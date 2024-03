Genese

Fremdenführer:innen haben Anja Stegmaier kontaktiert. Daraufhin hat die WZ-Redakteurin zum Thema recherchiert. 46 von 55 Friedhöfen in Wien sind städtisch. Der Grund gehört der Stadt Wien. Die Verwaltung, also die Friedhöfe Wien GmbH, zu den Stadtwerken Wien. Anja Stegmaier stellte sich die Frage, ob ein städtischer Friedhof Eintritt verlangen kann, was grundsätzlich die Aufgaben eines Friedhofes sind und wie die Zukunft des Zentralfriedhofes aussehen soll. Dabei ist sie auf Widersprüchlichkeiten gestoßen.

Gesprächspartner:innen

Diverse Fremdenführer:innen in Wien, die Namen sind der WZ bekannt

Besucher:innen am Wiener Zentralfriedhof

Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH

Michael Getzner: Professor für Finanzwissenschaft und Infrastrukturökonomik an der TU Wien

Daten und Fakten

Overtourism: Auf Deutsch Übertourismus, meint das Auftreten von großen Massen von Tourist:innen an dafür nicht geeigneten oder ausreichend ausgestatteten Orten.

Hausrecht: umfasst das Grundrecht auf Schutz des befriedeten Wohn- oder Gewerbebereiches. Verfügungsberechtigte können einvernehmlich bestimmen, ob Nicht-Verfügungsberechtigten Zutritt oder Verweilen verwehrt wird und unter welchen Bedingungen Zutritt gewährt wird, wie mittels Zahlung eines Eintrittspreises.

Kontrahierungszwang: In bestimmten Bereichen gibt es Ausnahmen vom Prinzip der Privatautonomie. Ein Zwang zum Vertragsabschluss trifft bestimmte Unternehmen in Monopolstellung, die Dienstleistungen erbringen, auf die jede Person angewiesen ist, wie etwa Energie- und Wasserversorgung oder Verkehrsbetriebe.

