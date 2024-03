Taiwan bereitet sich auf den Krieg vor

Genese

In WZ-Trainee Moritz Groß reifte die Idee eines Taiwan-Besuchs schon länger, doch kam die Covid-Pandemie dazwischen und die Insel schottete sich ab. Ab 2022 erfolgten Reiselockerungen. Gleichzeitig rückte das Land im Kontext des Ukraine-Kriegs immer mehr in den Fokus. Grund genug also, sich das anzusehen. Im Herbst 2023 war es dann so weit. Während der Planung von Reise und Recherche, stieß der Autor auf Dokumentationen, in denen es unter anderem um die zivile Selbstverteidigung und mögliche Kriegsszenarien ging. Nach Anfrage per E-Mail gab die Kuma Academy grünes Licht. Zusammen mit einer Übersetzerin sah Groß einen Tag lang bei einem der Kurse zu und sprach mit einigen Beteiligten.

Gesprächspartner:innen

Marco Ho, CEO Kuma Academy

Kursteilnehmer:innen Angela, Lin, Tsai, Skyler, Tina

Kuma-Mitarbeiterin (anonym)

Quellen

Das Thema in anderen Medien