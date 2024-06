Wie spricht die Politik?

Martin Reisigl

Sprache ist in der Politik von ganz entscheidender Bedeutung. Großteils besteht politisches Handeln aus sprachlichem Handeln. Reden ist ein sehr mächtiges Werkzeug in der Politik, und zwar sowohl in der politischen Außenkommunikation als auch in der Kommunikation, die in Gremien und Ausschüssen hinter verschlossenen Türen stattfindet.