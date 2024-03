Simon Mayer , geboren 1984, ist Performer, Tänzer, Choreograf und Musiker. Er studierte an der Wiener Staatsopernballettschule und P.A.R.T.S in Brüssel und war Mitglied des Wiener Staatsopernballetts. Als Musiker und Sänger gründete und spielte er in mehreren Bands (Rising Halfmoon, C.O.P.), veröffentlichte Hörspiele seiner Bühnenproduktionen und kreiert seine eigene Musik. Als Tänzer, Choreograf und Musiker war er beteiligt an Produktionen von Anne Teresa de Keersmaeker/Rosas („The Song“), Wim Vandekeybus und Zita Swoon. Seine Stücke wie „SunBengSitting“, „Sons of Sissy“ oder auch „Oh Magic“ sind international aufgeführt worden: Festival Actoral (FR), Kunstenfestivaldesarts (BE), ImPulsTanz (AT), steirischer herbst (AT), Belluard Bollwerk (CH), BIT Teatergarasjen (NO), Tweetakt Festival (NL), Homo Novus Festival (LV), The Place (UK), The Dance Center (CA) oder Kraftwerk der ART (CN). Er erhielt den Outstanding Artist Award des österreichischen Bundeskanzleramtes im Jahr 2017 und den Anerkennungspreis der Landesregierung des Landes Oberösterreich im Jahr 2018.