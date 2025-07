Infos und Quellen

Gesprächspartnerin

Birgit Weinberger, Leiterin des Instituts für Biomedizinische Alternsforschung der Universität Innsbruck.

Die Lebenserwartung steigt im Allgemeinen mit dem Wohlstand, der Qualität der medizinischen Versorgung und einem verbesserten Lebensstil und variiert von Land zu Land und von Weltregion zu Weltregion. So liegt laut Statistik Austria die durchschnittliche Lebenserwartung von Personen, die im Jahr 2023 in Österreich geboten wurden, bei 84, 2 Jahren und bei Männern bei 29,4 Jahren.

Auf der Liste des CIA World Factbook (2023) zur weltweiten Lebenserwartung steht Österreich nach Ländern wie Schweiz, Schweden, Italien, Frankreich oder Norwegen aber nur an 25. Stelle, während der Kleinstaat Monaco Klassenbester ist: Hier wird die durchschnittliche Frau 93,6 und der durchschnittliche Mann 85,8 Jahre alt. Auf dem zweiten Platz reiht Singapur mit 89,3 und 83,8 Jahren.

In unserem Nachbarland Deutschland leben die Menschen hingegen vergleichsweise kürzer. Hier werden Frauen 84,2 und Männer 79, 6 Jahre alt, womit sich das Land hinter Großbritannien und vor den USA einreiht. Die Vereinigten Staaten belegt Platz 48 auf der CIA-Rangliste, mit 82,9 Lebensjahren für Frauen und deren 78,5 für Männer.

Erwartungsgemäß bleiben ärmere Regionen und Staaten in Krisengebieten wegen mangelhafter Versorgung zurück. So liegt in afrikanischen Ländern wie Liberia, Südafrika oder Kamerun die Lebenserwartung bei einem Maximaldurchschnitt von 68,2 Jahren für Frauen und 63,5 für Männer. An letzter Stelle steht bei 227 Plätzen Afghanistan mit 55,7 und 52, 5 Lebensjahren (Nicht alle Länder im Ranking sind Mitglied der Vereinten Nationen, die 193 Staaten zählt).

Quellen

Bryan Jonsons Biohacking

ÖAW: Wie lange leben wir wirklich?

Statistik Austria: Lebenserwartung in Österreich

Nature: How fast are you ageing? Ordinary brain scans reveal the pace

Nature: Stress is wrecking your health: how can science help?

Nature aging: Implausibility of radical life extension in humans in the twenty-first century

Das Thema in anderen Medien