Wie weiß ich, woher mein Mensa-Essen kommt?

Jeden Tag werden in Österreich rund 2,2 Millionen Speisen in Großküchen wie Kantinen, Krankenhäusern und Schulen ausgegeben. Seit 1. September 2023 sind deren Betreiber verpflichtet, die Herkunft folgender Zutaten gut sichtbar auf einem Plakat beziehungsweise Monitor zu kennzeichnen:

Bei Fleisch muss das Tier im angegebenen Land geboren, gemästet und geschlachtet worden sein. Bei Milch betrifft die Kennzeichnung das Land, in dem das Tier gemolken wurde. Bei Eiern ist jenes Land anzuführen, in dem sie gelegt wurden. Angegeben werden muss entweder ein Staat, ein Bundesland oder eine Region. Werden Produkte unterschiedlicher Herkunft eingesetzt, schreiben EU-Vorgaben vor, dass die Herkunft auch „EU“ oder „Nicht-EU“ lauten darf. Für Kantinen ist neben der tagesaktuellen Angabe bezogen auf die Speisen auch eine Angabe eines Prozentanteils am Gesamteinkauf über maximal ein Jahr möglich.