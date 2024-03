Im Jahr 2022 führten die österreichischen IVF‐Zentren im Rahmen des IVF‐Fonds 12.392 IVF‐Versuche an 7.608 Paaren durch. Bei 9.576 Versuchen fand ein Embryotransfer statt, der in 3.534 Fällen zu einer Schwangerschaft führte. Dies entspricht einer Schwangerschaftsrate pro Transfer von 34,9 Prozent. 2.816 Versuche wurden abgebrochen. Die „Baby Take Home“‐Rate pro Transfer betrug auf der Grundlage der Versuche aus dem Jahr 2021 genau 29,8 Prozent.