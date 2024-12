Christian Kdolsky

Die Politik muss den Mut haben, das umzusetzen, was vielerorts schon Alltag ist. Es geht darum, zu zeigen, was man gewinnt, wenn man sein Leben umstellt – mehr Freiheit, weniger Kosten, bessere Lebensqualität. Ob es um Carsharing, sicherere Radwege oder lokale Nahversorgung geht: Es sind die kleinen Veränderungen im Alltag, die den Unterschied machen. Energie in Energiegemeinschaften; mehr Freizeit durch kürzere Wege und weniger Stau; Gesundheit durch Zufußgehen und Fahrradfahren; sichere Jobs in aufstrebenden Branchen. Bei vielen Vorteilen brauchen wir aber die Politik.