Zwischenfälle mit Drohnen, Falschmeldungen durch Trollfabriken, Cyberangriffe: Russlands Krieg gegen die Ukraine spielt sich längst auch in der EU ab. Auch Österreich muss sich damit auseinandersetzen. Am Nationalfeiertag steht hierzulande das Bundesheer als Sicherheitsgarantie für unser Land im Mittelpunkt. Die traditionelle Leistungsschau auf dem Wiener Heldenplatz samt Angelobung von 1.000 Soldat:innen soll deutlich machen: Österreich ist eine wehrhafte Demokratie. Und: Seit genau 70 Jahren ist Österreich neutral. Das wurde nämlich am 26. Oktober 1955 beschlossen, einen Tag nach dem Abzug der letzten Besatzungstruppen. Und seit 1965 ist der 26. Oktober unser Nationalfeiertag.

Für dich interessant: Kosovo – ein junges Land sucht seinen Weg

Irische Klausel auch für Österreich

Als eines von vier neutralen EU-Mitgliedern (neben Irland, Malta und Zypern) nimmt Österreich eine Sonderstellung ein. Denn so wie alle 27 EU-Länder darf es sich auf Basis der EU-Verträge (Artikel 42 EUV und Artikel 222 AEUV) darauf verlassen, im Falle eines militärischen oder terroristischen Angriffs, einer Naturkatastrophe oder einer anderen Krise Hilfe von den anderen EU-Staaten zu bekommen. Umgekehrt jedoch kann Österreich dank der sogenannten Irischen Klausel (die für Irland eingeführt wurde, aber auch für Österreich gilt) selbst entscheiden, in welcher Form und in welchem Ausmaß es seinerseits anderen EU-Staaten Hilfe zukommen lässt.

Würde zum Beispiel Russland ein EU-Mitglied angreifen, dann wäre es eine rein politische Frage, ob und wie Österreich sich in diesen Konflikt einmischen würde. Letztlich ist es natürlich auch eine Frage der Kapazitäten, wie aus dem Bundesheer zu hören ist: „Käme es wirklich zu einem großen Krieg, wäre unsere wichtigste Aufgabe, uns selbst zu schützen.“ Und das ist Aufgabe genug für unser Bundesheer, selbst dann, wenn die Neutralität abgeschafft würde.

Österreich macht mit, wo es kann

Deshalb wird auch keine:r der 1.000 Rekrut:innen, die am Nationalfeiertag angelobt werden, in einer gemeinsamen EU-Armee kämpfen. Eine solche plant die EU derzeit nicht. Stattdessen will sie die 27 EU-Länder widerstandsfähiger machen und deren nationalstaatliche Armeen besser vernetzen. So wie es jetzt schon bei den EU-Battlegroups der Fall ist, die von verschiedenen Ländern beschickt werden.

Österreich zieht sich aber nicht immer auf seine unbeteiligte neutrale Position zurück. Schließlich kann man nicht nur Hilfe verlangen und selbst keine geben. Deshalb entsendet es oft genug diverse Spezialist:innen in Krisengebiete, arbeitet mit anderen Staaten etwa bei Terrorabwehr und Cybersicherheit zusammen und ist auch mit mehreren hundert Soldat:innen an Friedensmissionen von EU, UNO und NATO beteiligt. Voraussetzung dafür ist ein EU- oder UN-Mandat.

Gemeinsame Militärbeschaffung in der EU

Bei der von der EU forcierten gemeinsamen Beschaffung kann es Österreich genauso halten wie beim militärischen Beistand. Es kann, muss aber nicht gemeinsam mit den anderen EU-Staaten verschiedene Gerätschaften und Ausrüstungen fürs Bundesheer bestellen. Sinnvoll ist das aber schon, weil man bei Großbestellungen natürlich bessere Preise bekommt. Das prominenteste Symbol der gemeinsamen EU-Beschaffung wird am Nationalfeiertag zu sehen sein: der Eurofighter. Während viele andere EU-Länder darauf verzichtet haben, macht Österreich bei seinen Kampfjets gemeinsame Sache mit Deutschland, Italien und Spanien.