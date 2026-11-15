Yay, 24-mal Plastikscheiß!

Die Glitzerkonsumwelt hat wieder ihr Skandälchen: Skims, die Modemarke, die unter anderem Kim Kardashian gehört, hat einen Adventkalender um 148 US-Dollar auf den Markt gebracht. Der Inhalt hinter den 24 Fensterchen? Manche beschrieben ihn charmant als „das, was Kim unterm Sofa gefunden hat“. Und genauso wirkte es wirklich: einzelne Haargummis, ein Plastikspiegel, ein Mini-Kamm, Plastik-Schlüsselanhänger und ähnliche Restbestände von Marketingaktionen.

Doch wie kommt eine Modemarke, die eigentlich Shapewear und Unterwäsche (aus Plastik übrigens, igitt …) anbietet, auf die Idee, einen Adventkalender auf den Markt zu bringen? Die Antwort: Weil Adventkalender derzeit ein immer größer werdender stärker im Trend liegen – eine Entwicklung, die uns alle ziemlich nachdenklich stimmen sollte. Seit Ende September sieht man sie in Auslagen und online, einige sind nach wenigen Tagen ausverkauft: Adventkalender bergen das Versprechen von bis zu 24 Überraschungen – und wie es scheint, sind wir nicht mehr heiß auf die Inhalte, sondern auf die Spannung, ob sich hinter dem Türchen etwas „Gutes“ verbirgt oder nicht. Und mehr und mehr Unternehmen merken, dass genau dieser Effekt massivst verkaufsfördernd ist.

7.500 Euro für Christbaumkugeln von Dior

Auf TikTok gibt es Accounts, deren einziger Content das Öffnen von Adventkalender ist – und diese Accounts haben Millionen an Followern. Es gibt sie inzwischen von allen möglichen Firmen und in allen möglichen Preisklassen, jede Zielgruppe wird abgeholt: Im Supermarkt gibt es Protein-Adventkalender, online kann man welche mit „Meeresglas“ („vom Meer abgewetzte Glasscherben“, die aber sowas von garantiert nie das Meer gesehen haben) bestellen, die Handwerker:innen-Zielgruppe wird mit Werkzeug-Adventkalendern bedient, Hunde bekommen ihre eigenen Leckerli- und Spielzeug-Kalender, der Sextoy-Adventkalender ist eh schon ein Klassiker - und mein persönlicher Favorit ist der Furz-Adventkalender. „Sounds, Fragen und Furz-Fakten“ steht in der Beschreibung. Sexy!

Doch besonders aus einer Branche gibt es auffällig viele verschiedene Kalender: Kosmetik. Ob 24 Nagellacke oder ein paar Mini-Cremetiegelchen gepaart mit gelegentlichen Billigst-Ornamenten für den Christbaum: Gefühlt kaum eine Kosmetikmarke kommt noch ohne ihren eigenen Adventkalender aus. Ob die günstige Supermarkt-Eigenmarke mit einem Kalender um €29,90 oder Dior mit einem um läppische 7.500€ – alle bieten sie welche an. Und ich traue mich wetten: In keinem von ihnen ist der Warenwert der Produkte höher als der Verkaufspreis.

Das Produkt reicht nicht mehr, die Überraschung muss her

Doch wo kommt diese Adventkalender-Inflation eigentlich her? Die Wissenschaft bestätigt meine These: Wir sind konsumübersättigt. Umgeben von einem völligen Überangebot kickt uns der Kauf einzelner Produkte, die wir brauchen, nicht mehr so sehr – er ist zur Alltagshandlung geworden. Doch diese Kalender, die haben ein besonderes Asset: Sie bringen auch noch Überraschung! Und das fetzt ganz besonders!

Die Forschung bestätigt das: 2001 haben US-Forscher:innen Versuchspersonen in einen Hirnscanner gelegt und ihnen Saft oder Wasser in den Mund gespritzt, mal nach festem Takt, mal zufällig. Das Belohnungszentrum reagierte am stärksten, wenn die Gabe überraschend kam, und zwar unabhängig davon, ob die Leute Saft oder Wasser lieber mochten. Das Überraschungsmoment wirkte also stärker als der Inhalt. Aus der Verhaltensforschung ist außerdem bekannt, dass bestimmte Nervenzellen das Glückshormon Dopamin umso stärker ausschütten, je ungewisser eine Belohnung ist, und zwar schon vor dem Moment, in dem sie kommt. Wir freuen uns also nicht erst, wenn wir etwas besitzen, sondern bereits, wenn wir gespannt sind, was wir möglicherweise besitzen werden. Der Kick kommt also in dem Moment, in dem das Öffnen des nächsten Türchens kurz bevorsteht. Was dahinter liegt, ist unserem Nervensystem dann fast schon egal, Hauptsache, es liegt IRGENDWAS dahinter.

Mieser Inhalt, hoher Gewinn

Ein Adventkalender ist daher ein für diverse Produktionsbranchen ideales System, den Kund:innen mit minimalem finanziellen Aufwand Dopamin in die Blutbahn zu schmeißen und gleichzeitig massiv abzucashen: Garantierte Belohnung, ungewisser Inhalt und Vorfreude in 24 Portionen. Vor allem die Kosmetikindustrie nutzt das für sich aus: „Irgendwas“ wird wörtlich genommen, der Warenwert der Produkte liegt im Cent-Bereich, die Margen für die Firmen sind enorm. Und all das, weil wir als Gesellschaft derartig konsumübersättigt und gleichzeitig ausgehungert nach Glücksgefühlen sind, dass uns die einfache Erfüllung von Wünschen nicht mehr reicht. Eine bittere Feststellung.

Mich erinnert dieser ganze Adventkalender-Konsumwahnsinn an einen anderen Trend, der noch nicht so lange zurückliegt: die Labubus. (verlinken: https://www.wienerzeitung.at/a/warum-ich-labubus-unheimlich-finde) Hässliche kleine Plüschfiguren, die man nur in verpackter Form kaufen kann – ohne dass sichtbar ist, welcher Labubu sich in der Verpackung versteckt. Ich bin eindeutig zu alt dafür: 30 Euro und mehr für etwas ausgeben, von dem ich nicht weiß, was es genau ist – no way, José. Gleiches gilt für Adventkalender, egal, ob Diskonter-Kosmetik oder Dior: ohne mich.

Ich werde mir stattdessen wohl wie jedes Jahr seit meiner Kindheit gemütlich jeden Tag ein kleines Stück nicht allzu hochwertige Schokolade zu Gemüte führen. Da weiß ich, was kommt, und freu mich auf das Stück Schoki am 24. – das ist nämlich immer doppelt so groß wie die anderen 23 Stück. Wie herrlich erwartbar!

Ach, was freu ich mich, wenn Weihnachten, das Fest des heiligen Konsums, endlich wieder hinter uns liegt. Ob mit 24-fachem Countdown oder ohne.