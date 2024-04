Eine Frauenquote für die KI-Forschung

Julia Eisner

Künstliche Intelligenz ist im Prinzip nichts Neues. Es gibt viele KI-Systeme, etwa in der Medizin, um bessere Diagnosen erzielen zu können, oder Digital Farming, um die Landwirtschaft effizienter zu gestalten. KI-Systeme wurden bereits 1945 definiert. Die Fortschritte heutzutage sind jedoch so enorm, die Rechenleistung so unfassbar groß, und die Geräte so gut entwickelt, dass wir eine neue Dimension erreicht haben. Bei ChatGPT handelt es sich − anders als die anderen genannten Beispiele − um generative KI-Tools. Dabei gibt es fast keinen Unterschied mehr zwischen vom Menschen und von der Maschine generierten Inhalten. Diese Dialogfähigkeit der KI zeichnet sich als Meilenstein in der Entwicklung aus, nicht nur Text-basiert, sondern auch bereits in Videos und Audios. KI ist zweifelsohne als Akteurin in unserer Gesellschaft angekommen.