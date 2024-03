WZ I Eva Stanzl Ihr ehrt also auch die Befassung mit praktisch-trivialen Problemen.

Marc Abrahams Jede wissenschaftliche Frage ist am Anfang trivial. Wir lernen in der Schule, was Forschende entdeckt haben, und dass das alle toll finden und alle heute einen Vorteil davon haben, den jeder von Beginn an verstanden hat. So passiert es aber nahezu nie. Viel öfter berichten Wissenschaftler davon, was sie am Anfang alles gemeint und versucht haben und warum das nicht funktioniert hat. Und selbst wenn etwas von Anfang an perfekt geklappt hat, war es anderen zunächst egal oder sie äußerten sich skeptisch. Aber wir lernen in der Schule trotzdem Geschichten über Sofort-Genies.

WZ I Eva Stanzl Zählen Wissenschaftler:innen zur humorvollen Sorte?

Marc Abrahams Absolut. Und das müssen sie auch, denn kaum ein anderer Beruf kennt so viel Scheitern. Manchmal hat man Glück, aber meistens geht eine Idee nicht auf. Schlimme Dinge passieren ständig, und wenn die Reaktion darauf Trauer und Hoffnungslosigkeit für den Rest des Lebens ist, dann ist das keine gute Art, sein Leben zu verbringen. Darüber lachen zu können, ist besser. Und man muss verstehen, dass, wenn eine Idee nicht aufgeht, man einfach andere, bessere Fragen stellen sollte. Das gehört zur Wissenschaft und zum Menschsein.

WZ I Eva Stanzl Zurück zur Wissenschaftskommunikation: Was wäre, wenn es sie nicht gäbe?

Marc Abrahams Wir wären ähnlich wie Hunde, die allen anderen Hunden auf der Welt eine neue Methode, Nahrung von nebenan zu stehlen, nicht im Detail erklären könnten.

WZ I Eva Stanzl Ist somit die Wissenschaftskommunikation für uns Menschen eine grundlegende Funktion des Fortschritts?

Marc Abrahams Menschen erklären einander, was sie entdeckt haben, Wissenschaftler tun dies mit methodischen Ansätzen und in größerem Detail. In der Welt der Wissenschaften gibt es allerdings ein Gefühl, dass manche Forschungen schwieriger, ernsthafter und heldenhafter sind als andere. Die Physik zum Beispiel steht ganz oben, weiter unten kommt in punkto Glaubwürdigkeit die Biologie und noch weiter unten das menschliche Verhalten. Alles, was man messen kann, gilt als genial und wertvoll. Die Gründe, warum Menschen sich verlieben, hält man hingegen zwar für interessant, aber für weniger wichtig und für keine geistige Höchstleistung. Das liegt auch daran, dass man sich in Physik oder Chemie ganz klar einigen kann, wovon die Rede ist: Die Tasse fällt zu Boden. Fragen wie was Liebe oder was Kunst oder was der Wert des Geldes ist, können hochkarätige Experten hingegen ewig diskutieren, ohne jemals sicher sein zu können, dass sie beide das gleiche meinen, denn man kann es nicht messen.

WZ I Eva Stanzl Wer bestimmt, was die Wahrheit ist?

Marc Abrahams In der Analyse der Wahrheit sind Schriftsteller oder Poeten wohl am besten.

WZ I Eva Stanzl Welche Rolle spielt die Vermittlung von Fakten für die Demokratie?

Marc Abrahams Es ist nicht immer klar, was die Fakten sind. Viele Dinge sind zugleich wahr und stehen miteinander in Konflikt. Wenn die einen eine Meinung haben, was die Fakten sind, und andere eine andere Meinung darüber haben, haben vielleicht beide recht, aber die Fakten sind nicht einer Meinung, sprich die beiden Faktenlagen stimmen nicht überein. Zugleich erzählen beide Seiten, dass genau sie im Besitz der Fakten sind und dass der jeweils andere lügt. Das führt nirgends hin.

WZ I Eva Stanzl Was ist die Lösung?