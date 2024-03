Wie uns der Boden in der Klimakrise hilft

Michael Ortner | WZ Wie wirkt sich die Klimakrise auf die heimischen Böden aus?

Martin Gerzabek In Ostösterreich werden Trockenperioden zunehmen. Nach einer Studie der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit wird die Bodenfruchtbarkeit bis 2050 in vielen Regionen Österreich sinken. Das hängt zum allergrößten Teil von Wasser ab. In Ostösterreich wird die Bodenfruchtbarkeit fallen, weil es zu trocken wird. Die Studie rechnet für diesen Raum mit 48 Prozent weniger Erträgen. Das ist gewaltig, weil wir dort derzeit die fruchtbarsten Böden haben – wenn wir nicht gegensteuern. Wir müssen uns sehr schnell anpassen, einerseits bei der Bewässerung, aber auch bezüglich alternativer Pflanzen. Manche Landwirte haben angefangen, massiv Hirse anzubauen. Die Bandbreite reicht von Erdnüssen bis hin zu Olivenhainen.

Michael Ortner | WZ Welche Funktionen hat der Boden?

Martin Gerzabek Boden hat viele Funktionen. Er hat eine Produktionsfunktion, also Land- und Forstwirtschaft. Er bietet Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Wir haben in einem Gramm Boden durchschnittlich eine Milliarde Mikroorganismen. Er reinigt Regenwasser, filtert Schadstoffe und baut sie ab. Boden speichert Kohlenstoff. Er ist eine Rohstoffquelle. Wir entnehmen Sande, Schotter, Erze aus dem Boden und zerstören ihn dabei. Wir bauen Straßen oder Häuser auf dem Boden. Wenn ich diese Funktion priorisiere, brechen alle anderen Funktionen weg.

Michael Ortner | WZ Österreich ist dafür bekannt, dass viel Boden versiegelt wird. Was passiert mit einem Boden, wenn ein Parkplatz darauf gebaut wird?

Martin Gerzabek Dann gibt es keine Produktion, keinen Lebensraum, keine Filterung, keine Speicherung von Wasser. Letzteres ist eine wahnsinnig wichtige Funktion im Zusammenhang mit der Bodenversiegelung. Je weniger Fläche man hat, die Wasser speichert, desto weniger Wasser verdunstet. Durch Verdunstung kühlt die Luft ab. Dieser Vorgang ist in Zeiten des Klimawandels unbedingt notwendig. Der zweite Effekt: Je weniger Fläche wir zur Verfügung haben, desto weniger Wasser kann bei Starkregen aufgenommen werden. Wir müssen uns entscheiden: Entweder wollen wir alle Ökosystemfunktionen haben – dann müssen wir möglichst viele Böden bewahren. Oder wir betonieren alles zu – dann müssen wir uns etwas anderes überlegen, wie wir das Klima regulieren und mit Naturgefahren wie Muren umgehen.

Michael Ortner | WZ Das heißt, der Boden spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise?

Martin Gerzabek Absolut. Im Boden ist mehr als doppelt so viel CO 2 gespeichert als in der Luft. Viel unbebauter Boden ist gut für das Klima. Die einzige Lösung für das Klimaproblem ist das allerdings nicht.

Michael Ortner | WZ Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 werden Straßen und Häuser auch in Zukunft Felder fressen. Die landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche könnte in Österreich um weitere 12,5 Prozent abnehmen. Welche Folgen hat das?

Martin Gerzabek Wir sind schon jetzt keine Selbstversorger mehr. Wir sind vom Ausland abhängig und müssen Nahrungsmittel importieren. In Krisensituationen wird das zum Problem. Die Frage, die sich für Österreich stellen muss: Können wir im Notfall die Bevölkerung mit den Grundnahrungsmitteln versorgen? Wir müssen diskutieren, ob wir bestimmte Flächen in der Landwirtschaft vorrangig für die Nahrungsmittelproduktion festlegen. Dort dürfte dann keine Straße, kein Supermarkt gebaut werden. Außerdem haben wir derzeit 40.000 Hektar leerstehende Industriehallen, Gewerbeimmobilien und Häuser in Österreich. Diese Flächen werden nicht genutzt. Dort könnten wir unsere Häuser bauen, statt auf den wertvollen Ackerböden.

Michael Ortner | WZ Stichwort entsiegeln. Wenn man einen Supermarkt-Parkplatz entsiegelt, wie lange dauert es, bis wieder eine Blumenwiese darauf wächst?

Martin Gerzabek Das kommt ganz darauf an, wie man den ursprünglichen Zustand eines Bodens wiederherstellt. Die Frage ist, woher ich das Material bekomme. Wenn ich fruchtbaren Oberboden (der oberste, nährstoffreiche Anteil vom Boden, Anmerk.) bekomme und ihn dorthin schütte, dann kann ich relativ rasch diese Blumenwiese haben. Der fruchtbare Oberboden ist aber endlich. Wenn ich alle Flächen entsiegeln würde, die man entsiegeln kann, dann haben wir sicher nicht genug Material dafür.

Michael Ortner | WZ Und wenn man keine neue Erde aufträgt?