„Ich hatte immer die richtigen Männer zur falschen Zeit“, sagt Yasmin. Die falsche Zeit war jene, als ein Kinderwunsch nicht im Raum stand. Und die richtigen Männer fehlten, als dieser Wunsch dann sehr stark war – und die biologische Uhr immer lauter tickte. „Naja, dann musst du es halt allein machen“, dachte sich Yasmin, „eine künstliche Befruchtung – das kann ja wohl nicht so schwer sein.“

Spoiler-Alert: War es dann doch. Aber dazu später. Yasmin ist zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt. Als Single Mutter zu werden, erscheint ihr selbstverständlich. Den Entschluss, zum ersten Beratungsgespräch zur künstlichen Befruchtung zu gehen, fasst sie schließlich „aus der Notwendigkeit heraus“. Bei diesem Gespräch in einer österreichischen Klinik erhält sie allerdings ihren ersten Dämpfer. „Die Dame hat mich gefragt: ,Wo ist Ihr Mann?‘“, erzählt Yasmin heute. Yasmin hat aber keinen Mann. Und auch keine:n Partner:in. „Dann muss ich das Gespräch hier abbrechen“, so die Dame. Denn: Alleinstehende Frauen dürfen in Österreich laut Gesetz weder beraten noch behandelt werden, was die künstliche Befruchtung betrifft.

Das Gesetz, auf das sich die Dame der Klinik bezieht, ist das Fortpflanzungsmedizingesetz. Es besagt, dass „eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung […] nur in einer Ehe, in einer eingetragenen Partnerschaft oder in einer Lebensgemeinschaft zulässig“ ist. Zudem darf die Eizellenspenderin nicht älter als 30 und die Empfängerin nicht älter als 45 Jahre sein. Die Eizellenspende ist generell erst seit 2015 nach einer Novelle dieses Gesetzes erlaubt. Seitdem ist es auch gleichgeschlechtlichen Paaren in Österreich möglich, eine künstliche Befruchtung durchführen zu lassen.

Ausweg Ausland

Für Singles ist diese aber nach wie vor verboten. Also beginnt Yasmin zu recherchieren, ob es Möglichkeiten im nahen Ausland für sie gibt. Schließlich geht sie nach Deutschland, wo In-vitro-Fertilisationen (IVF) auch bei Singles legal sind. Zu diesem Zeitpunkt zieht Yasmin nur eine Samenspende in Betracht – dass die Befruchtung ihrer eigenen Eizelle nicht klappen wird, weiß sie noch nicht.

Wie sie ihren Spender auswählt? „Das ist ein bisschen wie Partnersuche auf Ecstasy“, meint Yasmin lachend dazu: Nach der Registrierung bei einer Samenbank filtert sie die Spender anhand von Kinderfotos nach ihren Wunschkriterien. „Er sollte eine gewisse Größe haben, Brillenträger hab‘ ich ausgeschlossen, Allergien auch, aber die Basics wie Haarfarbe oder Augenfarbe waren mir egal. Ich hab‘ mir gedacht: Wenn ich schon den Luxus habe, dass ich nicht mit dem vorhandenen Partner nehmen muss, was ich bekommen habe, kann ich mir ja aussuchen, welches genetische Material ich benutze.“

Durch diesen Filter rutschen schließlich Spender zuerst in Yasmins Top Zehn, dann in die Top Drei – schwanger wird sie aber nicht. Auch nach eineinhalb Jahren und mehreren IVF-Versuchen nicht. „Die Frage war: Beende ich hier meinen Kinderwunsch?“, sagt Yasmin heute. Sie beendet ihn nicht, sondern zieht nun auch eine Eizellenspende in Betracht. Diese ist in Deutschland jedoch nicht erlaubt, weshalb Yasmin nach weiteren Möglichkeiten sucht und schließlich in eine tschechische Klinik geht. In Tschechien ist zwar – genauso wie in Österreich – die künstliche Befruchtung für Singles generell verboten, „der große Vorteil ist aber, dass es immer wieder Menschen im Leben gibt, die sagen, ich fahr‘ mit und unterschreib‘ dir das“.

Ein Mann für eine Unterschrift

Obwohl dieser Mensch in Yasmins Fall nur für die Unterschrift als ihr Partner auftritt und bei keinem weiteren Termin dabei ist, fragt die Klinikchefin nicht nach. In Österreich hätte diese Unterschrift notariell beglaubigt werden müssen, was mit Rechten am Kind verbunden gewesen wäre. „Das wollte ich nicht.“

In Tschechien geht es schließlich ganz schnell: Ei- und Samenzelle werden im Labor zusammengeführt, fünf Tage später fährt Yasmin nach Tschechien, und ihr wird der Embryo eingesetzt. „Ich habe ihn dann ganz allein ausgebrütet und daraus einen kleinen Menschen gebaut“, erzählt sie. Ihre Tochter ist heute 15 Monate alt.

Yasmins Tochter ist heute 15 Monate alt. © Yasmin

Wer ihre genetischen Eltern sind, wird sie vermutlich nie erfahren. Denn anders als in Österreich müssen die Spender:innen in Tschechien ihre Identität nicht hinterlegen, damit die Kinder Auskunft über ihre biologische Herkunft anfordern können. Yasmin möchte dennoch alles versuchen, zumindest Verwandte über eine der großen Genetik-Datenbanken zu finden, falls ihre Tochter das einmal möchte, sagt sie. „Denn jeder Mensch hat das Recht, zu wissen, woher er kommt.“ Dass sie über eine Eizellen- und Samenspende gezeugt worden ist, möchte Yasmin ihrer Tochter „so früh wie möglich kindgerecht erklären“.

Vorwürfe auf Social Media

Ihre Freund:innen und Familie hätten positiv darauf reagiert, dass sie bewusst als Single Mutter geworden ist, sagt Yasmin. Nicht so auf Social Media: Da sei sie sehr wohl mit Vorwürfen konfrontiert. Zum Beispiel, warum sie kein Kind adoptiert hat. Oder, warum sie sich nicht um ein Pflegekind beworben hat. Sie habe Gespräche dazu geführt, meint Yasmin – man habe ihr aber zu verstehen gegeben, dass bei der Adoption Pärchen der Vorzug gegeben werde. Und bei einem Pflegekind hätte sie die Unsicherheit nicht ertragen, dass dieses jederzeit in seine Herkunftsfamilie zurückkommen könnte.

„Jedes Kind, das nicht bei den leiblichen Eltern wohnen darf, soll das bestmögliche Zuhause bekommen“, sagt dazu Marion Zeillinger, Fachbereichsleiterin für Pflege und Adoption des Vereins Eltern für Kinder Österreich, auf Nachfrage der WZ. Zwei Elternteile bedeuten mehr Sicherheit als einer, allein deshalb, weil ein Elternteil zum Beispiel krank werden oder einen Unfall haben kann. Bei der Adoption sei es daher tatsächlich so, dass ein Elternpaar gegenüber einer Einzelperson Vorrang habe.

Was die Pflegeeltern betrifft, sei das Spektrum hingegen breiter – auch zahlreiche Singles seien darunter, sagt Zeillinger. Und zu Yasmins Befürchtung, dass das Kind wieder in die Herkunftsfamilie komme: 98 Prozent der Kinder werden laut Zeillinger bei den Pflegeeltern erwachsen. „Weil diese ja aus gutem Grund für sie gesucht worden sind.“ Die meisten Pflegekinder fänden auf diesem Weg eine Familie fürs ganze Leben. Allerdings gebe es weniger Bewerber:innen für eine Pflegeelternschaft als Kinder – bei der Adoption sei es umgekehrt.

„Ich bin sehenden Auges hineingegangen“

Yasmin, die heute 43 Jahre alt ist, habe ihren Schritt dennoch nie bereut, sagt sie. „Der große Vorteil ist: Ich entscheide allein“, meint sie. „Ich entscheide, wie meine Tochter erzogen wird, ob sie zur Tagesmutter geht, was wir essen, wo wir auf Urlaub hinfahren. Der Fluch ist: Ich entscheide allein. Auch dann, wenn die Tochter krank ist und ich keinen Partner habe, keine Partnerin, der oder die mich ablöst.“ Was zählt, seien aber die Vorteile, denn dass sie alleinerziehend sein wird, habe sie schon vorher gewusst. „Ich bin da ja sehenden Auges hineingegangen.“

Auch, dass es keine finanzielle Unterstützung für ihr Kind geben wird, wie zum Beispiel Alimente, war Yasmin von Anfang an klar. „Denn: Von welchem Vater?“ Der gesamte Prozess – von dem Wunsch, als Single schwanger zu werden, bis zu dem Tag, als sie den Embryo eingesetzt bekam – habe vielmehr Geld gekostet. Wieviel genau? „Ich hätte ein schönes Auto dafür bekommen“, meint Yasmin nach kurzem Nachdenken, „ein gutes Mittelklassemodell.“

Aber: Das sei es ihr alles wert gewesen. Und auch den möglichen Vorwurf, dass ihr Kinderwunsch egoistisch war, dass sie alle Mittel eingesetzt hat, um ihn sich zu erfüllen, lässt Yasmin so nicht stehen. „Jeder Kinderwunsch ist egoistisch – egal, ob du Single bist oder ein Pärchen“, sagt sie. „Kein Kind hat darum gebeten, in diese Welt gesetzt zu werden.“

