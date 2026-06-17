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WM 2026: DAS BULLSHIT BINGO

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Ein Fußball unter einem schwarzen Stiefel, mit der Schriftzug „Bullshit Bingo“ in fetter Schrift auf rotem Hintergrund.
Die WZ hat zur WM ein Bullshit-Bingo kreiert.
© Illustration: WZ. Bildquelle: Adobe Stock.

Die WZ hat zur WM ein Bullshit-Bingo kreiert – zum Download und Mitspielen. Einfach ausdrucken, ankreuzen und mitfiebern. Vielleicht wird das Spiel neben dem Spiel ja sogar spannender.

bullshit bingo
© Illustration: WZ / Paul Kremsleithner

Das Bullshit-Bingo besprechen wir auch in WZ LIVE, der Liveshow parallel zur WM. Schaltet ein, jeden Donnerstag um 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Wiener Zeitung.


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Infos und Quellen

Daten und Fakten


Die ÖFB-Spiele in der WM-Gruppenphase im Überblick:

  • 17. Juni 2026, 06:00 Uhr – Österreich vs. Jordanien, in San Francisco (Endstand: 3:1 für Österreich)
  • 22. Juni 2026, 19:00 Uhr – Österreich vs. Argentinien, in Dallas
  • 28. Juni 2026, 04:00 Uhr – Österreich vs. Algerien, in Kansas City

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