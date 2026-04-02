Wird Dubai fallen?

Der Instagram-Feed von Amir* ist ein Sinnbild des „Dubai-Märchens“. Erfolg, das große Geschäft mit Immobilien, schickes Essen und natürlich die dazugehörige Skyline mit dem Burj Khalifa, dem weiterhin höchsten Wolkenkratzer der Welt. „Dubai still standing“, kommentiert der in Dubai ansässige Immobilienmakler Amir, der eigentlich aus Europa stammt, immer wieder. Außerdem achtet Amir penibel darauf, dass nichts Negatives anhand seiner Fotos nach Außen durchsickert. Doch wer genau hinsieht und die Metropole kennt, wird feststellen, wie sehr sie sich verändert hat. Die Straßen sind deutlich leerer.

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Klar ist nämlich: Seit Beginn des israelisch-amerikanischen Angriffskrieges auf den Iran ist die gesamte Golfregion nicht mehr dieselbe. Nahezu täglich schießt das Regime in Teheran Raketen auf Katar, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Seit Jahrzehnten ist das US-Militär mit großen Basen in der Region stationiert. Sowohl der Afghanistan- als auch der Irak-Krieg wurden von hier aus begonnen. Ohne die Partner am Golf hätte keine Militäroperation stattfinden können. Im Fall des Irans ist es heute nicht anders. Überraschend ist nur, dass das Regime derart vehement und brutal mit Raketen und Drohnen antwortet und dabei auch die einstige Verbundenheit sowie Handelspartnerschaften fallen ließ.

Influencer und Oligarchen

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat dieser neue Alltag massive Auswirkungen. Denn während andere Golfmetropolen im Westen weiterhin weniger bekannt sind, kennt mittlerweile nahezu jedes Kind das glitzernde Dubai, in das man vielleicht sogar auswandern wollte oder bereits ausgewandert ist. Dubai ist immerhin, wo sie alle leben und erfolgreich zu sein scheinen: Jegliche Form von Influencer:innen, Schauspieler:innen, Rapper:innen, Geschäftsleute aus der Immobilienwelt und der Kryptobranche.

Was dabei meist unterging: Die Metropole ist auch zu einem Hort der globalen Unterwelt geworden. Warlords, Oligarchen, Taliban-Führer, Mafiabosse und korrupte Politiker:innen aus aller Welt agierten in den letzten Jahren im Schatten der Wolkenkratzer, ohne für irgendetwas belangt zu werden. Es waren vor allem diese Akteur:innen, von deren Gelder man in den Emiraten durch Investments und andere Geschäfte profitierte, während die funkelnde Influencer:innenwelt auf TikTok und Co. die Oberfläche des Regimes reinwusch. Bekannt wurden viele dieser Details etwa in den Dubai Leaks aus dem Jahr 2024, die von investigativen Journalist:innen ausführlich aufbereitet wurden.

Autoritäre Diktatur

Denn wer von Regimen und Diktaturen spricht, muss auch die Vereinigten Arabischen Emirate erwähnen. Hier herrscht keine Demokratie, sondern eine Monarchie mit extrem autoritären Zügen. Die Herrscher der insgesamt sieben Emirate sind praktisch unantastbare Diktatoren. Dies gilt vor allem für Mohammed bin Zayed („MbZ“), dem Präsidenten der VAE. Er ist der Emir von Abu Dhabi, dem (öl-)reichsten und mächtigsten Emirat, und somit der primus inter pares, der Erste unter Gleichen. Bin Zayed befehligt deshalb auch die Streitkräfte des Landes und kontrolliert den gesamten Sicherheitsapparat des Landes. Die beiden Bereiche wurden in den letzten Jahren massiv aufgebaut, unter anderem mit amerikanischer Unterstützung.

Wie repressiv das Regime in den Emiraten ist, wird der breiten Weltöffentlichkeit erst seit den letzten vier Wochen bewusst: Lokale Behörden nahmen über 100 Personen verschiedenster Nationalitäten fest, weil sie Einschläge filmten, Videos teilten oder „nicht autorisierte Informationen“ verbreiteten. Bereits zuvor waren kleinere Wellen von Verhaftungen dokumentiert worden, teils wegen bloßen Weiterleitens oder sogar wegen gelöschter Inhalte. Besonders betroffen sind Tourist:innen, Expats und Influencer:innen: Allein unter britischen Staatsbürger:innen sprechen Berichte von 50 bis über 70 Festnahmen, mit möglichen Strafen von bis zu 10 Jahren Haft und hohen Geldbußen.

Parallel dazu wurde die digitale Überwachung stark verschärft. Soziale Medien werden systematisch überwacht, Widerspruch zu offiziellen Darstellungen kann strafbar sein, und die Polizei droht offen mit Haft für Posts, die „Gerüchte“ oder abweichende Informationen verbreiten. Die Folge ist eine weitreichende Selbstzensur. Influencer:innen und Bewohner:innen vermeiden es zunehmend, über Angriffe zu sprechen, oder zeigen demonstrativ inszenierte Normalität, wie sie etwa Amir auf seinem Kanal betreibt, während kritische oder authentische Inhalte rasch verschwinden. Insgesamt ergibt sich das Bild eines abrupt verschärften Informationsregimes, in dem selbst banale Dokumentation von Kriegsgeschehen kriminalisiert wird.

Was Expert:innen dazu sagen

Wie viele Menschen tatsächlich aus Dubai wegziehen, lässt sich trotz der aktuellen Lage bislang nicht eindeutig belegen. Ein Ausreisetrend bestimmter Gruppen ist dennoch spürbar. Viele Expats, Geschäftsleute sowie wohlhabende Ausländer:innen haben die VAE bereits verlassen oder bereiten ihre Abreise vor, während Unternehmen vereinzelt Mitarbeiter:innen evakuierten und Regierungen, etwa Australien, ihre Staatsbürger:innen zur Ausreise aufforderten. Gleichzeitig stiegen die Preise für Privatjets stark und Hotels meldeten eine sinkende Auslastung. Hinzu kamen Berichte über hastig zurückgelassene Haustiere – typische Indikatoren für kurzfristige Fluchtbewegungen. Allerdings handelt es sich nicht um eine flächendeckende Massenabwanderung der Gesamtbevölkerung, sondern eher um eine selektive, risikoempfindliche Mobilität jener Gruppen, die Dubai bislang wegen Stabilität und Planbarkeit angezogen hatte.

Wichtig hervorzuheben ist in diesem Kontext, dass die iranischen Angriffe auch Hotels und private Wohnhäuser treffen. Das Regime in Teheran behauptet immer wieder, dass US-Soldate:innen n auch in zivilen Einrichtungen einquartiert seien. Von den insgesamt 11 Todesopfern seit Beginn der Angriffe waren mindestens fünf bis acht der zivilen Opfer ausländische Arbeitsmigrant:innen, überwiegend aus Südasien. Konkret nennen offizielle und zusammengeführte Daten Opfer aus Pakistan, Indien, Bangladesch und Nepal.

„Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Iran und den Golfstaaten ist nachhaltig gestört, wenn nicht sogar zerbrochen“, erklärt der deutsch-iranische Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad der WZ. Er spricht von einem Schock, der weiterhin anhält. Immerhin hätten die arabischen Akteure in der Region lange versucht, zu vermitteln, und pflegten in vielerlei Hinsicht zumindest im Wirtschaftsbereich kein schlechtes Verhältnis zum Iran. Allein die VAE gehörten zum wichtigsten Importeur und stützten somit auch die iranische Wirtschaft.

Ob sich das Verhältnis in Zukunft wieder bessern wird, ist unklar. Als Grund hierfür nennt Fathollah-Nejad unter anderem die „krassen Forderungen“ Teherans. „Man verlangt von den Golfstaaten eine komplette Veränderung der Sicherheitsarchitektur sowie den gesamten Abzug aller US-Truppen. Das ist schwer realisierbar“, so Fathollah-Nejad. Er meint: Das Thema der Gründung einer „arabischen NATO“ könnte in der Region bald wieder zur Tagesordnung gehören.

Mehr Resilienz als erwartet

„Angriffe auf zivile Infrastruktur sollen das Geschäftsmodell der Golfstaaten beschädigen und diese letztlich zerstören. Man ging auch davon aus, dass im Falle eines iranischen Angriffs niemand bleiben und kämpfen würde. Stattdessen würden Millionen das Land verlassen. Das ist nicht eingetreten“, sagt Andreas Krieg, ein jahrelanger Kenner der Golfregion, der unter anderem an der School of Security Studies des King’s College London lehrt.

Laut Andreas Krieg hätten nicht nur die VAE, sondern auch die anderen Golfstaaten in den letzten Jahren mehr Resilienz aufgebaut, als ihnen von außen zugeschrieben wird. Sie seien längst nicht mehr kleine Staaten am Rande der globalen Ordnung. „Die Streitkräfte der Golfstaaten haben Disziplin und Effektivität bei der Abwehr von Drohnen- und Raketenangriffen gezeigt“, so Krieg. Er geht davon aus, dass auch Dubai sich von dem Krieg erholen werde, solange Chancen für eine diplomatische Lösung bestehen würden. Dies sei gegenwärtig weiterhin der Fall.