Dieser Artikel behandelt sexuellen Missbrauch. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Eine Liste mit Unterstützungseinrichtungen findest du am Ende des Textes.

Der Saal 101 im Wiener Straflandesgericht befindet sich ganz am Ende des Korridors. Heller Holzboden, weiße Tische, viele Fenster. Am 9. April 2026 ist er restlos gefüllt, in der einzigen Besucherreihe haben zahlreiche Gewaltschutzexpertinnen Platz genommen. Gegenüber, auf der Frontseite des Richter:innenpults, prangt der österreichische Bundesadler; er streckt den Zuhörerinnen seine Zunge entgegen.

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Es ist ein Bild, das zur Verhandlung passt. Aber von vorne.

Lea (Namen von der Redaktion geändert) erzählt, dass sie noch in die Volksschule geht, als sie von ihrem Onkel sexuell missbraucht wird. Sie ist nicht das einzige Opfer, davon erfährt sie allerdings erst Jahre später. Nach einem Familienbegräbnis erzählt ihr ihre Schwester, dass sie ihn deshalb schon erfolgreich angezeigt hat. „Da ist mir klar geworden, dass die ganze Sache viel schlimmer ist, als ich gedacht habe“, sagt Lea.

Um den Missbrauch geht es in der Verhandlung im Saal 101 aber gar nicht. Leas Verfahren gegen ihren Onkel, einen verurteilten Sexualstraftäter, wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt, trotz seiner Vergangenheit, trotz einer dritten Betroffenen, die sich mittlerweile ebenfalls gemeldet hat. Stattdessen sitzt Lea auf der Anklagebank. Was ist hier schiefgelaufen?

„Ich wollte nur, dass es endet“

Lea bezieht sich in einer Einvernahme bei der Polizei auf ein Begräbnis, um zeitlich einzuordnen, wann sie vom Missbrauch ihrer Schwester und der Verurteilung ihres Onkels erfahren hat. Die Ereignisse liegen Jahre zurück, Lea war damals noch ein Kind. Im Protokoll, in dem eine Polizistin ihre Aussagen zusammengefasst hat, steht allerdings nicht „anlässlich“ eines Begräbnisses, sondern „bei“ einem Begräbnis. Die Staatsanwaltschaft wirft Lea nun vor, vorsätzlich eine falsche Beweisaussage getätigt zu haben – Lea war schließlich nie auf besagtem Begräbnis. Aus einer missverständlichen Protokollierung, die in keinem direkten Zusammenhang mit den sexuellen Übergriffen steht, wird eine Anklage gegen eine junge Frau.

Diese Anklage ist eine Form von struktureller Gewalt. Magdalena Kriesche, Tamar

„Meine Mandantin hat die Erfahrung gemacht: Wenn ich mich als Opfer von Missbrauch an die Polizei wende, muss ich mehr Angst haben, selbst auf der Anklagebank zu landen, als der Täter“, sagt Rechtsanwältin Sonja Aziz in ihrem Eröffnungsplädoyer. Danach muss Lea Rede und Antwort stehen, erneut schildern, was ihr passiert ist. Zur Einvernahme bei der Polizei sagt sie: „Ich wollte nur, dass es endet.“

„Diese Anklage ist ein Skandal“

Nach einer guten Stunde fällt die Richterin ihr Urteil. Sie spricht Lea frei – „glasklar“. Über die heutige Verhandlung scheint auch sie ein wenig irritiert.

„Allein, dass es zu dieser Anklage wegen Falschaussage gekommen ist, ist ein Skandal“, sagt psychosoziale Prozessbegleiterin und Psychotherapeutin Magdalena Kriesche vom Verein Tamar, einer Beratungsstelle für misshandelte und von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen. „Der erste Schlag für die betroffene Frau war bereits die Einstellung des eigentlichen Verfahrens wegen sexuellen Missbrauchs. Und dann kommt das Landeskriminalamt, jene Behörde, bei der sie ihre Aussage als Opferzeugin gemacht hat, und zerpflückt nachträglich das Gesagte auf sprachliche Ungenauigkeiten und macht damit ein Opfer zu einer Beschuldigten. Das ist eine Form von struktureller Gewalt, wie wir sie leider zunehmend erleben.“

Über 35 Din-A4-Seiten lang sind die Ausführungen, die Lea eine Falschaussage nachweisen sollen. „Tendenziös“ – so nennt es Opferschutzanwältin Aziz – wird darin Satz für Satz ihrer Aussage auseinandergeklaubt und die geschilderten sexuellen Übergriffe des Onkels zu „Spaßkämpfen“ umgedeutet.

Kriesche sagt: „Wie können wir in der Prozessbegleitung Betroffene sexualisierter Gewalt gut begleiten, wenn Betroffene sich nun nicht ausschließlich vor Gegenanzeigen Beschuldigter fürchten müssen, sondern auch vor Anzeigen der ermittelnden Polizeibehörden?“

Am frühen Nachmittag darf Lea den Saal 101 verlassen, ihr folgen die Gewaltschutzexpertinnen aus der Besucherreihe. Sie alle wissen: Der heutige Freispruch hat Symbolwirkung, die Anklage genauso. Nur ein Bruchteil der Betroffenen von sexualisierter Gewalt erstattet tatsächlich Anzeige, die meisten Verfahren werden wegen Beweismängeln eingestellt. Die große Angst: Was, wenn mir niemand glaubt? Opferschutzexpertinnen erklären der WZ, dass der Wunsch von Betroffenen, den Täter zur Verantwortung zu ziehen, meistens nicht ausreicht, um solche Verfahren gut durchzuhalten. Zu oft begegnen ihnen Formen von Victim Blaming, Verharmlosungen oder Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit – im schlimmsten Fall sogar Gegenanzeigen.

Leas Fall macht das deutlich. Fast eine Stunde ist sie dem Bundesadler und seiner ausgestreckten Zunge heute gegenübergesessen. Kaum ein anderes Bild könnte Österreichs Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt so gut beschreiben.

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: