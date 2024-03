Wie Alfred Riedl ein Grundstück um 630 Euro kaufen konnte

Genese

630 Euro. So viel hat der Bürgermeister von Grafenwörth für ein Grundstück bezahlt. Das beachtliche Geschäft brachten unsere Recherchen im Grundbuch vergangene Woche zutage. Wir mussten die Summe dreimal lesen, um sie zu glauben. Seither wollen wir wissen, wie Riedl so günstig an eine Liegenschaft kommt.

Gesprächspartner:innen

Sandra Bauer, Bereichsleiterin der Konzernkommunikation der Swietelsky AG

Alfred Riedl, Bürgermeister von Grafenwörth und Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Franz Brunthaler, Baumeister bei der Karl Sedlmayer Ges.m.b.H.

