Den Grazer Schlossberg soll einst der Teufel vom Himmel geworfen und somit einen nicht unwesentlichen Teil zum Bild der steirischen Hauptstadt beigetragen haben. Heute thront auf seiner Spitze der Grazer Uhrturm.

Denken die Österreicher:innen an die Steiermark, Österreichs zweitgrößtes Bundesland, denken sie an Kürbiskernöl, Weinberge in der Südsteiermark, Gebirgsketten in der Obersteiermark und eben den Uhrturm. Außerdem wird die Steiermark gern das „grüne Herz Österreichs genannt“. Nicht ohne Grund: Etwa 60 Prozent der Steiermark sind Forstgebiet.

Graz, das Pendlerparadies

Die Steiermark ist ein Land der Pendler:innen: In Graz gehen 201.000 (Stand 2023) Menschen einer Beschäftigung nach. Etwa 95.145 davon pendeln aus der Steiermark nach Graz ein. Etwa 38.000 Grazer:innen pendeln aus der steirischen Hauptstadt in die umliegenden Bezirke, um dort zu arbeiten. Das macht stolze 6,5 Millionen gependelte Straßenkilometer pro Tag rund um Graz – das mit 466 Kilometern zweitlängste Autobahn- und Schnellstraßennetz Österreichs wird also gern und viel genutzt. Wenig verwunderlich ist demnach, dass es in sechs Bezirken bereits mehr zugelassene Autos als Einwohner:innen gibt. Graz trägt den wenig charmanten Spitznamen „City of Dust“, eine Anspielung auf die schlechte Luftqualität. Diese ist neben der Industrie und der geografischen Kessellage auch auf das hohe Verkehrsaufkommen zurückzuführen.

Neben Wien und Innsbruck ist Graz ein Magnet für Student:innen – auch aus dem Ausland. An den steirischen Universitäten (Uni Graz, Montanuniversität Leoben, TU Graz und MedUni Graz) studierten im Wintersemester 2023/24 knapp 41.000 Student:innen. Im selben Semester studierten in Graz etwa 9.000 Studierende ohne österreichische Staatsbürgerschaft, der Großteil davon aus Deutschland. Insgesamt 2.661 Studiengänge an neun Hochschulen gibt es in der Steiermark.

Politisch war die Steiermark immer in zwei Lager geteilt: Die ÖVP und SPÖ durften sich stets über eine große und treue Stammwählerschaft freuen. „ÖVP und SPÖ sind auch heute noch die großen Parteien in der Steiermark und teilen sich die Regierungsverantwortung auf. Dabei sind sie bedacht, vom ‚steirischen Klima‘ zu reden“, sagt Katrin Praprotnik, Politikwissenschaftlerin an der Universität Graz, zur WZ. Die Wahlbeteiligung in der Steiermark war im Vergleich zum Bund immer sehr hoch, auch wenn sie in der jüngeren Geschichte gesunken ist, „denn die Landesebene kann nicht ganz frei von dem agieren, was auf der Bundesebene passiert.“

Alte Freunde auf Landesebene

Obwohl die FPÖ viele Stimmen anzieht, treten ÖVP und SPÖ in der Steiermark geschlossen auf und wollen auch weiterhin zusammenarbeiten. „Das gibt es so auf Bundesebene nicht mehr“, sagt Praprotnik. Aber auch in der Steiermark ist eine Entwicklung zur Pluralisierung bei den Parteien zu beobachten.

Dass Graz – mit etwas mehr als 300.000 Einwohner:innen Österreichs zweitgrößte Stadt – anders als das ländliche Gebiet wählt, ist wenig überraschend. „Städte wählen generell anders. Zuletzt hatten die Grünen zehn Prozentpunkte mehr Stimmen als im bundesweiten Ergebnis“, vergleicht Praprotnik das Ergebnis Nationalratswahl 2019 bundesweit und das Ergebnis Bezirk Graz Stadt.

Die Bürgermeisterin mit der offenen Tür

Mit Elke Kahr hat Graz ihre erste Frau und erste Kommunistin als Bürgermeisterin. Sie lag 2021 mit 29,3 Prozent vor der ÖVP und den Grünen. Im Wahlkampf setzte sie auf Themen wie leistbares Wohnen, als Bürgermeisterin bietet sie Bürgersprechstunden an, die jede:r besuchen kann. Heuer wurde sie zur „World Mayor 2023“ gekürt. „Die steirische KPÖ agiert sehr autonom von der Bundes-KPÖ. Vergangenes Jahr im Herbst gab es erstmals einen gemeinsamen Bundestag von der KPÖ Österreich und der KPÖ Steiermark“, sagt Praprotnik. „In Graz hat die Partei die Reputation, sich um die Alltagssorgen der Menschen zu kümmern. Kahr spendet auch seit Jahren einen Teil ihres Gehalts.“ Das Thema leistbares Wohnen hat auch bei den Bürgermeisterwahlen in Salzburg gut gezogen.

„Auf steirischer Ebene dürften die Kommunisten davon profitieren, dass die Berührungsängste mit ihnen verlorengegangen sind. Bei der Nationalratswahl am 29. September spekuliert die KPÖ damit, die Vier-Prozent-Hürde zu knacken oder mit einem Direktmandat in den Nationalrat einziehen zu können – welches ihnen der Wahlkreis Graz und Umgebung verschaffen könnte. Es wäre im Österreich-Vergleich ein 'billiges' Direktmandat“, erklärt Praprotnik. Das sei zwar schwierig, weil Kleinparteien in der Regel nicht über Direktmandate in den Nationalrat kommen, aber die KPÖ hat hier eine regionale Hochburg.

Die Steiermark bleibt politisch unberechenbar

In der Steiermark wird noch in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Dem Bundestrend folgend, wird dieser vermutlich bunter und von Kleinparteien geprägt werden. Was das für die Regierungsbildung heißt? „Aktuell gibt es positive Koalitionsaussagen seitens ÖVP und SPÖ, dass sie so weitermachen möchten wie bisher. Aber rein rechnerisch ergeben sich weitere Varianten. Bei anderen Landtagswahlen hat man gesehen, dass ÖVP und FPÖ gemeinsame Koalitionen eingegangen sind – und wenn ich jetzt auf die Umfragen blicke, könnte der Steiermark ein politisches Erdbeben bevorstehen.“ In den Umfragen sinkt die ÖVP stark ab, die SPÖ hält sich, hat aber die FPÖ im Rücken und diese hat reelle Chancen auf den ersten Platz. Laut Praprotnik wäre das für das steirische Parteiensystem eine große Neuerung – insbesondere wenn ÖVP und SPÖ gemeinsam keine Mehrheit mehr hätten. Wie die Steirer:innen 2024 wählen werden, bleibt also spannend.

Die Sage rund um den Grazer Schlossberg endet damit, dass der wütende Teufel ein Loch in den Grazer Hausberg, den Schöckel, schlägt, durch welches er in die Hölle fährt. Bleibt zu hoffen, dass es ihm enttäuschte Politiker:innen nach den Stimmenauszählungen im September und November nicht gleichtun.