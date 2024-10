„Wir müssen darauf achten, menschlich zu bleiben“

Moshe Zimmermann

Finanzminister Smotrich verfolgt die Ganz-Israel-Idee. Das heißt „From the river to the sea“, aber als Judenstaat, worin Palästinenser nur dann leben dürfen, wenn sie bereit sind, mit den Juden zu kooperieren, ohne hingegen je Staatsbürger werden zu dürfen. So soll verhindert werden, dass sie in einer Demokratie irgendwann die Mehrheit stellen können und sich das an der Wahlurne widerspiegelt. Jene Palästinenser, die mit diesem „Nebeneinander“ nicht einverstanden sind, können auswandern oder werden vertrieben. Dieses extremistische Programm ist zwar nicht die Vorstellung von Netanjahus Likud-Partei, aber wenn solche Stimmen eine Rolle spielen in der israelischen Politik und Regierung, ist das selbstverständlich besonders gefährlich und eigentlich besonders absurd.