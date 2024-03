Wie schön, wenn eine Yacht brennt

Genese

„Eat-the-Rich“-Filme sind super-erfolgreich. The Menu gewann den Critics’ Choice Super Award, Triangle of Sadness war für drei Oscars nominiert, Glass Onion für zwei Golden Globes und alle reden über Jennifer Coolidge in The White Lotus. Eva Sager wollte dieser Entwicklung auf den Grund gehen.

Gesprächspartner

Joachim Schätz ist seit März 2019 Universitätsassistent am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Poetiken und Politiken der Komödie, Schnittstellen von Ökonomie und Ästhetik sowie der österreichischen und deutschen Film- und Kinogeschichte.

