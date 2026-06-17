WM 2026: DAS BULLSHIT BINGO

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WZ LIVE: Gehört die Fußball-WM boykottiert?
60 Minvor 6 Tagen
Die WZ hat zur WM ein Bullshit-Bingo kreiert – zum Download und Mitspielen. Einfach ausdrucken, ankreuzen und mitfiebern. Vielleicht wird das Spiel neben dem Spiel ja sogar spannender.
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Die ÖFB-Spiele in der WM-Gruppenphase im Überblick: