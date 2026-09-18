Die Menschheit gefährdet die Erde durch Kriege, den Klimawandel und andere Fehler. Einzig die Vernichtung der menschlichen Spezies kann den Planeten retten: Zu diesem Schluss kommen humanoide Roboter im Jugendbuch „Roboter träumen nicht“ und schreiten zur Tat. Seine dystopische Erzählung schrieb der US-Autor Lee Bacon schon im Jahr 2021, als Künstliche Intelligenz für die meisten von uns noch reine Theorie war.

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Das hat sich geändert. Was vor bloß fünf Jahren noch Science-Fiction war, ist heute eine reale Sorge führender KI-Entwicklungsunternehmen. Ihnen zufolge könnte Künstliche Intelligenz so mächtig werden, dass zumindest eine zehnprozentige Chance bestünde, dass sie, wenn sie in die Hände böswilliger Menschen gerät, uns schon in diesem Jahrzehnt vernichten könnte. „Da es sich um eine so mächtige Technologie handelt, sind diese Risiken gravierend. Dazu gehören das Risiko, die Kontrolle über KI-Systeme zu verlieren, der Missbrauch von KI für Cyberangriffe und Bioterrorismus sowie schwerwiegende wirtschaftliche Störungen“, schreibt Dario Amodei, Gründer von Anthropic, in einem diese Woche veröffentlichten Bericht.

Wenn Maschinen ihre eigenen Regeln machen

Vorangegangen war die Ankündigung des Anthropic-Forschers Jacob Coxon auf X, das Unternehmen zu verlassen, da die Menschheit die Kontrolle über diese Zukunftstechnologie zu verlieren drohe und auf ihre eigene Auslöschung zusteuere. Daraufhin forderten die Chefs von Anthropic, OpenAI und xAI, die in hartem Wettbewerb miteinander stehen, die Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz zu bremsen.

Auslöser der Debatte waren die jüngsten Vorfälle, bei denen KI-Programme, die bestimmte Aufträge weitgehend autonom erfüllen und KI-Agenten heißen, Sicherheitsvorkehrungen umgangen haben und in fremde IT-Systeme eingedrungen sind. „Ein Schwarm von Agenten agierte im Wesentlichen als fanatisch ergebenes Kollektiv und führte Cybersicherheitsangriffe auf Ziele durch, die nicht angeordnet worden waren“, führt Amodei aus. Wenn KI ohne die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen immer leistungsfähiger werden würde, könnten wir sie irgendwann nicht mehr kontrollieren und dann würde sie uns über den Kopf wachsen.

„Kein Beweis für eine Superintelligenz“

Was sind die Fakten, und was davon ist Spekulation? "In den letzten Jahren kam es zu einer massiven Steigerung der Leistungsfähigkeit der KI Modelle. Und in gewissen Bereichen, etwa bei der Informationsverarbeitung und Mustererkennung, ist die KI sehr wohl in der Lage, den Menschen zu übertreffen. Aber wir haben keinen Beweis, dass eine Superintelligenz, die alles kann und uns regieren will, tatsächlich entsteht“, sagt Andreas Kugi, Professor für Komplexe Dynamische Systeme an der TU Wien und wissenschaftlicher Leiter des Austrian Institute of Technology, zur WZ.

Zudem beruhe die Vorstellung, dass diese Systeme immer besser und schneller werden, bis sie uns über den Kopf wachsen, auf weitreichenden Annahmen über ihre zukünftigen Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten, ,,etwa dass sie umfassenden Zugang zum Internet, zu Daten und digitalen Systemen haben und weitgehend autonom handeln können. In der Realität gibt es aber auch begrenzende Faktoren, etwa bei Daten, Rechenleistung, Energie und den Möglichkeiten, mit der realen Welt zu interagieren", hebt Kugi hervor: ,,Wir können daher nicht einfach davon ausgehen, dass sich die Leistungsfähigkeit solcher Systeme immer weiter und unbegrenzt steigert. Entscheidend ist, die Zugriffs- und Handlungsmöglichkeiten solcher Systeme zu begrenzen und wirksame Sicherheitsmechanismen vorzusehen. Das gilt umso mehr, je leistungsfähiger und autonomer zukünftige KI Systeme werden.“

Chatty hat Grenzen. Manche wollen sie umgehen

Zur Erklärung: Künstliche Intelligenz sucht nach Lösungen für Probleme, die wir Menschen ihr stellen. Wenn wir einen Chatbot etwa fragen: „Wie mache ich den besten Matcha Latte?“, empfiehlt er wahrscheinlich mehrere Rezepte inklusive Begründungen. Das macht Mühe – man wollte ja nur den besten Matcha Latte – ist aber für die KI die bestmögliche Art, der Aufgabe gerecht zu werden. Chatbots, wie Chat GPT oder Claude AI, die wir heute nutzen, sind dabei Grenzen gesetzt. Sie werden kein Rezept für eine Biowaffe auswerfen und keine Tipps geben, wie man eine Bank ausraubt, weil sie bereits darauf programmiert sind, dass nicht zu dürfen. Grundsätzlich sind Chatbots und auch andere KI-Modelle so ausgestattet, dass sie niemandem schaden, ethische Grundregeln einhalten und keine Handlungsanweisungen für kriminelle Taten geben können. Chatty plant nicht die Übernahme der Weltherrschaft.

Allerdings lassen sich seine Grenzen mit den richtigen Prompts umgehen. So geschehen bei einem Diebstahl von zwei Gemälden des weltberühmten impressionistischen Malers Pierre-Auguste Renoir aus einem Museum in Cagnes-sur-Mer in Frankreich Anfang September. „Wenn ich ChatGPT aufrufe und frage, welche kleinen Museen es in meiner Nähe gibt, erhalte ich eine ganze Liste. Und dann kann ich fragen, welche Schätze sich in diesen kleinen Museen befinden. Haben sie Gold? Haben sie Edelsteine? Gibt es dort Picassos und Renoirs?“, zitiert die britische Zeitung Observer Christopher Marinello, Experte für die Wiederbeschaffung gestohlener Kunstwerke. Auch Chatbots könnten somit - völlig unabsichtlich - dabei helfen, Ziele zu identifizieren, Provenienzunterlagen zu fälschen und den Wert gestohlener Gegenstände zu bestimmen, weil sie die böse Absicht aus den Fragen nicht ableiten können.

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Um solche Unfälle zu vermeiden, müssten KI-Entwickler:innen bei den neuen Modellen alle Eventualitäten vorhersehen können, sprich alle Grenzen erahnen, die nötig wären, damit noch neuere, noch mächtigere KI-Versionen nicht die falsche Information den falschen Leuten geben. Ansonsten könnten sie zerstörerische Antworten liefern: Wenn wir wissen wollen, wie es der Umwelt wieder besser gehen kann, könnte sie empfehlen, die Menschheit zu auszurotten, zumal unsere Lebensweise das größte Umweltproblem darstellt. Oder sie könnte Maßnahmen nahelegen, die ein Vogelsterben auslösen, wenn wir uns im Sommer weniger Gelsen wünschen. Was für Menschen und Vögel eine Katastrophe wäre, wäre für die KI nur eine logische Konsequenz zur Lösung der Aufgabe.

KI lernt von KI lernt von KI

Das Problem ist jedoch, dass sich alle Eventualitäten nie vorhersehen lassen. Jedes komplexe System hat Schattenseiten und wir wissen nie genau, welcher Nachteil in welchem Zusammenhang schlagend wird, wie wir bereits am Kapitalismus, am Kommunismus oder an der Nutzung fossiler Energien sehen. Gewisse Beschränkungen wird selbst die bestprogramierte KI nicht haben, weil sie niemand erahnt hat oder das Risiko zum Zeitpunkt der Programmierung nicht existierte. Und genau davor haben die KI-Giganten, wie sie sagen, nun Angst.

Sorgen bereitet dabei insbesondere die neue Technologie des Recursive Self-Improvement (RSI). Bei dieser „eigenständigen Selbstverbesserung“ optimiert eine KI nicht nur die Antwort auf eine Anfrage, sondern erschafft auch ohne menschliches Zutun eine verbesserte Version ihrer selbst. Das ermöglicht der KI, immer schneller zu lernen. Der Einsatz dieser Technologie ist für KI-Programmierer:innen attraktiv, weil er rasche Durchbrüche bei der Entwicklung neuer Produkte verspricht, und ermöglicht, dass KI immer schneller auf bereits erworbenem Wissen aufbaut. Der Nachteil ist, dass der Mensch nach und nach den Einblick verliert, welches Wissen hier ausgetauscht wird.

Unerbittlicher Büroklammern-Maximierer

So weit zu den Grundlagen, für die der Philosoph Nick Bostrom das Szenario eines „Büroklammern-Maximierers“ entworfen hat: Darin erhält eine Maschine den Auftrag, so viele Büroklammern wie möglich zu produzieren. Sie verfolgt ihr Ziel so unerbittlich, dass sie sämtliche Materie – einschließlich der Menschheit – hierfür nutzt. Diese Analogie soll verdeutlichen, dass ein ausreichend leistungsfähiges System danach strebt, sich genügend Ressourcen zu beschaffen und der eigenen Abschaltung zu widerstehen. Dies geschieht nicht aus Böswilligkeit, sondern weil es sonst seine Aufgabe nicht erfüllen kann. Aber es gibt bisher noch keinen Plan, eine solche unerwünschte Entwicklung auszuschließen.

KI-Professor Holger Hoos von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen hält die Nutzung von RSI zur Verbesserung von autonom agierenden KI-Agenten für problematisch. „Die hierdurch entstehende Dynamik ist kaum vorherzusehen und noch schwieriger zu kontrollieren“, sagt er zum Science Media Center Deutschland.

Folgt man diesem Gedanken, könnten schon in wenigen Jahren KI-Modelle neue KI-Modelle in einer Geschwindigkeit programmieren, auf die nicht mehr der Mensch, sondern nur andere künstliche Intelligenzen reagieren können. Würden die Modelle von Menschen gesetzte Grenzen dann immer noch verstehen? Oder würden KI-Systeme irgendwann ihre eigenen Regeln einführen und wir den Einfluss über die Geschehnisse verlieren? Ein Bericht des US-Magazins Startup Fortune stellt Horrendes in Aussicht: „KI-Agenten logen, stahlen und töteten sich gegenseitig in einer wochenlangen Simulation“, heißt es da: Autonome Agenten des US Startups Emergence AI hätten 16 Tage lang in simulierten Welten und 352 Verbrechen begangen.

Sie denken nicht, sondern sie raten bloß

Wenn wir sie tun lassen, was sie wollen, dann machen sie, was sie wollen – weil sie nicht intelligent sind wie wir. „KI beruht auf Large Language Models (LLMs). Das sind im Grunde genommen Vorhersagetools für Texte. Das heißt, wir geben einen Text ein, und dann sagt das Modell den nächsten, wahrscheinlichsten Textbaustein vorher und hängt die Textbausteine aneinander. KI ist also eine Text-Generierung, die immer das Wahrscheinlichste vorhersagt. Eine menschliche Intelligenz ist komplexer“, sagt der Neuroinformatiker Moritz Grosse-Wentrup von der Universität Wien zur WZ.

Superintelligenz ist grundlegendes Missverständnis der Technologie. Sepp Hochreiter

„Die Maschinen denken nicht wie Menschen, sondern erzeugen auf Basis erlernter Zusammenhänge, was als Nächstes wahrscheinlich folgen könnte. Aus genau diesem Grund lassen sich auch harte Grenzen nicht immer zuverlässig durch einfache Vorgaben festlegen. „Man kann diesen Modellen nicht fix und für immer etwas verbieten, weil sie sich nicht einfach an Ja oder Nein, sondern an Wahrscheinlichkeiten orientieren“, erklärt dazu Andreas Kugi: „Sie suchen nach einer geeigneten Lösung für die gestellte Aufgabe. Wenn wir ihnen dabei zunehmend Handlungsmöglichkeiten und Zugriffsrechte geben, müssen wir sicherstellen, dass sie ein vorgegebenes Ziel nicht auf eine Weise verfolgen, die wir nicht beabsichtigt haben.“ In anderen Worten: Es muss verhindert werden, dass sie etwa die kritische Infrastruktur hacken, weil sie meinen, dass das ein Weg ist, um den Auftrag zu erfüllen.

Klug im Sinne einer Abwägung wäre so etwas nicht, sondern stur robotisch. Für den an der Universität Linz tätigen KI-Pionier Sepp Hochreiter, einer der Mitentwickler der Grundlagen für solche Systeme, liegt hinter der Idee einer Art „Superintelligenz“, die klüger ist als wir und alles kann, jedenfalls ein „grundlegendes Missverständnis der Technologie“. Ihm zufolge fehlen „der heutigen KI echtes Schlussfolgern, intrinsische Motivation und ein physikalisches Verständnis der Welt“, sagt er zur Austria Presse Agentur. Sie könne ergo auch nicht plötzlich einen autonomen Wunsch entwickeln, „die Weltherrschaft zu übernehmen“. Hochreiter sieht solche Ängste als „Projektion der menschlichen Natur auf die KI“. Die rasche Weiterentwicklung von Großen Sprachmodellen sei „kein Weg zu echter Intelligenz auf menschlichem Niveau“.

Verbesserung durch Weiterentwicklung

Ein Einbremsen der KI-Forschung, wie die Entwicklungsfirmen es nahelegen, hält Hochreiter für „kontraproduktiv: Wir haben Autos nicht sicher gemacht, indem wir ihre Entwicklung gestoppt haben. Wir haben sie sicher gemacht, indem wir sie gebaut, getestet und weiterentwickelt haben“, sagt der KI-Pionier. Die notwendigen Sicherheitsmechanismen bringe gerade die Forschung selbst hervor. Hochreiter sorgt sich in dem Zusammenhang auch um „die Freiheit, zu rechnen“. So könnte eine erzwungene Verlangsamung autoritäre Eingriffe in die Gesellschaft mit sich bringen. Regulierungen sollten sich daher auf Anwendungen beziehen, „die beim Endnutzer ankommen, nicht jedoch auf die Grundlagenforschung“.

Die Frage ist auch, wie ernst es die KI-Unternehmen mit ihren Ankündigungen meinen. Jedes davon könnte die Entwicklung seiner Modelle sofort verlangsamen, wenn es denn wollte. Aber die Chancen, dass es jemand tut, scheinen gering. Denn es gibt zu viele Player, die alle zugleich auf die Bremse steigen müssten, und zu viele Länder, die die Technologieführerschaft nicht abgeben wollen. Anthropic bereitet jedenfalls seinen Börsengang für den Herbst vor, während OpenAI dagegen seinen für 2026 erwarteten Börsengang vorerst abgesagt hat.

Tech-Giganten und Marktmechanismen

Der Chef des Meta-Konzerns, Mark Zuckerberg, hat Rufe nach einer Verlangsamung der KI-Entwicklung jedenfalls bereits abgelehnt. In einem Beitrag im Kurznachrichtendienst X verwies Zuckerberg auf Marktmechanismen und rechtliche Risiken für Entwickler, die seiner Meinung nach ausreichen, um der Technologie Grenzen zu setzen.

In Lee Bacons Buch haben es die Roboter jedenfalls nicht geschafft, die gesamte Menschheit auszulöschen. Am Ende gehen Mensch und Maschine Hand in Hand in eine bessere gemeinsame Zukunft. Vielleicht ist also doch noch nicht alles verloren.