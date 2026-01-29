Wohnen oder Therapie? Wenn Gesundheit zum Luxusgut wird

Wenn Alena* in der U-Bahn steht, scannt sie stets aufmerksam ihre Umgebung. Es sind die immer gleichen Bilder, die sich in ihren Kopf drängen: Jemand könnte sie überfallen, jemand könnte sie die Treppen hinunterstoßen, jemand könnte ihr Gewalt antun. Schon seit Jahren ist die Wienerin von einer generalisierten Angststörung und Depressionen betroffen.

In der Praxis ihrer Psychotherapeutin vermischt sich die Angsterkrankung der 25-Jährigen mit einer sehr rationalen Sorge: Der 50-Euro-Schein, den sie aus ihrer Geldtasche zieht, ist nicht viel für eine Therapieeinheit, das weiß sie. Immerhin zahlt Alena einen Sozialtarif. Trotzdem schmerzt sie die Ausgabe. Das wird das letzte Mal sein, dass sie ihrer Therapeutin den orange-bräunlichen Schein überreicht, sagt sie sich selbst. In Zukunft spart sie ihn besser für einen ihrer Wocheneinkäufe auf.

„Ich mache, was ich kann“

Als Alena beginnt, wöchentlich zu ihrer Therapeutin zu gehen, wohnt sie mit ihrem damaligen Freund zusammen. In der Praxis erzählt Alena von ihren Ängsten. Weil sie diese vor allem in der Öffentlichkeit überfallen, verlässt die 25-Jährige das Haus immer weniger – meist nur zum Arbeiten. Wenn selbst das nicht geht, lässt sie sich krankschreiben.

Gemeinsam mit ihrer Therapeutin zieht sie Vergleiche zwischen ihren eigenen Sorgen und den Gewalterfahrungen, die ihrer Mutter widerfahren sind. Sie erzählt von der Vorsicht, zu der ihre Eltern sie von klein auf ermahnen. Belastende Geschichten sind in Alenas Familie omnipräsent, auch ihr Selbstwertgefühl ist schon früh beeinträchtigt.

„Ich komme aus einer typischen Arbeiterfamilie“, sagt Alena im Gespräch mit der Wiener Zeitung. Ihre langen Haare hat sie glatt nach hinten gebunden, ihr Blick ist ernst. „Meine Eltern sind in den 1990ern nach Österreich gekommen. Sie unterstützen, wo sie können, aber das Geld geht sich schon für sie selbst nicht aus.“ Alena arbeitet Vollzeit als Marketingmitarbeiterin für ein österreichisches Medienunternehmen. „Ich mache, was ich kann.“

Dass die Therapeutin ihr wiederholt dazu rät, die Meinungen ihrer Familie zu ignorieren, und ihr die Wichtigkeit ihrer eigenen Wünsche abspricht, irritiert die junge Frau. Der Rat, sich weniger um die Schwester oder die Eltern zu kümmern, ignoriert die soziale Realität einer Migrationsbiografie, in der das Kollektiv das Netz bildet, das der Staat nicht bietet. Dann denkt Alena an die 50 Euro, die sie jedes Mal bezahlt – Geld, das sie selbst dringend brauchen könnte.

Mit der Teuerung im Stich gelassen

Als die Wienerin sich von ihrem Freund trennt und aus der gemeinsamen Wohnung auszieht, wird das Geld immer knapper. Mietkosten alleine zu tragen, ist schwierig für Alena – und nun wohnt sie auch noch mit ihrer Schwester zusammen, für die sie finanzielle Sorge trägt, während diese sich auf ihr Vollzeitstudium konzentriert.

Steigende Mietkosten, immer teurere Lebensmittel, das Heizen, das Wasser – durch die fortschreitende Teuerung nimmt die Sorge um das Geld immer mehr Raum in Alenas Kopf ein. „Ich spüre, dass es immer enger wird. Vor eineinhalb Jahren konnte ich mir den Luxus einer Therapie noch leisten. Jetzt geht das überhaupt nicht mehr.“

Mit dem Gedanken im Hinterkopf, ihre Therapeutin würde sie ohnehin nicht so richtig verstehen, beendet Alena die Behandlung. Sie ist sich sicher, anderswo einen ebenso günstigen Platz zu bekommen – später mal, wenn sie wieder 50 Euro aufbringen kann. Doch Alena wird rasch eines Besseren belehrt: Sozialtarife und Krankenkassenplätze sind rar, einkommensgestaffelte Möglichkeiten nehmen keine Rücksicht auf zusätzliche Ausgaben sorgender Angehöriger.

„Ich fühle mich im Stich gelassen“, sagt Alena. „Ich habe mir meine Erkrankung nicht ausgesucht. Dass ich keine Behandlung bekomme, weil ich sie mir nicht leisten kann, fühlt sich für mich an wie eine Strafe für etwas, für das ich nichts kann.“

Podcasts, Bücher, Freund:innenschaften

Die professionelle Therapie hat Alena vorerst beendet. Um mit ihren Sorgen umzugehen, nutzt Alena heute vor allem Ressourcen, die mit ihrem Geldbeutel vereinbar sind: Sie hört Mental-Health-Podcasts und liest Selbsthilfebücher. Vor allem die Werke der Psychologin Stefanie Stahl haben es ihr angetan. Mit ihren Zeilen im Kopf lernt Alena, ihre Biografie aufzuarbeiten, und trainiert ihren Selbstwert.

In einem kleinen schwarzen Notizbuch, das Alena immer dabei hat, notiert sie immer wieder, dass sie in Sicherheit ist. Diese schriftliche Erdung hilft ihr, das Sicherheitsgefühl zu verankern, das ihr während der Angstmomente abhandenkommt.

Vor allem aber hilft ihr auch ihr persönliches Umfeld: Ihre Schwester und ihre beiden besten Freund:innen hören der Wienerin zu, wenn es ihr schlecht geht. Sie bestärken und unterstützen sie. „Ohne sie hätte ich vieles im Leben nicht geschafft.“ – unabhängig von den Scheinen in Alenas Geldbeutel.

*Name anonymisiert