Wohnungswucher Wien: Wer kann sich das noch leisten?

Wenn es ums Wohnen geht, wird Wien gern als Musterstadt genannt. Im Vergleich zu anderen europäischen Städten galt die österreichische Hauptstadt als sehr günstig. Das liegt vor allem daran, dass es in Wien viele Gemeindebauten und soziale Genossenschafts- oder gemeinnützige Wohnungen gibt – von den 750.000 Mietwohnungen sind mehr als die Hälfte staatlich subventioniert.

Doch in der Realität haben Menschen, die neu in der Stadt sind, keinen Anspruch auf vergünstigte Wohnungen. Anspruch auf eine Gemeindebauwohnung gibt es erst nach zwei Jahren, in gemeinnützigen Wohnungen sind die Wartelisten meist sehr lang – dazu kommt meistens auch noch ein Betrag von mehreren zehntausend Euro, um sich in eine Genossenschaft einzukaufen. Viele sind deshalb auf den freien Wohnungsmarkt angewiesen.

Eine Recherchekooperation der WZ gemeinsam mit dem Urban Journalism Network, dem ORF sowie dem Berliner Tagesspiegel zeigt: Besonders Menschen in systemrelevanten Berufen fällt es mittlerweile schwer, sich das Leben in Wien zu leisten. Das Bild der Sozialstadt Wien wackelt.

The Housing Games

Hast du dich schon einmal gefragt, ob du dir in Berlin noch eine Wohnung leisten könntest, oder wie viele Quadratmeter du für dasselbe Geld in Prag bekommst?

Die folgende Grafik zeigt dir den europäischen Vergleich der Mietpreise.

Der Wohnraum in Wien wird teurer, im europäischen Vergleich schneidet die Bundeshauptstadt nur mehr mittelmäßig ab.

Doch wie viel Prozent des Einkommens müssen die Menschen, die die Stadt am Laufen halten, tatsächlich für ihre Miete ausgeben?

Für einen Neubau müssen in ganz Wien beinahe alle auswählten Berufsgruppen mehr als 30 Prozent ihres monatlichen Nettoeinkommens für die Miete einer 50-Quadratmeterwohnung ausgeben. Altbauwohnungen hingegen sind weitaus erschwinglicher, da diese einer Preisobergrenze unterliegen. Ebenso stellen Sozial- und gemeinnützige Bauten eine Ausnahme dar.

Wie viele Quadratmeter können sich Menschen in diesen Berufsgruppen tatsächlich leisten, wenn sie 30 Prozent ihres Nettogehalts ausgeben?

Ein:e Krankenpfleger:in in Wien kann sich also eine 40 m² Wohnung leisten, sofern man bereit ist auch 30 Prozent des Gehalts dafür auszugeben. Das sind knapp zwei Zimmer.

Doch wie viele Arbeitstage müssen Menschen in systemrelevanten Berufen tatsächlich arbeiten, um die Monatsmiete einer 50 m², zu bezahlen?

Österreich: Mieten steigen weiter

Die in den Grafiken verwendeten Mietpreise beziehen sich zwar auf neue Angebote in Wien, doch die Bestandsmieten stiegen in ganz Österreich in diesem Jahr weiterhin an. Im ersten Quartal 2025 meldete Statistik Austria, dass die Zehn-Euro-Marke pro Quadratmeter bei Warmmieten erreicht wurde.

Dazu kommen Wohnungsnot und Leerstand, vor allem in Innsbruck und Wien. Zwar wurden Altbautmieten heuer bereits gedeckelt, für Neubauten gilt aber weiterhin das Gesetz von Angebot und Nachfrage.

Erst ab 2028 soll bei allen Mietverhältnissen ein neuer gedeckelter Index eingeführt werden – so zumindest der Plan der aktuellen Bundesregierung. Gleichzeitig steigen jedoch Betriebs- und Energiekosten sowie Lebensmittelpreise weiterhin an. Die Frage bleibt also, wie lange Wien noch leistbar sein wird.