehen kann. Doch das Rechenzentrum in Floridsdorf ist keine Blaupause, die sich einfach auf den Rest Österreichs umlegen lässt. Selbst die nachhaltigsten Rechenzentren haben einen (indirekten) Fußabdruck; Maßnahmen zu deren Ökologisierung sind nicht mehr als Maßnahmen, die Schlimmeres verhindern. Auch ein möglichst grüner Ausbau bleibt immer noch Ausbau – Internet, Clouds und KI sind immer noch das Ergebnis von Kabeln, Metallen, Strom und Flächenversiegelung.