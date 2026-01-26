Während die Massenproteste im ganzen Land blutig niedergeschlagen wurden, schaltete das iranische Regime das Internet ab. Als sich Ugandas diktatorischer Langzeitpräsident Yoweri Museveni nach fast 40 Jahren an der Macht zum siebenten Mal wählen ließ, wurde zuvor das Internet gesperrt. Immer, wenn es in der indisch-pakistanischen Grenzregion Kaschmir heiß hergeht, bedeutet das einen Online-Blackout für die lokale Bevölkerung, der manchmal sogar mehrere Monate dauert.

Mehr für dich: Tote alte Frauen

Das Internet zu blockieren und damit die Bevölkerung vom digitalen Informationsfluss abzuschneiden, ist eine beliebte Zensurmethode von Machthabern. Eigentlich beruhigend, dass in Österreich ein solches Szenario in der Gesetzgebung nicht vorgesehen sein dürfte, wie ein Rundruf der WZ nahelegt. Kanzleramt, Verteidigungsministerium, Innenministerium, Medienministerium sowie die Präsidentschaftskanzlei (der Bundespräsident ist Oberbefehlshaber des Bundesheeres) versichern jedenfalls glaubhaft, jeweils keine entsprechende Befugnis zu haben und kein Gesetz zu kennen, das als Grundlage dafür dienen würde.

Das Internet besteht aus unzähligen kleinen Netzwerken

Dazu käme die Schwierigkeit, dass aus technischer Sicht „das Internet“ in Wahrheit aus unzähligen kleinen Netzwerken besteht, die wie Mosaiksteinchen gemeinsam ein großes Ganzes bilden. Und dass die verschiedenen Provider in Österreich allesamt nicht in staatlicher Hand sind. Sie müssten erst einmal gezwungen werden, ihre unzähligen Funkmaste und Kabelverbindungen stillzulegen. Und das wäre in einem Rechtsstaat wie Österreich gar nicht so einfach.

Das heißt aber nicht, dass das Internet in Österreich nicht in Gefahr ist. Im Gegenteil wird es laufend von nicht-staatlichen Akteuren ins Visier genommen, die es auf heimische Netzwerke abgesehen haben. Allein Magenta, einer der drei großen Netzbetreiber in Österreich, berichtet von bis zu 40 Millionen Angriffsversuchen in der Konzerngruppe – pro Tag. Für die meisten sind automatisierte Bots verantwortlich, und fast alle Attacken gehen von vornherein ins Leere, erläutert Magenta-Sprecher Christian Traunwieser. Genauer gesagt landen sie in sogenannten Honeypots, also eigens von der IT-Security ausgelegten Honigtöpfen, „in die der Bär tappt und glaubt, er ist schon in unserem Netzwerk“.

Dein Browser unterstützt leider keine Videos! Auf www.sicherheitstacho.eu zeigt Magenta, wo gerade Honeypots Angriffe aus welchen Ländern abfangen. © Magenta

Ob dieser Bär vor allem ein russischer ist, darüber möchte Traunwieser sich nicht näher äußern. Überhaupt ist er aus Sicherheitsgründen sparsam mit Details. Nur so viel: „Wir verfügen im Konzern über ein engmaschiges internationales Überwachungsnetz mit mehr als 4.000 Security-Mitarbeiter:innen zur Abwehr derartiger Angriffe.“ Die wirklich kritischen Angriffsversuche bewegen sich bei Magenta laut Traunwieser im niedrigen ein- bis zweistelligen Bereich pro Jahr.

Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem auch KI eine immer größere Rolle spielt. A1-Sprecher Jochen Ohnewas-Schützenauer

A1 berichtet, dass im vergangenen Monat rund 1.000 Attacken direkt auf IP-Adressen in seinem Netz abgewehrt wurden, „die unsere Kund:innen gar nicht bemerkt haben“, wie Unternehmenssprecher Jochen Ohnewas-Schützenauer sagt. „Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem auch die KI eine immer größere Rolle spielt.“ Die KI kann nicht nur gut Systeme angreifen, sondern auch Angriffe abwehren.

„Für jedes Rechenzentrum, das ausfällt, steht ein gleich starker Ersatz bereit“

Das Internet in Österreich als Ganzes in die Knie zu zwingen, wäre kaum möglich. Das versichern nicht nur die heimischen Provider, sondern auch ein White-Hat-Hacker, der lieber anonym bleiben möchte. Sein Job besteht darin, Sicherheitslücken zu suchen und zu schließen. Er hätte ein paar Ideen, „wie man sehr viel Schaden anrichten könnte, aber die Provider haben ihre Hausaufgaben gemacht“. Dazu brauchte es nicht erst das „Resilienz kritischer Einrichtungen-Gesetz“ (RKEG), das mit 1. März in Kraft tritt und zum verstärkten Schutz der kritischen Infrastruktur in Österreich verpflichtet, zu der auch das Internet gehört.

„Das Internet in Österreich ist auf Ausfälle vorbereitet“, sagt der Hacker. „Die Provider halten Ressourcen vor: Für jedes Rechenzentrum, das ausfällt, steht ein anderes, gleich stark ausgerüstetes woanders bereit.“ Das bedeutet, dass physische Angriffe wenig erfolgversprechend sind, weil tatsächlich die gesamte Infrastruktur gleichzeitig zerstört werden müsste. Deshalb erfolgen die meisten Angriffsversuche remote, erklärt Harald Michl von der IT der Uni Wien. Er und sein Team sind für den Vienna Internet eXchange Point (VIX) verantwortlich, einen Internetknoten, der die gesamte Region Mittel- und Osteuropa mitversorgt.

Ein Angriff, der groß genug wäre, würde vorher auffallen

Und auch digitale Angriffe müssten generalstabsmäßig geplant und durchgeführt werden. „Der Weg müsste wahrscheinlich über die Mitarbeiter:innen der kritischen Infrastruktur führen, um über deren Geräte dann das Netz anzugreifen. Aber wir sprechen hier von einem Personenkreis, der mindestens die Sicherheitseinstufung ‚Geheim‘ hat, und von wirklich gut gesicherten Systemen.“ Nicht umsonst werden IT-Abteilungen von den übrigen Mitarbeiter:innen, deren Geräte sie schützen, oft als paranoid empfunden.

Für einen großangelegten Angriff auf das Internet wären jedenfalls sehr viel kriminelle Energie und Detailwissen notwendig – und noch mehr Zeit, betont der Hacker. „Das müsste alles lange vorbereitet werden und wäre eine langwierige Geschichte mit vielen Aktivitäten, die wahrscheinlich irgendwann auffallen würden, bevor man am Ziel ist.“

Das Internet hängt nicht vom VIX ab

Auch um den Vienna Internet eXchange (VIX) brauche man sich keine Sorgen zu machen, meint zumindest dessen stellvertretender Leiter Michl. Nicht zuletzt deshalb, weil der VIX kein Server ist und somit selbst keinerlei Daten speichert oder verarbeitet. „Die Wahrscheinlichkeit von Angriffen ist geringer als bei anderen Systemen, die global erreichbar sein müssen“, ist Michl überzeugt. Wenn, dann erfolgen Angriffe auf die Infrastruktur der einzelnen Teilnehmer, aber nicht auf den Knoten selbst. Und selbst ein Ausfall des VIX würde kein Blackout verursachen: „Es würde sich lediglich die Performance für die Teilnehmenden verschlechtern.“ Sie hätten also langsameres, aber immer noch Internet. Je digitaler unsere Gesellschaft wird, desto schlimmer wirken sich allerdings auch schon leichte Störungen aus. Man muss also gar nicht das ganze Internet lahmlegen, um massive Schäden anzurichten.